停止煩惱！好關係是麻煩出來的

完全不添麻煩是不太可能的，若能夠這樣轉念的話，說不定就能轉換成不同的想法了。

自我評價低的人，經常會說：「不想給人添麻煩。」

但是，我希望你能明白一點—一個人想要不給別人添麻煩而活下去，是不可能的。每個人多多少少，都會給人添麻煩的。

反過來，說著「因為不想添麻煩所以搭不了話」這類的話而不行動的人，之後往往會添上更多麻煩。

稍微被討厭了，或是稍微被認為添麻煩，你也許不喜歡。但拿從事銷售的人來說，因為處於努力賣東西的立場，就算對方怕被吵，對你說句「現在很忙」，也是相當理所當然。

不過，「這種程度的麻煩，誰都會容許的」，這種事也經常發生。

除此之外，若是真的覺得麻煩，大多數的場合，對方都會清清楚楚的對你說：「你這樣讓我很困擾！」

簡單來說，完全不添麻煩是不太可能的，若能夠這樣轉念的話，說不定就能轉換成不同的想法了。

也就是說，就算在這一方可能造成了困擾，也應該是盡量想為對方做點什麼。不是把扣分想成零分，而是把扣分也預先列入考慮，這部分就是正向的。在現實中，能做到這一點的人，對他人來說是帶來好處的，或許能因此得到對方好感。

有時候對方什麼都還沒說，有人就自行主觀想像著：「我會不會給對方添了麻煩？」但實際上，對方真正的心思光用想的是無法了解的。

自我意識過剩的人，往往認定「對方給我添麻煩」，還自以為正確，但對自己讀透人心的能力，可不能打如此高分哦。

因為從事精神科醫師這行，我常會聽到：「您一定把我的心情都看穿了！」其實沒有；我們正是因為還沒看穿，才要拼命向病患詢問啊！

我在治療過程中，基本上就是傾聽；單方面扮演傾聽者的時間很長。換句話說，別人說話時不聽其真心，是不可能了解他的心情的。正是精神科醫師的工作，引導我們如此思考。

因為我們不是算命師，通常不會任意的讀取對方的表情，擅自想像覺得「他們是這樣想的吧！」

連精神科醫師都是不先傾聽很多病患說出來的話，就無法了解對方的心情，那麼憑著主觀的臆測就想像起對方的心情，還覺得自己「猜中了」的人—我這樣說比較嚴苛了點，但那只能說是驕傲自大。

人類無論如何都會給別人添麻煩，而且大家都一樣。那麼就停止「不願給對方添麻煩」的想法吧！同時，也停止覺得自己讀懂對方心思，老說：「一定是這樣沒錯！」的行為吧！

這麼一來，因為很在意對方想法，以致無法行動的人，便可以展開行動了。相信你會開始產生自信，對於自我的評價也會逐步上升的。

絕對不要抱持著「像我這樣的人……」的想法。重複前面說的，只要留在某人的身邊，對那個人來講，某人就是能給予價值的存在了哦！

(本文作者和田秀樹著《可是，我就是會在意！：給人際玻璃心，看透自導自演內心戲，停止煩惱的無限放大》，方言文化提供)

延伸閱讀

賺飽飽？資本市場特殊的「兩性溝通產業鏈」

安逸的陷阱！人生前期嫌麻煩 後期更麻煩

中情局被耍得團團轉！古巴秘密行動變成真人實境秀