麥穗理論─如何選擇人生中最大的那支麥穗？

無論是選擇愛情、事業、婚姻還是朋友，最優決策只可能存在於理論。不要追求最優決策，而要追求滿意決策。

兩千五百年前，三個學生問蘇格拉底一個問題：「怎樣才能找到理想的人生伴侶？」

蘇格拉底帶著學生來到一片麥田前，並對他們說：「請你們走進麥田，一直往前不要回頭，途中摘下一支最大的麥穗，只能摘一支。」

第一個學生走進麥田。他很快就看見一支又大又漂亮的麥穗，於是很高興地摘下了這支麥穗。可是，他繼續往前走，發現有很多麥穗比他摘的那支大得多。他很後悔下手早了，只好遺憾地走完了全程。

第二個學生吸取了教訓。每當他想要摘麥穗時，總是提醒自己：後面還有更好的。不知不覺他走到了終點，卻一支麥穗都沒摘。他也很後悔，因為自己沒有把握住機會，總覺得後面會有更好的選擇，最後錯過了全世界。

第三個學生吸取了前兩者的教訓。他把麥田分為三段，走過第一段麥田時，只觀察不下手，並在心中把麥穗分為大、中、小三類； 走過第二段麥田時，他依然只觀察不下手，用來驗證第一段的判斷是否正確；走到第三段麥田，也就是最後三分之一時，他摘下了自己遇到的第一支屬於大類的麥穗。這可能不是最大的一支，但他心滿意足地走完了全程。

這就是著名的「麥穗理論」。

著名管理大師司馬賀（Herbert A. Simon），提出了與「麥穗理論」異曲同工的「理性決策論」。他認為，一切決策都是折衷，只是當下可選的最佳行動方案。為了滿意，而不是最優，決策應該遵循以下原則：

第一，訂下最基本的滿意標準；

第二，考察現有的可選方案；

第三，如果有可選方案滿足最基本的滿意標準，就不再尋找更優方案。

如何確定「最基本的滿意標準」呢？

蘇格拉底的第三個學生，其實就提供了一個確定「最基本的滿意標準」的方法：

第一個三分之一，觀察，並把大類麥穗作為「最基本的滿意標準」；

第二個三分之一，驗證這個標準；

第三個三分之一，用司馬賀的「理性決策論」，摘下大類麥穗中的第一支，不再尋找更優方案。

關於如何確定「最基本的滿意標準」，《決斷的演算》的作者布萊恩．克里斯汀（Brian Christian）和湯姆．葛瑞菲斯（Tom Griffiths）提供了另一個方法：把時間分兩段，第一段用百分之三十七的時間來確定「最基本的滿意標準」，第二段用百分之六十三的時間來選擇滿足「最基本的滿意標準」的第一個方案。

比如，一個女孩打算在十九∼四十歲之間，也就是用二十一年時間尋找理想的人生伴侶。如果她相信「百分之三十七理論」，就可以用這二十一年的百分之三十七，也就是七・七七年來交往不同的男士。等到二十六・七七（十九+七・七七）歲時，確定「最基本的滿意標準」。然後，嫁給從那天開始她遇到的第一個好於這個標準的男士，並不再尋找更優方案。

再比如，一個人想在一個月之內買房子，那他可以先用百分之三十七的時間，也就是十一天看房，確定「最基本的滿意標準」，然後從第十二天開始，遇見第一個好於這個標準的房子，就毫不猶豫地下手。

麥穗理論



麥穗理論，就是用三分之一的時間觀察，用三分之一的時間驗證這個觀察，得出「最基本的滿意標準」，然後在最後一個三分之一的時間裡，用「理性決策理論」選擇第一個好於這個標準的，並不再尋找最優方案。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・管理基礎：做出管理藝術上的平衡》，寶鼎出版提供)

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