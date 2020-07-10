你讀的「書」不是書？急急如律令竟是官方特急件！

編按：知道這些考試不會高分、對找工作也沒有幫助……但你會發現，原來中文這麼好玩！以下摘自《苦苓開課，原來國文超好玩！》。

讀書讀書，讀書人當然要多讀書，最好還能寫書。我們形容一個人書讀得很多，通常會用「學富五車」；如果要說他書寫的很多，就叫做「著作等身」。

猴塞雷（粵語：好厲害）！看過的書多到要用五輛車子來載，簡直可以開一家小書店了。寫的書疊起來居然比身體還高，我們很多人可能一輩子讀的書都還沒辦法「等身」呢！真是不由得欽佩起這些讀書、寫書的人。

你讀的書不是書

不過如果你知道古代的「書」長的是什麼樣子，或許會鬆了一口氣：在蔡倫發明造紙之前，文字是寫在竹簡上的，也就是一片一片的竹子上，然後用繩子串起來，看起來就是一個「冊」字。

所以古代的書其實叫冊，臺語把讀書念做「讀冊」就很清楚了——臺語是中原河洛的用語，保留了很多古代的語音字義，這個以後我們有機會會講到，反正不會考試，你不用擔心。

竹子用來寫字可是一個大工程：首先當然要先把竹子砍下來，切成一段一段，再從中間剖開來，但是潮溼的竹子容易長蟲，所以要先用火去烤，把竹子烤出水，看起來好像流汗，所以就把它叫做「汗青」（竹子的顏色是綠的，古代叫青色，臺語的綠色不就是念做青色？）。所以文天祥說「留取丹心照汗青」，丹心是一顆火紅熾熱的心，汗青就是竹簡、就是書，他就是期許自己「留名青史」啦！

而且光是把烤過的竹子剖開，還不能就這樣拿來寫書，因為要用刀子刻，所以要先把竹子上面的青色刮掉、露出白色的部分來刻字，這個就叫做「殺青」。

現在的人寫完了書，或者是拍完了電影，會叫做殺青，大概是這個意思；不過也有人說是跟製茶的「殺青」有關，歡迎讀者們提供不同的意見，這就是教學相長你講對啊毋對（臺語）？

說了半天，只是為了告訴你古代的書不是書而是冊，那如果是竹簡的話，五輛車也載不了多少（還好那時沒有貨櫃車），堆起來要比人高也不是很困難。至少以我本人來說，「學富五車」、「著作等身」我都還算得上——不過這麼說不符合我謙虛的本性，我們還是回過頭來說，既然冊才是書，那麼書到底是什麼？

書不是「書」，是「信」？

其實書就是我們現在講的信，古詩𥚃「中有尺素書」的書是信，「鴻雁傳書」的書也是信（鴿子應該會在旁邊抗議：「只有我們會傳信，大雁哪裡會呀？」這個抗議也有道理，因為人可以養鴿子，卻不可能從天上一字型或人字型飛翔的一排大雁裡面，抓一隻下來，叫牠送信給某某人，看來這又是你們文人，呃，我們文人的痴心妄想。）

那後來書又怎麼會變成信呢？因為信是要人去送的，例如我從廣東送信去北京，不可能派同一個人一路送過去，所以會有人送到廣東邊界，再由福建那邊的人負責來接送傳遞——聰明的你一定想到了：那我怎麼知道來接信的人不是假冒的，就這樣把我的信A走了？（別說信有什麼好A的，搞不好我寄的是重要機密、或是大筆銀票也說不定）所以會先把一樣東西分成兩半，分別交給兩個送信的人，兩個人見面時把那個東西湊起來，果然原來是同一個沒錯（古裝片裡常演的核對兵符，也是一樣的道理），這下才可以放心的把信交給他。所以我們後來說一個人很誠信、守信用，就是從這個「信」衍生出來的啦！

信的單位為何是「封」？

也因此送信的人叫做信使（就是最早的民間郵差），基本上是要信用很好的、沒有欠卡債的（又扯到哪裡去了？掌嘴！），但是為什麼叫做一「封」信呢？

既然這個信是刻在竹片上，當然不能像現在裝在信封裡，往郵筒裡一丟就算了（搞不好你連這種寄信的經驗都沒有，只發過email），所以要用兩塊木板把寫好的信簡夾在中間，再用繩子綁在一起，這樣就「封」好了。

另外為了怕被人打開來偷看，繩子的結合處要用膠泥封住，再蓋上印章（大概就是歐洲歷史片中，用戒指在信封的膠泥上蓋章是一樣的意思，《冰與火之歌》裡面應該有演到吧？），這樣「封泥」完成之後，才算是完整的信，所以我們叫它一「封」信。

中國過去在寄信的時候，郵票要貼在信封的封口處，然後再蓋上郵戳，這是比較符合「封印」精神的作法。後來我們郵票貼哪裡都可以、後來我們也不太寫信了、後來我們只收到帳單和廣告——那個一字一句細心斟酌寫下情意的美好年代，早就一去不復返了——我這樣說會不會太過「傷他悶透」（英語，傷感之意）了？沒辦法，你知道的，我們文人嘛，總是這樣傷春悲秋、感時憂國……不然哪裡會有那麼多廢話好說？

急急如律令竟是官方特急件？

但是事有輕重，信當然也有緩急，要寄快信怎麼辦呢？不是像現在貼一個「限時專送」的紅紙條（這個好像也廢除了，唉，我真的是太老了），而是在信封上貼一根鳥的羽毛，表示這封信很緊急，要給我「用飛的」！

如果更急了怎麼辦呢？那就把信封的一角燒出一點焦痕——瞎咪？你看無？這就是「十萬火急」的意思啦！你看古人是不是很有創意？

那送信的人怎麼知道寄信的人很急，該貼羽毛或是該燒一下信封（這也是術業有專攻，萬一火太大把整封信燒掉就慘了！）呢？寫信的人會在信的最後面註明「急急如律令」，這本來是官方緊急文書專用的，被老百姓拿來偷用，後來更被道教的張天師拿來借用，所以你如果看過「急急如律令」幾個字，一定是在黃色的符紙上，絕不會想到它以前是用來寄快遞的。

你比較常看到的，可能是中國歷史片裡的「五百里加急」（或六百里、或八百里，端看你有多急），因為那時候沒有手機或無線電，萬一軍情緊急必須立刻回報，只好叫人拚命的騎馬，在路上「換馬不換人」（畢竟是馬在跑，有些甚至跑到累死，好可憐！）就是要在最短的時間內把報告送到京城，或是把命令送到前線。

用來送軍情那還沒話說，如果用來送荔枝那就很過分了！因為那時候又沒有Food Panda或Uber Eat的外送冷藏櫃，為了怕荔枝不新鮮、楊貴妃吃了不爽，只好叫士兵拚命的趕路，「一騎紅麈妃子笑，無人知是荔枝來」說的就是這個唐玄宗（也就是唐明皇），他如果對國事也這麼用心，就不會搞到安史之亂、落荒而逃了。

信的別名

有點跑題了，只怪我忍不住要賣弄學問，其實信還有很多別名，例如古代寫信的木片叫做牘，長度規定一尺，所以信又叫做「尺牘」；而如果是寫在白布上的，就叫做「尺素」。

你可能讀過古詩十九首的「客從遠方來，遺（音衛，給的意思）我雙鯉魚，呼兒烹鯉魚，中有尺素書」，這是在搞什麼神祕？怎麼信還要藏在鯉魚的肚子裡呢？是○○七情報員寫信回家嗎？其實所謂的鯉魚是藏書信的盒子，用兩片木板組合而成，刻成魚的形狀，分開來就變成雙魚。而所謂把兒子叫來烹煮鯉魚，只是家人一起拆信而已，文人都喜歡「假鬼假怪」（跟我一樣，不、我跟他們一樣），大家欣賞他們的想像力就好，千萬不要當真。

像這種信是用木盒子裝的，那個盒子就叫做「函」，也用來代表信，我們現在還在說信函、函件、公函，就是這樣來的。

至於「箋」，是用來寫信的小幅紙張，這是蔣勳最喜歡講的，類似現代人傳簡訊的什麼〈快雪時啨帖〉、〈喪亂帖〉……因為文字很少，多半是寫在這種箋的上面，要不然用一大張紙只寫幾個字，就像學生交作文一樣，應該不太好意思。《紅樓夢》裡的林黛玉寫情書給賈寶玉，用的想必也是香噴噴的箋吧！

不過在3C時代、或者說是5G時代，幾乎沒有人再用紙筆寫信了，總有一天，就像現在的小屁孩不知道什麼叫「電報」一樣，你的孫子會問你：「爺爺（或奶奶），什麼叫做寫信啊？什麼叫做情書啊？」

說到情書，你知道以前書店裡還有賣《情書大全》，提供戀愛中的男女寫信參考，唯恐不能打動對方的心嗎？這種看起來雖然效率比較低，但至少比較誠懇，比起現代有些男女搖一搖手機就可以「約炮」，真是令人感慨萬千呀！——唉，真是老人家的口氣呀！啊我本來就是老人家，不然咧？

(本文作者苦苓著《苦苓開課，原來國文超好玩！》，時報出版提供)

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