男人們！認清自己的性價值走勢

「知己知彼，百戰不殆」〈謀攻篇〉

我屢次提到性價值的概念，目的是希望提點大家，這才是真實兩性世界裡決定雙方價值的籌碼所在，而不是兩性專家常掛在嘴邊的各種政治正確、愛與包容。請記得，不論是把妹還是維持長期關係，性價值就是雙方手上的牌，要提高勝率，除了想辦法拿到好牌，也可以讓對手誤判雙方局勢──這反倒是女人最常幹的事。

再幫大家複習一下：男人的性價值來自外貌、金錢、社會地位。而女人的性價值，在紅藥丸世界裡「外貌」占最高比例，我個人則把「個性」排在第二。就我的觀察，個性溫柔婉約的長期關係伴侶，男人對其外貌的要求可以睜一隻眼閉一隻眼；但個性差勁的公主病正妹，只有腦子有問題的男人才會選擇跟她發展下去。

偏偏最讓人感慨的是，這年頭搞不清楚狀況的男人愈來愈多了。至於原因，除了女本位主義搞出來的女權抬頭，讓男人高估女人的性價值之外，也包括女人對男人的種種打壓，讓男人嚴重低估自己的性價值。

不同年齡的性價值趨勢

把男人的性價值鐵三角與女人的外貌、個性攤開來看，你可以輕易發現與年齡呈現高度正相關，所以先理解不同年齡的性價值高低，有助於人生決策，看是把妹優先，還是衝事業優先：

1.學生時期

大概從十七歲開始，男女雙方會意識到彼此的性價值，在這階段首先成熟的是生理特徵，男人開始變高變壯，女人開始變美變正。然而，就如之前提到的，同樣是生理特徵開始發育，男女雙方的起點卻大為不同。

男人頂多開始變聲、有點肌肉，但稚氣未脫的外表還是告訴全天下自己是個屁孩，對女人的吸引力最多就聊勝於無。女人可就不一樣了，只要胸部開始隆起、腰臀曲線逐漸明顯，幾乎靠「外貌」在撐的性價值就能扶搖直上，遠遠把男人甩在後頭。異而自甘墮落成為工具人。

男人在學生時期想把妹，只剩下校園風雲人物一途。要麼成為樂團主唱，要麼搶下系籃或校隊王牌，才可能用極高的阿法特質瞬間輾壓，否則你就乖乖讀書，等以後性價值出現黃金交叉再說吧。

2.初入職場時期

從二十三歲踏入職場開始，男人終於可以累積事業資本，而這才是身為男人的主要價值，也是性價值的關鍵來源。但別高興太早，一切只是剛起步而已，你前面還有一堆主管和老闆對同樣身為社會新鮮人的正妹虎視眈眈。再說，這些年輕正妹也會因為老闆和主管的銀彈攻勢而眼界大開，學生時代小情侶吃個路邊攤就暖意滿滿，出社會後可能要五星級飯店才看得上眼。

這時候身為窮小子的你，如果蠢到跟這些老闆比誰有錢的軍備競賽，那輸真的只是剛好而已。這年紀的女生也處於性價值的高峰，硬碰硬絕對不是上策。除非你像臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）一樣少年得志，年紀輕輕卻能靠一身才華在商場上呼風喚雨，否則剛開始經濟獨立的你，還是花點錢打理外貌，上健身房或買衣服都行，剩下時間就拿來衝事業吧。

3.事業黃金期

男人邁入三十歲，只要不是太過擺爛，通常事業都有點小成，再加上如果注意生活作息，體態多半不會太差。而女人由於多年唱歌、喝酒、過著被奉為女王的跑趴生活，如果平常沒有靠飲食或運動積極保養，在種種摧殘下，外貌已經開始崩壞。拜臉書或IG所賜，只要花點心思，一定會發現妹子五年前的照片跟現在比起來有巨大差異。當然嘍，整形也要考慮進去就是了。

在這個階段，男女雙方的性價值會出現黃金交叉，也就是男人的性價值開始超過女人了，而且上升走勢也是史無前例的高，真可說是後勢看漲。

4.性價值高峰期

三十八歲到四十歲之間，男人的性價值來到最高峰。正常狀況下，男人進入職場生涯高峰期，不論是在大公司的官僚體制升遷，或是自己開公司面對市場風險的直擊，到這年紀也該混出名堂了。再加上多年來與人打交道鍛鍊出不凡談吐，常長年的歷練也培養出一定的社交直覺，不光硬實力還有軟實力，這階段的「黃金單身漢」可說是實至名歸。

但不知道為什麼，這個年紀的男人明明手握千軍萬馬，卻老是小鼻子小眼睛，放著大好江山再說，這年紀的男孩哪有智慧去分辨女孩的個性，所以這個階段的男生最容易因為性價值差不打，反而跑去爭些彈丸之地。明明可以憑藉談吐、金錢、身分地位等籌碼去把年輕正妹，卻老是看到一堆有錢老男人爭著搶一些性價值偏低外加個性極差的妹子。

能解釋這現象的原因有兩個：一個是這些男人不知道手上握有這麼高的價值，導致做出錯誤的決策，放棄最適合自己的戰場，而屈就於眼界所及的舒適圈內；另一個原因，同樣是其他男人的問題，或許多年的商場歷練培養出一定的社交直覺，但並不能完全套用在兩性互動上。就我觀察，很多有錢老男人用談生意的方法與妹子互動，還自以為調情。這就是有錢的貝塔男，空有一手好牌，但完全沒有跟妹子「遊戲」（game）的能力。

高峰期後，因為年老體衰，男人的性價值開始慢慢下降。但由於事業和社會地位支撐，下降幅度比性價值幾乎仰賴外貌的女人慢上許多。而且只要繼續維持運動習慣，在飲食與作息上自律，我敢說你可以一直跟妹子周旋下去，而且是年輕漂亮、三觀正確、人品好的正妹。

建議行動



①根據自己的年齡，評估適合的人生決策。如果你已經超過三十五歲還一事無成，那……我也不知道該怎麼辦了。

②將手邊約會的所有妹子做一份年紀清單，填入外貌分數與個性特徵，再誠實問自己：這樣的妹值得我花多少心力？

兵法指引



明白男女雙方的性價值差異，可說是把妹出擊前的第一件事，也是停損與否的最佳判斷依據。常有些母胎單身的天真小處男到粉專私訊問我：要怎麼把到網紅？其實只要明白性價值在男女互動上的深遠影響，相信他絕對不會問這種蠢問題。兩性市場是個既殘酷又仁慈的戰場。殘酷的地方在於，只要不明白性價值的真相，滿手好牌的大老闆也會輸到脫褲；而仁慈的地方則是，只要願意及時收回關注換下一個妹子，根本不會有任何損失。

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(本文摘自那個奧客著《壞男人的紅藥丸法則：成為真正的強者，讓妹子自己來把你！》，遠流出版提供)

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