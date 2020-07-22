真的好熱！7/22「大暑」到 樹氣冒

「大暑到，樹氣冒」，大暑，能夠稱其為大，濕氣蒸騰的悶熱，是其最重要的特徵。

大暑齷齪熱

網上曾有一個題目：「用一句話形容你那裡的天氣有多熱？」

網友們詼諧並略帶誇張的回覆中，透露出暑熱的煎熬：

我這條命，是空調給的！

在路上摔倒了，90%的面積是燙傷！

我和烤肉之間，只差一把孜然！

我一直都是七分熟的！

整座城市就是一個露天燒烤攤兒！

打敗我的，不是天真，是天真熱！

古時沒有數據化的溫度概念，氣象記錄中如何來描述天氣炎熱呢？最簡潔的是「大熱」或者「亢陽」，但無法體現具體的炎熱程度。最常規的記錄語是「驕陽似火」或「火傘高張」，以及炎熱的後果：暍（中暑）死者甚眾。 此外，大熱為焚、熱如熏灼、牆壁如炙、地熱如爐、椅席炙手等也大多是以比喻的手法進行記錄，所以僅靠這類記載，不能比對不同年份、不同過程之間哪個更熱，這是不量化的局限性。

大暑三候

大暑，一候腐草為螢，二候土潤溽（悶熱）暑，三候大雨時行。

腐草為螢，草木腐敗之後化為螢火蟲，這當然是古人的誤解，但也折射出古人的生命運化觀。「輕羅小扇撲流螢」，謂為「燭宵」的螢火蟲，是大暑時節的形象代言物。

土潤溽暑，是指熱烘烘的濕氣盛行。熱，由乾熱的「燒熾」到濕熱的「蒸鬱」。古人說：「（農曆）六月徂暑。」所謂暑，是因溽而暑。「大暑到，樹氣冒」，大暑，能夠稱其為大，濕氣蒸騰的悶熱，是其最重要的特徵。又濕又悶，感覺是髒氣瀰漫，所以這種濕熱，也被稱為「齷齪熱」。

女人的孩提記憶散布在四季，男人的童年往事大多在夏天。

快樂童年，根本不會感到蒸籠般夏天的難熬。唯有在艱難人生裡，才體會苦夏滋味。

快樂把時光縮短，苦難把歲月拉長。

苦夏不是無盡頭的暑熱折磨，而是頂著烈日的堅忍本身。

人生的力量全是對手給的，強者之力，最主要的是承受力。



――摘自馮驥才《言說苦夏》

大暑前後，衣衫濕透

大暑，正值伏天。所謂伏，是指陰氣隱伏。但對於字形的解讀是：人從犬。人像犬一樣匍伏著，在陰涼處躲避熱浪。

我問：「頭伏餃子二伏麵，三伏烙餅攤雞蛋，你家入伏吃啥飯？」

有網友答：「入伏我家不吃飯，抱住西瓜啃大半。若問為啥不吃飯？熱成狗了吃啥飯！」

「熱成狗了」，竟也是伏天裡的一種感觸和說辭。

這時候，「哪兒涼快，哪兒待著去」倒是一句特別貼心的關愛。

最熱的伏天，英語中對應的說法是「Dog Days」，字面上居然也與狗有關。我向一位美籍同事諮詢這個說法，她說：「這個詞以前在文藝作品中時常用於戲謔地形容天氣，但現在大多用來形容人們際遇淒慘的日子，很少再與天氣掛鉤了。」 用「桑拿天」來形容濕熱，依然很通俗，已經不覺得是舶來的說法了。還有一些詞，也是詮釋濕熱的必備詞彙，例如，sweltering、muggy、sticky、stuffy、sultry等。其實，它們有一些細微的差異，比如，sticky側重表現濕熱使人汗津津地渾身發黏；stuffy側重表現濕熱導致的一種窒息感；sultry除了形容濕熱天氣令人緊張憋悶這層含義之外，基本上是與性相關的「涉黃」詞彙（不過，以前瀏覽英語國家的氣象節目時，往往能看到sultry這個詞作為字幕標題表徵濕熱天氣）。

(本文摘自宋英傑著《節氣，就在你的基因裡：跟著中國氣象先生享受 自然科學感知力》，商業周刊提供)

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