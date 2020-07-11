古代人怎麼洗澡？「泡湯」竟成美麗的誤會

洗澡、沐浴、泡湯……都說明了人是活的，文字語言也是活的，都是會不斷變動的……你要睡了嗎？先去洗個澡吧！

「好了好了，洗洗睡了！」「沒洗澡不許上床哦！」這是我們在家裡常聽到的話，可見得洗澡已經是我們熱帶（由於地球暖化，臺灣已經從亞熱帶變成熱帶，不過這純粹是我自己說的）文明國家的人民，每天的例行公事了。

不是人人愛洗澡

不過你如果以為全世界的人都是天天洗澡，那你就大錯特錯了。

在寒帶，甚至在溫帶地區，因為天氣寒冷、氣候乾燥（有時候也因為水源取得不易），所以很少人是天天洗澡的。

在歐洲你如果住到歷史比較悠久的旅館，會發現「正常」的馬桶旁邊還有一個「半馬桶」，連著一根小水管和龍頭，那就是他們不洗澡的日子𥚃，專門用來清洗下身的。為什麼特別注重「這個地方」呢？呃，那當然是因為「會用到」，就像你如果沒有要吃水果，會沒事去洗水果嗎（這個比喻到底是否貼切，容我想一下）？

臺灣的旅行團住到這種旅館時，領隊都會特別叮嚀旅客不要去碰這個東西，萬一領隊忘了講，後果就很嚴重：有的人會用來上小號（另一個比較正式的才用來上大號），有的人用來洗衣服，也有一位歐巴桑以為是飲水機、還嫌人家位置做得太低──當然事後就再也沒有人敢告訴她真相了。

洗澡其實是洗手與腳

那麼你以為歐洲是蠻夷之邦，才這麼不衛生嗎？不是耶，古代中國人也是不天天洗澡的，證據就在「洗澡」這兩個字：澡是洗手、洗是洗腳，所以洗澡就是洗手洗腳──哈！可以睡了。

回想你看過的古裝影片，是不是常有媳婦打一盆水幫老公洗腳的畫面？是不是洗完腳就上床睡覺了（帳子還要放下來，因為……你知道的嘛）？可見得一定要「洗身軀」（臺語）才能睡覺。

甚至還有傳說西藏人一生只洗三次澡：出生、結婚和死掉，聽起來很「驚悚」，但是傳說傳說、他傳你說，我也不知道是真是假，就算真的有，也是很久以前的事了。

那古人到底洗不洗我們現在這種澡？當然洗！難道有人堅持不洗澡來把自己髒死，或者把別人臭昏的嗎？

沐浴才是洗全身

但是古人不叫洗澡，叫做「沐浴」：沐是洗頭，浴是洗身體，這可是生活中的大事，所以做晚輩的三天要燒一次水給父母洗頭，五天讓他們洗一次身體，「三沐五浴」，這都是有規定的。

當然所有的規定都是用來違反的（這一句真像格言，趕快抄起來！），並不是人人都會乖乖照做。不是規定做官的不能貪汙嗎？可是這些年來貪官們前仆後繼，有的關入鐵窗、有的逃亡海外（也很奇怪，每次判刑定讞要抓人坐牢了，他們就會很有「默契」的跑掉），還有很多根本還沒抓到，誰管你什麼規定啊？

中國光是一個海南島海口市的市委書記（相當於桃園市長吧！），一個人就可以貪汙一兆六百億臺幣，什麼規定？共產黨不是還有什麼「雙規」嗎？都規到哪裡去了？

洗澡才會換衣服

不過古人沐浴真的是大事，比較講究的會用香草煮水，一方面讓身體「洗香香」，一方面草的藥性也可以避毒，那你要不要猜一猜：一年𥚃的哪一天是「沐浴節」？答對了（因為怕你答不出來會尷尬，我搶先公布答案）！端午節。

也有的香味是用薰的，所以有「焚香沐浴」的説法。之後就要「沐浴更衣」──當然是全身洗乾淨了才會換衣服，如果只是洗澡（洗手洗腳）幹嘛更衣？

屈原先生（對，吃粽子、划龍舟那一位）還説：「新沐者必彈冠，新浴者必振衣」，就是說剛洗過頭的，一定要彈一彈帽子上的灰麈；剛洗過身體的，一定要抖一抖衣服上的灰塵：䁥砍砍（你看看，第一個字要發四聲，後兩個字三聲，念念看，保證很傳神）！古人也是很愛乾淨的啦！

那你說如果不天天洗澡（也就是沐浴啦），身上不會溼溼黏黏、很不舒服嗎？其實在臺灣爬過高山的就知道：高海拔(等於高緯度）的地方比較乾燥，不容易流汗，即使有汗也乾得快，不會黏膩……你如果去爬玉山或雪山，鐵定兩三天沒得洗澡，難過嗎？一點也不難過，絕對不會比看到滿山遍野都插著國旗還難過（插國旗就表示愛國嗎？那麼為什麼中國的官員一來，有人就自動把國旗收起來？），頂多下山後再到東埔或礁溪去「泡湯」就好了。

泡湯是怎麼被誤用的？

比起洗澡和沐浴，泡湯這個名詞真是個美麗的誤會：因為中國古代把熱水叫做「湯」，東西如果掉進熱水裡通常會損壞不能用（當然涮涮鍋是例外），所以泡湯就代表是「完蛋了」的意思。

日本的漢字承襲中文，把熱水叫做湯，例如京都有名的湯豆腐就是熱水煮豆腐──可不是豆腐湯哦。

我第一次到京都，就迫不及待在一家餐廳裡點了有名的「湯豆腐定食」，結果花了日幣一千五，只吃到一碗白飯、一個鍋裡煮的兩塊豆腐，和一點醬油，真的是欲哭無淚。而浴場、溫泉也都是提供熱水的，所以都有大大的「湯」字。

在日本如果看到「錢湯」的招牌，千萬不要以為是泡在錢裡面，享受百萬富翁的滋味，那是給家裡沒有浴室或浴室太小的人，來付「錢」洗澡的公共澡堂啦！

尤其女生千萬不要去洗！裡面的大眾池雖然是男女隔開的，卻有一個高高的位子，可以同時監視到兩邊的浴場，而坐在上面的通常就是一位老頭子（天啊！世界上還有比這更好的工作嗎？），女生進去洗澡鐵定被他看光光，虧大了。

臺灣人喜歡到日本泡溫泉，日子久了，乾脆就把泡溫泉直接叫做「泡湯」──好在這頂多算是在煮蛋，不至於完蛋，大家也就將錯就錯、相沿成習了。

洗澡、沐浴、泡湯……都說明了人是活的，文字語言也是活的，都是會不斷變動的……你要睡了嗎？先去洗個澡吧！

鴛鴦浴是現代產物

如果是兩個人都要洗澡，當然最好是洗「鴛鴦浴」──你不要覺得沒什麼特別，這在中國古代可是不准的唷！規定是夫妻各洗各的，等一下要怎樣是另一回事，但是就算為了省水，也不可以一起洗，要「嚴於男女之防」──也不知道這到底算是禮貌，還是虛偽？反正中國人很「假仙」就對了，拿幾千枚飛彈對著你，還說要跟你和平相處，就好像黑道流氓拿槍指著你，然後說：「喂，做個朋友吧？」你能說不嗎？

洗個澡也能千古留名

至於洗澡洗到出名的人物，大家不約而同的就會想到楊貴妃。其實她本人聽說並不是那麼愛洗澡，因為體積大、浪費水，每次「春寒賜浴華清池」，長安城都會淹水──好了別鬧了，總之都是無聊的文人白居易，在〈長恨歌〉裡寫什麼「溫泉水滑洗凝脂」，一來說明了華清池真的有溫泉（真正的溫泉水洗起來皮膚會有滑滑的感覺），而把美人的豐腴形容為「凝脂」（凝結的脂肪？）真的是太傳神了。

熱水泡久了頭會昏，於是「侍兒扶起嬌無力」──一個溼答答的胖美眉居然還嬌弱的要宮女攙扶才起得來，此情此景，豈能不讓皇帝色心大起？很可能有事沒事就逼著她去洗澡，洗完澡當然還有「餘興活動」……這下就換皇帝爬不起來，「從此君王不早朝」了──我覺得唐明皇應該沒有那麼「虛」啦，可能是自己身體的一部分被還在睡夢中的胖美眉壓住，才爬不起來的。

反正他不起來，就不用開朝會，不管大臣、侍衛或太監們都開心，就像公司老闆不在的時候，大家不是心情特別好嗎？

所以還是那句老話：「術業有專攻」，洗澡洗得好，不只自己榮華富貴，全家人都雞犬升天、「兄弟姐妹皆列土（就是都有分到好處啦！）」，這個澡的CP值真的很高。

楊貴妃潛逃日本？

後來安史之亂，唐明皇（也就是玄宗）在馬嵬坡不得已下令殺了楊貴妃，「宛轉蛾眉馬前死」。這又是中國歷史上的壞習慣：做皇帝的亂搞，等到事情擺不平了就Line給女生，不是啦，我是說賴給女生，像商紂王就說是被妲己誘惑，周幽王就說是被媬姒迷亂，安祿山造反大家逃難逃得一肚子火，就一定要殺一個楊貴妃來消氣，難道最該死的不是唐明皇本人嗎？

然後又是那個文人白居易亂寫，竟然在〈長恨歌〉裡寫到他們兩個人在海上的仙山約會，楊貴妃居然沒死！而且還神通廣大逃到日本去了？甘嘸這種可能（臺語）？

你不相信嗎？可是日本的京都真的有楊貴妃廟耶！日本人沒事幹嘛拜楊貴妃？顯然人家是真的來過的（順帶一提：日本也有徐福廟，顯然徐福也帶著五百童男女來過）。

至於她怎麼裝死、復活、變裝、逃亡、過海然後到日本定居，搞不好還嫁了人、生了一堆中日混血的胖美眉，這一段離奇的過程……唉，博學（？）如我也沒辦法告訴你，麻煩有興趣的同學去好好研究一下，說不定還可以寫出一篇「真的」博士論文喔！

(本文作者苦苓著《苦苓開課，原來國文超好玩！》，時報出版提供)

延伸閱讀

吃粽子、賽龍舟 你知道「端午」這兩個字怎麼來的？

日本上班族都是超時工作？但她卻想實踐「準時下班！」

她請5個月無薪假「帥氣流浪」 家當竟被一把火燒毀