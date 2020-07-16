看準未來！寵物投資 華爾街驚人的熱門題材



全球寵物照護產業的規模驚人，預期會從二○一六年的一千三百二十億美元，成長到二○二五年的二千零三十億美元。

我們和自然界的關係推動科技進步的歷史，已經有幾千年了。埃及人發明了第一條溜狗帶，四千年前有人牽著溜狗帶溜狗的一幅壁畫證實了這件事，如今溜狗帶已經變成我們的流行用品。

我們的日常生活脫離大自然後，逐漸用寵物和寵物用品填補人造的空間。美國寵物產品協會指出，將近七○％的美國家庭養寵物，比一九八八年的五六％大幅提高。美國寵物產品協會的進一步研究顯示，養寵物的家庭戶數高於有撫養小孩的家庭，由成人和心愛動物構成的家庭有八千四百六十萬戶，由成人和他們（理當同樣熱愛）的孩子構成的家庭，只有三千五百萬戶。美國寵物產品協會的理論認為，寵物家庭會成長，跟人口最多的美國嬰兒潮世代和千禧世代息息相關，因為他們帶回家裡的毛小孩愈來愈多。

二○二○年以後，這種寵物熱潮對寵物愛好者有什麼意義？答案是會有很多好消息：從App 和對生態友善的寵物用品，到複製寵物和機器人等方面，未來都會有很多令人高興的地方。

讓「未來的獨角獸」為你賺錢

近來寵物投資是華爾街上驚人的熱門題材，在如VCA之類的獸醫院公司股票、奢侈寵物食品、動物藥品開發商，以及耐嚼（Chewy；目前全美最大寵物電子零售商）等下一世代寵物食品零售公司所構成的領域中，已經創造了很多財富。但這種情況只是開端而已，畢竟寵物護理產業正在蓬勃發展，正從食品和藥物生產，擴大到美容和獸醫服務。你會發現滿足寵物主人需求的網路和實體商家，都急於為他們的四隻腳伙伴，提供頂級產品。

根據估計，全球寵物照護產業的規模驚人，預期會從二○一六年的一千三百二十億美元，成長到二○二五年的二千零三十億美元。光是美國市場，規模就會達到七百五十億美元，可以細分為食品（三百億美元）、用品和非處方藥（一百六十億美元）、獸醫照護（一百八十億美元）、動物購買（二十億美元）、其他服務六十億美元。

從二○○七年以來，包括經濟衰退期間，這個產業每年都顯著成長，證明這一行確實可以不受衰退侵害。根據北美寵物健康保險協會二○一七年至二○一八年的調查，八○％的寵物主人像照顧子女一樣照顧寵物，幾乎同樣多的主人認為，他們的寵物得到的食物，品質應該跟他們自己的食物一樣好。超過四○％的飼主曾經購買寵物衣服或配件，而且會衝動性的購買玩具之類的非必要物品。

想瞭解現代「寵物爸媽」的身分時，可以想成老少都有。資深公民和千禧世代有最多的寵物，就人口重心的觀點來看，這一點是美好的優點（請參閱第一章和第十二章）。要注意吸引這兩大人口群體的東西。嬰兒潮世代擁有三二％的寵物，比較年輕世代的家庭擁有六二％的寵物。

重點在於輕鬆和專業化。銷售大宗商品式產品的普通實體連鎖店已經失寵，主打方便和附加價值的奢侈品商店廣受歡迎。在這類商店中消費的人喜歡寵愛他們的毛孩子，願意付出高昂的價格，換取專業照護和美容，當然也會為他們心愛的動物，購買全套的電玩和電視系統。

聰明寵物公司（PetSmart）是好公司，卻不會創造新興品牌可能產生的報酬率。要注意全球各地那些經營項目與眾不同、規模較小的公司和新創企業。歐洲在以昆蟲為基礎的寵物食品上成就非凡，亞洲則在機器人科技和遺傳工程方面大有進展。

要以這些地方為基礎，務實推動投資，別怕碰到麻煩，除非你就是想打算投資在機器與科技上，否則請跟著資金流向和日常必需品的趨勢走。

寵物消費者對寵物專用科技的胃口有限，寵物不是人，App 可能讓動物覺得好玩，動物卻不可能像人類一樣，完全沉迷在科技中。動物需要的大都是實質的東西，包括食物、玩具和廢棄物處理。貓狗上網幾小時的前景的確可能出現，但是你很可能會發現，源源不絕的零食和捉迷藏遊戲也一樣有用。

因此，尖端科技創新固然會引人注目，但寵物生活中比較平實的部分才會提供比較可靠的投資機會。請尋找有心推動動物保健最基本因素革命的公司，很多人正在狗屎袋上發揮高明的創意、市場上隨時都會冒出新品牌的貓砂。

總之，這種投資主題極為受歡迎，以致於專業股票公司（ProShares）提出了一檔寵物照護（Pet Care）的指數股票型基金（ETF）。這檔ETF持有市值二千八百萬美元的各種與寵物相關公司的股票，包括高級食品廠商鮮寵公司（FreshPet）、獸醫診斷用品製造商愛德士公司（IDEXX）、耐嚼寵物食品公司（Chewy.com）、寵物醫療快捷公司（PetMedExpress），以及所有各種動物藥品開發廠商等等，你可以注意上市代碼為 PAWZ 的這檔ETF基金。加貝利（Gabelli）基金公司也推出一檔類似的基金，代號為 PETZX，持股權數和上述ETF略有不同。你只需要注意兩檔基金中的任何一檔，開始研究你喜歡的公司就可以了。

我正在買進耐嚼寵物食品公司，這家公司令人驚喜，先前有一些寵物運輸網路公司紛紛倒閉，引起大家的注意，現在這家比較年輕的公司證明這種模式確實可行。耐嚼公司的營收已經從二○一四年的二億美元，躍升為目前的三十五億美元，成長驚人，正是華爾街最羨慕的地方。這樣的擴張速度幾乎快要為該公司帶來利潤了，基本上，只要公司經營階層決定不再追求成長，改為削減成本，公司就可以開始賺錢。

多年來，我們在動物用藥上賺了很多錢，但是從比較務實的角度來看，我最近不禁注意到，「全球衛星定位系統狗項圈」變成了最近網路搜尋中最熱門的消費產品。很多超小型新創企業已經在這個顯然熱門的類別中，建立了早期參與者的地位，但是只有台灣國際航電公司（Garmin）是公開上市公司，「追蹤動物」可能對該公司的淨利大有助益。如果是這樣，這家公司是我們所追蹤趨勢的典範，是可以為投資人創造利潤的公司。

我們喜愛自己的寵物，美國人的支出預算中，在毛小孩家人方面的消費很可能是少數會大幅成長的部分。寵物食品已經從碎屑、大顆粒狀，進步到高等級的冷藏生肉。我最近才和洛杉磯的某一個人，談到一盤五十美元給狗吃的菲力牛排！即使從高級狗食的標準來看，這種寵物食品也是罕見的例子，卻顯示對寵物的「高級消費」支出可能上升到超高水準，然後才會碰到壓力。

總之，我們在寵物保健上的支出，已經比十年前增加一倍。寵物醫療快捷公司以郵購方式銷售動物用藥，專門經營寵物保健業中比較輕鬆的一面，這種藥物和促使聰明寵物公司十年前推動經營革命的大宗寵物食品不同，不必把每包一百磅（四十五公斤）的東西，寄送到全國各地。也和人類藥品不同，主管機關的管制不是頭痛問題。我們看到的聰明寵物公司是精益求精、小量銷售，獲利卻令人滿意的網路銷售業者。

寵物鮮食公司（FreshPet）藉著在雜貨店冷藏區，銷售完全生鮮狗食的方式，顛覆了高檔寵物食品業，現在正在試賣稍微傳統一點的包裝，以便打進大眾市場。該公司新產品初期的銷售暢旺，已經帶來了公司每年三○到三五％的營收成長率。華爾街認為，寵物鮮食公司是還沒開始發揮市場潛力之前，就會被別人併購的那種企業，因此，要是你有能力，請多注意這家公司（也請參考藍饌公司〔Blue Buffalo〕，二○一八年內，通用磨坊公司出價八十億美元，買下藍饌公司。）

(本文摘自希拉蕊．柯藍默著《買下未來：看準改變生活的「巨大趨勢」，低價買下將來十年最具成長力的黑馬產業》，樂金文化提供)

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