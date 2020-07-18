蔡淇華：長相思 因「解愛」而長安

在百年疫期，世界像是被按下了pause鍵，鎖國、封城、離人，成了人間無聲的主旋律。我們居家，但情緒不隔離，仍一起被天王情侶分手的新聞，或是Netflix實境秀《雙層公寓》的小情小愛，挑動我們最纖柔的神經。

瘟疫蔓延時，我們仍相信，愛比死亡更有力量——可能更有生命力，也可能更有摧毀力。就像李白寫的〈長相思〉，從「長相思，在長安」，寫到「長相思，摧心肝」。

人生太短，相思太長，我們真的會像蔡璧名老師形容的：「心神兩傷，相思成怨，思傷脾胃，造成腹膜炎、胃潰瘍，最後情滯斷腸。」

幸好今日，與《莊子》相遇相知三十年的蔡璧名老師，願意活用經典，以《解愛》讓三千年詩詞與莊子相遇，教導我們如何「深情又不滯於情」。

在〈「膠」與「藏」〉一章中，蔡璧名老師以「還原教學法」，帶我們先進入三位詩詞大家〈長相思〉的情境：

〈長相思〉（唐‧白居易）

汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡頭，吳山點點愁。

思悠悠，恨悠悠，恨到歸時方始休，月明人倚樓。

〈長相思〉（後唐・李煜）

一重山，兩重山。山遠天高煙水寒，相思楓葉丹。

菊花開，菊花殘。塞雁高飛人未還，一簾風月閒。

〈長相思〉（宋・歐陽修）

花似伊，柳似伊。花柳青春人別離。低頭雙淚垂。

長江東，長江西。兩岸鴛鴦兩處飛。相逢知幾時。

一樣雙調三十六字，一樣迂迴復沓句式，一樣用三平韻一疊韻的節奏，訴說相思悠長之痛、離別無解之苦。

李後主的「山遠天高煙水寒」，是亡國前的「花間」作品，如同光緒年間探花俞陛雲之評：「以輕淡之筆，寫深秋風物，而兼葭懷遠之思，低回不盡，節短而格高。」那是相思楓紅，但青春仍月白風清的時節。

醉翁的「花似伊，柳似伊」，是詞人甫滿三十歲，因聲援范仲淹，被指為「朋黨」，貶到夷陵當縣令時的作品。他「相逢知幾時」的疑問，不用太久，便有了解答。三十三歲時，因范仲淹重獲重用，歐陽修也再度回歸繁華洛陽，人生開始精采。

至於白居易的這首〈長相思》，是真正人生晚期催心斷腸的情傷。

此詩為年過六旬的白居易，思念小妾樊素的深情之作。斯時白居易已經歷二十八歲進士及第、三十六歲任左拾遺、四十三歲貶為江州司馬的風霜雪雨。走過「一回來，一回老」的長安道，白居易走回洛陽終老。然而白居易得了風疾，不良於行，當時篤信佛教，自號香山居士的白居易，起了不忍之心。

他不忍芳華十九的愛妾樊素，共伴風燭殘生。白居易深愛能歌善舞的姬人樊素，嘗為詩曰：「櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。」詩人劉禹錫也曾求白居易割愛美姬樊素，然而白居易說什麼也不答應。但病軀奄奄的白居易突然醒悟，真正的愛是放手，所以他決定「紅顏未老恩先斷」，丟棄以前「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝」的浪漫，賣了好馬後，讓樊素拿錢去追逐自己的幸福——「明日放歸歸去後」，白居易留下不捨的自己「斜倚薰籠坐到明」。

只為思念一個人，在熱如「薰籠」的房裡坐到天明，這實在太慘了。

蔡璧名老師為我們蒐羅詞人的經典相思之作後，闡釋《莊子・德充符》的微言大義，替我們「解愛」：「故聖人有所遊，而知為孽，約為膠，德為接，工為商。聖人不謀，惡用知？不斲，惡用膠？」——明知道所有情愛在走過「相遇」、「相守」後，終要「相失」，那麼，硬要用膠黏著，拿繩綑綁著，算不算聰明？

蔡璧名老師要我們學習《莊子・齊物論》「得其環中」的道理：「彼是莫得其耦，謂之道樞。樞始得其環中，以應無窮。是亦一無窮，非亦一無窮也。故曰『莫若以明。』」——「莫得其耦」就是不要站在圓周對立的兩點看對方，要進入對方的處境，站在所愛的角度思考，就容易有同理心，也能因此擁有不再對立的客觀力、以及包容力。而「得其環中」，就是要跑到圓心來看你自己、看他，等距地、客觀地去看這一件事情。

最後，蔡璧名老師提醒我們，如果你心中還是過不去，那就「照之於天」吧！要站到太陽和月亮的高度來看這件事，要拉長時間軸，想一想：過十年、二十年後，你還會在意今天這個衝突嗎？不會。

當你面對人間過不去的情愛，邀請你翻開「解愛」，讓蔡璧名老師帶你做《莊子》生命哲學中神凝、心齋的練習，漸漸養成心身放鬆、沒有負面情緒，懷抱更遊刃有餘的心，便容易感念天地大美。甚至可以進入《莊子‧人間世》「無知之知」的輕鬆狀態，汲取來自天地清和之氣，在大宇宙信息能量場的神思靈感、創意發想。

蘇軾說：「多情多感仍多病。」但「解愛」告訴你，唯有莊子能無傷。

李白千年前的「長相思」，在長安。今日在人間疫情多傷時節，我們可以一起重返莊子與詩歌經典，一起在蔡璧名老師「解愛」中，因智慧善解，身心安頓，情思長安。

(本文作者為蔡淇華，作家。摘自蔡璧名著《解愛：重返莊子與詩歌經典，在愛裏獲得重生》，天下雜誌提供)

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