賺飽飽的「兩性溝通」產業鏈 ？

「九地之變，屈伸之利，人情之理，不可不察也」（九地篇）

如果上網搜尋長期關係的祕訣，大概可以看到很多關於「溝通」的資料。宣稱幫人脫單的心理師、被女權大外宣洗腦滲透的兩性專家，再加上西方國家獨有的婚姻諮商、專打離婚官司的律師，趁著政治正確的熱潮，在資本市場形成特殊的「溝通產業鏈」。但卻忘了溝通這件事的大前提：跟不想溝通的人溝通，是在浪費時間。

賺飽飽的溝通產業鏈

溝通產業鏈是這樣運作的：

宣稱幫人脫單的課程用各種藍藥丸的方式，透過跪舔、配對、紳士進化等噱頭，幫男人脫單。 脫單之後，整天看兩性專家的文章，試圖用溝通和理解等方式搞定女友或老婆，下場往往是丟失原先的阿法男框架，被馴化成貝塔男。 女人的慕強擇偶發作，開始鄙視男人。貝塔男以為是自己溝通能力不夠，於是找各種溝通課程精進技能，試圖用溝通喚起女人的真實慾望。 「沒有什麼事是溝通解決不了的，如果溝通一次沒用，那就溝通兩次。」當貝塔男發現溝通無效，兩人無法回到以前熱戀時的真實慾望，便開始加碼讓第三方介入，也就是婚姻諮商。天真以為透過「專業」協助，能夠解決之前獨力溝通無法解決的問題。我把這種解決方案稱為「婚姻關係的葉克膜」，讓關係苟延殘喘，得以續命，撐在那兒抖啊抖的，暫時死不了。 葉克膜急救無效後（九五％無效啦我保證），自然要討論進安寧病房等死，也就是和平分開。這時輪到律師登場，費盡一番工夫與女人談判出各種喪權辱國的離婚條款，孩子和家產被剝削一空，男人兩袖清風，揮揮衣袖不帶走一片雲彩被歸零出場。

上述情況在國外屢見不鮮，過程中每個角色都賺飽了銀子。所幸，臺灣目前的司法現況比較不像西方國家以政治正確之名極度偏袒女性，對男人行吃乾抹淨之實。我與幾位律師朋友聊過，臺灣的司法系統比較秉公處理，雖然輿論依舊把男人往死裡打，但至少守住司法底線。

熟悉商場或官場運作的朋友，一定對上述套路感到熟悉。厚黑學有所謂的「補鍋法」，意思是跟你借鍋，趁你不注意時把鍋子敲出裂痕，再跟你說鍋破了需要補。當然嘍，要付錢就是。這鍋子絕不是白敲，自然不會平白無故幫你補好。不僅補鍋要錢，把鍋子敲破的工本費也偷加在報價單裡，準備大削一筆。

這裡我想說明一下我的立場：身為自由市場的擁護者，我並不認為搞出產業鏈是十惡不赦的事。有需求自然有供給，除了幫終端消費者解決問題，產業鏈裡的各種角色也能貢獻己力，獲得該有的報酬。以經濟發展的角度，的確是社會繁榮的要素。這其中的關鍵，在於收錢的一方要謹守契約精神。你他媽錢收了就要幫客戶解決問題啊，我開課收錢也是秉持這項精神，雖然學費是愈來愈貴，但絕對把正確資訊帶給男人。

所以，整條溝通產業鏈最大的問題是，錢收了卻沒辦法解決問題。講白了，就是種剝削。男人像是流水線上待宰的肥羊，在一個階段被榨乾後馬上被丟到下個階段，層層剝皮，最後被歸零出場。

以常識來判斷，一個理智的消費者絕對不會做這種交易。但溝通實在太他媽政治正確了，如同各種奢侈精品，提在手上能顯得自己高大上，事實上溝通除了裝飾，在兩性關係中一點力都使不上。

為什麼溝通無法解決兩性動態問題？

事實上，所有政治正確的解法都不能解決問題，只是一群左膠為了心目中的烏托邦搞出來的教條，不過是拿來自爽、嘴別人兩句的工具而已。

對追求兩性平等的左膠來說，最無法面對的殘酷事實，莫過於男女本質的不同。這本書你都讀到這了，應該對女人的本質有所理解：慕強擇偶才是女人的核心，而溝通無法解決慕強擇偶的問題。女人一旦鄙視你，失去對你的景仰，原先維繫關係的熱情會瞬間消失，你用再多的溝通也無法解決問題。就算變本加厲，除了溝通再加碼每年出國、買車買房的各種福利，對女人來說都是「交易的愛」，不是真實慾望。

有些藍藥丸貝塔男可能會急著想替家裡的女神說話，說我是在仇女，他家女神人品超好，每次都能用溝通解決問題。對此，我的看法如下：

這是特例，不是常態。或許你家女神人品真的很好，能夠無視潛藏體內的慕強擇偶，跟你這隻貝塔男像朋友一樣相處。但縱觀目前男人被歸零的大數據慘況，試圖用溝通解決問題只會落得悲慘下場，期待例外發生根本不切實際。

就算你家女神人品超好，也願意坐下來溝通，甚至配合各種婚姻諮商和心理輔導，她依舊無法搞定慕強擇偶的呼喚，慾望出不來就是出不來，打死她都沒辦法。我換個比喻你會比較好理解：肚子餓就該找東西吃，用真正的食物滋養身體，不會有人指望用理智去對抗本能，跟肚子溝通。

對，溝通的本質就是理性，這的確是人類的高貴特質，能優化決策品質。但指望女人理性卻是不切實際的事，有歷練的男人都知道別跟女人講道理，但在政治正確前，這項真理卻被埋藏到沙堆底下，想拿出來講，得冒著被人炮轟的風險，躲躲藏藏。現在的把妹市場還莫名其妙推出男女同堂的形式，宣稱能讓兩性相處回歸理性，男人不再偷吃，女人也不會找小王。

溝通如果有用，早就世界和平，根本不會有戰爭了。

建議行動



女人需要被男人領導，而不是溝通。洗衣家事這類小事可以溝通，但關係的主軸必須由男人一肩扛起，領導女人。



溝通要兩人願意坐下來談才有意義，對失去景仰之心的女人效果不大，但也不見得一無是處，用說話藝術的角度去理解會比較好一點。真正需要上溝通課的，是連正常社交都有問題的白目。也就是說，溝通是幫助人社會化的工具之你上溝通課之前，最好能有此認識。

兵法指引



過度強調溝通的威力，而忽略人性驅利避害的天性，正如同敵軍犯境，卻高舉道德大旗要求不該侵犯他國一樣，是愚蠢至極的事。要在兩性關係中維持自己的人生主導權，絕不能仰賴溝通這種把變數交到他人手上的事。挺身而出領導女人，才能將變數控制到最少。也就是說，閣下只要把自己管好就好。

(本文摘自那個奧客著《壞男人的紅藥丸法則：成為真正的強者，讓妹子自己來把你！》，遠流出版提供)

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