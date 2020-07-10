天有不測風雲！迪士尼執行長艾格：領導者10大原則

編按：羅伯特．艾格被公認為當代最創新、也最成功的執行長之一，所有人都想知道的迪士尼真正魔法— — 執行長艾格十五年精鍊的管理之道。

我在同一家公司任職四十五個寒暑：其中二十二年在ABC（美國廣播公司），一九九五年迪士尼公司收購ABC後，我又在迪士尼服務二十三年。過去十四年，我一直掌管迪士尼，這是個令人羨慕的差事。自從華特（Walt）一九二三年創辦迪士尼以來，我是第六位執行長。

我經歷過艱難甚至悲慘的時刻。但是套句別人的話，這也是世界上最幸福的工作。我們製作電影、電視節目、百老匯音樂劇、遊戲、服裝、玩具以及書籍。我們建造主題公園和遊樂設施，飯店和遊輪。在全球十四座迪士尼主題樂園，每天都有遊行表演、街頭表演以及音樂會。我們製造歡樂。

即使經過這些年，我有時會發現自己仍在思考：這是怎麼發生的？我怎麼這麼幸運？我們曾經稱呼我們最大、最刺激的主題公園景點為「Ｅ票券設施」（E-Tickets）。我回想這個工作時，想起了這件事，也想到我在「華特迪士尼公司」這個大型E票券設施的冒險之旅已歷時十四年。

但是，迪士尼也生存在每季繳交財務報表、股東期望及其他數不盡義務的世界裡，幾乎每個國家的公司經營管理都有其義務。沒什麼大事發生時，這個工作需要順應環境變化，不斷求新求變。從和投資者制定成長策略、與幻想工程師（Imagineers，屬於華特迪士尼公司旗下的開發部門）一起研究大型新主題公園景點的設計、看電影毛片提出建議，到討論安全措施、董事會治理、門票訂價以及薪資級距。這些日子充滿挑戰和變動，一直不停在做「區隔化」（compartmentalization）的練習。

你解決了一件事──當今世上迪士尼公主的特質是什麼？這些特質如何在我們的產品中展現出來？──然後將之束之高閣，重點轉移到下一個：未來八年，我們預定推出什麼漫威（Marvel）電影？但真的能夠按表操課的時候並不常見。正如前面提到我在上海那一週發生的事，這個道理再清楚也不過了。危機和失敗隨時會出現，你永遠無法做好充分準備。像那一週那樣悲慘的事很少，但是總會有一些事情發生。

對華特迪士尼公司如此，對任何一家企業或機構亦是如此。天有不測風雲。簡單來說，這本書講的是一系列指導原則，這套原則有助於培養好人和管理壞人。我已經有很長一段時間不願意撰寫相關文章。直到不久前，我甚至還避免公開談論自己的「領導法則」或任何這類想法，因為我覺得自己並沒有完全「說到做到」。不過，在工作四十五年後──尤其是在過去的十四年後，我開始相信除了自身經驗，我的洞察或許也能派上用場。

如果你在經營企業或管理團隊或與他人合作，努力追求一個共同的目標，那麼這本書可能會對你有所幫助。從工作第一天開始，我就一直待在媒體和娛樂界，這些歷練讓我突然想到一些放之四海皆準的想法：培養冒險精神和創造力；建立信任文化；保有旺盛的好奇心，也激發你周遭人員的好奇心；擁抱改變而不是一味拒絕接受；始終誠實和正直，即使面對難以面對的事情亦是如此。

這些內容聽起來很空泛，但是我希望，回顧我漫長而精彩的職業生涯中發生對我別具意義的故事和案例，會讓他們覺得更具體，更有共鳴。我不僅寫給有抱負的執行長，也寫給每一個希望在職業生涯甚至個人生活中走得更輕鬆、更有自信的人。

這本書多半按照時間先後順序排列。從我進入ABC開始任職，迄今做過二十份工作，歷經十四位老闆。我曾經是一齣日間肥皂劇的最低層工作人員，也曾經營一個電視網，製播了有史以來最創新的電視劇（也是出了名的失敗作品）。我待過的公司兩度成為被接管的一方，我也收購並同化一些公司，其中包括皮克斯動畫工作室（Pixar），漫威，盧卡斯影業（Lucasfilm），以及最近的二十一世紀福斯（21st Century Fox）。

我與史帝夫‧賈伯斯（Steve Jobs）擘畫了娛樂產業的未來，並成為喬治‧盧卡斯《星際大戰》（Star Wars）神話的守護者。每天我都在思考科技如何重新定義我們創造、傳輸和體驗媒體的方式、科技對於現代傳播受眾以及對於近百年歷史的品牌忠誠度的意義。我也努力思索如何讓這個品牌與全球數十億人口建立聯繫。

本書的結尾，我回想我在工作中的學習心得。我深深感覺到要成為真正的領導者，應該掌握十大原則。這些原則讓我受益匪淺，我希望對你也有所幫助。

樂觀。好的領導者應該具備的最重要的特質之一就是樂觀，對於實現目標懷抱務實的熱情。即使面對艱難的選擇和不理想的結果，樂觀的領導者也不會陷入悲觀的情緒。簡而言之，悲觀主義者無法激勵或鼓舞別人。

有勇氣。冒險的基礎是有勇氣。在求新求變、破壞性創新的企業中，冒險是不可或缺，創新至為重要。有勇氣才會有真正的創新。收購、投資和資本配置都是如此，對於創造性決策尤其適用。害怕失敗會摧毀創造力。

專注。把時間、精力和資源花在最重要和最有價值的策略、問題和計畫上，因此必須經常且清楚地傳達你的優先事項。

果斷。不管多麼困難，要能夠而且應該及時做出所有決定。領導者必須鼓勵他人發表各種不同意見，且需兼顧決策的制定與執行。長期優柔寡斷不僅沒有效率、產生反效果，還會嚴重影響士氣。

好奇心。保持旺盛的好奇心，就能夠發現新的人、新的地方和新的點子，並察覺與了解市場及其變化脈動。創新之路始於好奇心。

公正。強勢領導包含了對人公正和得體的對待。同理心必不可少，平易近人亦不可缺。犯下無心之過的人應該獲得第二次機會。評判別人過度嚴苛會產生恐懼和焦慮，這會阻礙溝通和創新。對組織文化來說，沒有什麼比恐懼更糟糕的了。

考慮周到。好的領導者應具備的特質中，這項最被低估。這是增長知識的過程，因此提出的意見或做出的決定會更加可信，更可能是正確的。這就是見解要思慮周詳。

真誠。要真心，要誠實。不虛偽作假。真實與真誠會帶來尊重與信任。

不懈地追求完美。這並不代表要不惜一切代價追求完美，但這確實意味著拒絕接受普普通通，或者為某件「夠好」的事找藉口。如果你認為可以做得更好，就加把勁。如果從事的是創造事物的行業，就要創造偉大的事物。

誠信。沒有什麼比組織的員工及其產品的素質和誠信正直更重要的了。一家公司的成功，取決於為所有大小事物設立高道德標準。另一種說法是：你做一件事的態度，就是你做每一件事的態度。

(本文摘自羅伯特．艾格著《我生命中的一段歷險：迪士尼執行長羅伯特‧艾格十五年學到的課題》，商業周刊提供)

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