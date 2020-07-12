漫威《黑豹》《驚奇隊長》不為人知的誕生故事

編按：羅伯特．艾格被公認為當代最創新、也最成功的執行長之一，所有人都想知道的迪士尼真正魔法— — 執行長艾格十五年精鍊的管理之道。以下摘自新書《我生命中的一段歷險：迪士尼執行長羅伯特‧艾格十五年學到的課題》

事實證明，收購漫威甚至比我們最樂觀的模型所預測的更加成功。在我寫這本書時，我們的第二十部漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）創下了電影史上首映週最佳票房紀錄。總體來看，漫威電影平均票房總收入超過十億美元，而且在我們的主題樂園、電視和消費品業務中都可感受到這些電影受歡迎的程度，這是我們絕無法全部預期的。

而漫威電影對公司和流行文化的影響更遠勝於票房收益。自二○○九年以來，費奇、霍恩與我等人每季都會開一次會，以規畫未來將發行的漫威電影。我們討論已充分著手製作的企畫案，以及其他點點滴滴的構想。我們對那些有潛力可能被引進的角色深思熟慮，也衡量是否為不斷擴展的漫威電影宇宙，增添一些續集和特許經營權。我們也一同斟酌要起用那些演員和導演，並思考各種故事如何跨領域相互交流。

在開會前，我時常藉由閱讀手邊的漫威百科全書，使自己沉浸於角色的深處，看看是否足以激發我的好奇心，從而發展出電影企劃案。在費奇仍向珀爾馬特匯報工作、製片廠的決策出自紐約漫威團隊的時期，我於一次會議中提出了多元化的議題。到當時為止，漫威電影的主要角色都是白人男性。當我說應該要改變這一點時，費奇表示同意，但他擔心紐約漫威團隊的成員會對此抱持疑慮。我於是打電話與該團隊討論我的關注事項。其中一位告訴我，「女性超級英雄從未在票房大發利市」。他們另外還假設國際觀眾不會想看黑人超級英雄。

我不相信那些陳腐的「不辯自明之理」名符其實，照樣著手研議可以在漫威電影中引進哪些不被看好的角色。費奇提起即將寫進《美國隊長：內戰》（Captain America: Civil War）劇本裡的「黑豹」（Black Panther）這個漫畫人物，霍恩和我都很感興趣。我們屬意由查德威克．鮑斯曼（Chadwick Boseman）扮演黑豹。他在《傳奇42號》（42）這部電影裡演活了大聯盟史上第一位黑人球員傑基．羅賓森（Jackie Robinson）而備受讚譽。鮑斯曼是深具魅力的演員，能把角色演繹得扣人心弦，我可輕易預見，他將在漫威電影裡擔綱飾演主角。

大約在同一時期，漫威的電視和漫畫業務負責人丹．伯克利（Dan Buckley）告訴我，作家塔納哈希．科茨（Ta-Nehisi Coates）正在為我們寫一本《黑豹》漫畫書。我認為科茨是當代美國文學最重要的作家之一，因此請伯克利把書寄給我看。科茨為黑豹這個角色增添了深度，他巧妙的說故事方式讓我驚嘆不已。我一口氣讀完這本漫畫書，而在看到最終頁之前，我已下定決心將《黑豹》列入必不可少的拍片計畫清單中。

並非只有紐約漫威團隊裡的懷疑論者覺得，黑人領銜的超級英雄電影票房難以高奏凱歌。好萊塢始終有一種根深柢固的觀點認為，由黑人主演或多數演出者是黑人的電影，在許多國際市場面臨失敗的風險。這種假設限制了黑人主演的電影製片數量及黑人演員的參演機會。而且這類電影製作時多半會被壓低預算以減低票房風險。

我從事這行的時間長到足以見聞書裡所有的老生常談，而且我了解到這些陳年的爭論就只是：過時了、與世界的現狀及其未來走向格格不入。我們有機會製作傑出的電影，也有機會讓社會上未獲充分代言的群體展現其優點，而這兩者的目標並不相互排斥。

我致電珀爾馬特要他告訴麾下團隊別再百般阻撓，並下令著手製作《黑豹》和《驚奇隊長》（Captain Marvel）這兩部電影。珀爾馬特聽從了我的要求。我們立即展開《黑豹》製片工作，而《驚奇隊長》也緊接著動工。這兩部電影都挑戰了一切關於票房的先入為主觀念。在我撰寫本書時，《黑豹》已創下影史所有超級英雄電影第四高的票房紀錄，《驚奇隊長》則是第十名。兩者的票房收入均超過十億美元，在國際市場也都極為成功。而且，他們在文化上取得的成就更加意義非凡。

《黑豹》首映時我與大批觀眾擠滿杜比劇院（Dolby Theatre）觀影的經驗，是我職業生涯最難忘的時刻之一。在那之前，我只在家中或製片廠與一小群人一起看過這部電影。我知道它是特別的電影，但你永遠難以確定觀眾會如何看待這樣的電影。而首映夜放映廳熄燈開演前，觀眾的熱情早就沸騰不已。你可感受到眾人期待著即將發生前所未見且具歷史意義的事情，而這部電影大幅超越了人們的期望。

首映之後，我接到的關於該片的電話和便箋，數量比我職涯中收過的任何工作相關回饋還多。史派克．李（Spike Lee）、丹佐．華盛頓（Denzel Washington）和蓋爾．金（Gayle King）都表達了支持之意。我曾請一位製片助理寄給歐巴馬總統一份電影拷貝，後來總統告訴我，他相信這是一部具有影響力的電影。歐普拉則寄來便箋讚揚《黑豹》是「全然非凡的作品」，她並補充說：「想到黑人小孩將永遠有它相伴成長，我不禁熱淚盈眶。」我們的創作可能沒有任何一部比《黑豹》更讓我引以為傲。在其上映一週後，我感到有必要分享我對它的自豪感，於是發了這便箋給公司所有人員：

親愛的員工們，在分享《黑豹》的大好消息之時，很難不以「瓦干達萬歲！」（Wakanda forever）來起頭！

《黑豹》堪稱漫威在電影製作上的一部傑作，它於許多層面獲致成功，感動無數人心，且擴展了眾人的眼界，同時也娛樂了難以計數的觀眾，並遠遠超越最高的票房預測。這部開創性的電影在週末假期的國內首映刷新票房紀錄達到二．四二億美元，並創下了電影史上第二高的首映四天票房佳績。而全球票房收入迄今已超過四．二六億美元，且這部電影尚未在多個主要市場上映。

《黑豹》也已成為一種當前的文化現象，激起討論，引發反思，啟迪各年齡層的人，並瓦解了古老的電影業迷思。

作為傑出公司的執行長，我收到許多對於我們的電影的回饋意見。在擔任執行長這十二年間，我從未見過觀眾像對《黑豹》這樣，難以抑制地傾吐真誠的興奮心情，以及讚美、敬重和感激的心意。這表明了展現多元聲音與願景何等重要，以及社會所有階層在我們的藝術和娛樂作品中被看見、獲得代言，可以是多麼強而有力的事情。這部電影的成功也驗證了我們願意擁護無畏的事業和創意發想、我們有能力無懈可擊地落實創新的想法，而且我們衷心致力帶給世界非凡的娛樂，畢竟世人都渴望英雄、模範角色和不可思議的傑出說故事方式。



(本文摘自羅伯特．艾格著《我生命中的一段歷險：迪士尼執行長羅伯特‧艾格十五年學到的課題》，商業周刊提供)

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