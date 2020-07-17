老闆應該為擁有一隻「懶螞蟻」感到驚喜？

不要用戰術的勤奮，掩蓋戰略的懶惰。

有位老闆喜歡每天在辦公室閒晃幾圈，美其名曰「走動式管理」。有一次，老闆又在辦公室閒晃，他發現幾乎所有人都在拚命地敲鍵盤，但是有一個員工時而靜靜地閉目養神，時而端著咖啡望著窗外發呆，一副懶洋洋的樣子。

老闆的直覺告訴他：這個員工一定在偷懶！回到辦公室，老闆立刻讓人力資源部查了一下這位員工最近的績效，卻驚訝地發現：他的績效居然名列前茅！

不要感到驚訝，老闆應該為擁有一隻「懶螞蟻」感到驚喜才對。

什麼叫懶螞蟻？日本北海道大學進化生物研究小組對一群黑螞蟻進行了研究。他們把螞蟻分為三個小組，每組三十隻，觀察它們的行為。研究人員發現，大部分螞蟻都很勤快地工作，尋找、搬運食物，但卻有少部分螞蟻好像整天無所事事一樣地東張西望。

研究人員在這群螞蟻身上做了標記，並把它們稱為懶螞蟻，接著斷絕了整個蟻群的食物來源。有趣的是，這時候那些平時工作很勤快的螞蟻突然都不知所措，而懶螞蟻卻挺身而出，帶領其他螞蟻向牠們偵察到的其他食物轉移。

原來，這些懶螞蟻看似無所事事、東張西望，其實是在偵察和研究，不斷探索新的食物來源。當整個組織遇到食物危機時，牠們立刻就能發揮重要的作用，帶領大家度過危機。

這就是所謂的「懶螞蟻效應」—懶於雜務，勤於動腦。

對應到企業管理中，管理者在用人時，也要懂得善用懶人。比爾．蓋茲（Bill Gates）經常引用這樣一句話：我通常會分配懶惰的人去做艱難的工作，因為他的懶惰會促使他尋找簡單的方法來完成這項任務。

很多人對懶螞蟻效應有個誤解，覺得這種人是因為懶於雜務，所以勤於動腦，愈懶愈聰明。其實恰恰相反，他們是因為勤於動腦，所以無暇顧及其他，才會懶於雜務。不能顛倒因果。

臉書創始人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）的衣櫃裡，有十幾件一模樣的灰色T恤。很多人感慨地說，就是因為他懶到連衣服都懶得換，所以成功了。其實相反，因為他勤奮，甚至勤奮到連每天穿什麼衣服都沒時間想，所以才會成功。

同樣的道理，很多成功人士的桌上很亂，不是因為他們懶得收拾，而是因為勤奮得沒時間收拾。

那麼，作為一個管理者，在用人策略上，如何利用懶螞蟻效應呢？

企業在用人時，既要選擇腳踏實地、任勞任怨的勤螞蟻，也要任用運籌帷幄，對大事、大方向保持清晰頭腦的懶螞蟻。不能僅僅強調務實，也不能把勤奮做事等同於務實。我非常喜歡雷軍講過的一句話：不要用戰術的勤奮，掩蓋戰略的懶惰。

具體來說，管理者要著重培養幾個領域的懶螞蟻。

第一，戰略領域。

兩千年前，中國人就把懶螞蟻效應用在管理國家上了。春秋戰國時期的養士之風，就是一種典型的應用。門客、幕僚、謀士、軍師，在今天來看，就是戰略顧問。比如，著名的孟嘗君得到以懶出名的門客—「戰略顧問」馮諼的幫助，最終「為相數十年，無纖介之禍」。

對應到公司裡，戰略規畫部、市場分析部、客戶研究部，都是看似很不務實的懶螞蟻，卻會在關鍵時刻給管理者很大的幫助。

第二，研發領域。

微軟在全球有四個研究院，研究院裡都是一些真正的專家，比如李開復、張亞勤、沈向洋等。他們研究的都是「一顆小石子落在水面上，波紋會怎麼擴散」這樣的問題，很不務實。但正是這些看似不切實際的研究，最終不斷轉化到產品中，產生了巨大的價值。

華為有個「2012實驗室」，專門研究黑科技，比如手機晶片。人們不知道這群懶螞蟻在幹什麼、有什麼用，直到智慧手機大戰來臨，華為的海思麒麟晶片扛起大旗，使華為獲得了巨大成功。

懶螞蟻效應



企業裡通常有一群人，懶於雜務，但勤於動腦。管理者要善用這群人，他們在關鍵時刻會發揮重要價值，比如戰略領域、研發領域。記住：懶，是因為勤奮到沒時間。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・管理進階：勾勒更精密的管理藍圖》，寶鼎出版提供)

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