龐氏騙局─金融界的萬騙之祖

龐氏騙局的聰明之處，也是可怕之處在於，它巧妙地讓所有獲得階段性回報的參與者變成了這個騙局的合謀。

有個朋友在微信上對我說，她有個投資機會，每月收益率最高可達百分之三十，邀請朋友加入還會有額外的高額回報。她朋友加入得早，已經賺了好多錢，她問我該不該投。我當時最大的感受就是：把她封鎖算了。冷靜了幾分鐘後，我強忍著憤怒給她講了我的「意見」：趕快封鎖那個朋友。

金融的世界，抽象得虛幻，虛幻得迷人，因此成為很多高智商騙子的藏身之所。你一定聽說過金融界的萬騙之祖—查爾斯．龐茲（Charles Ponzi），還有他那著名的「龐氏騙局」（Ponzi scheme）。

龐茲是個意大利人，曾因偽造文書罪在加拿大坐過牢，也因走私人口在美國蹲過監獄。一九一九年，龐茲移居波士頓，並宣稱自己發現了一種賺錢的好方法，就是把歐洲的郵政票券賣給美國。大部分美國人對金融沒概念，將信將疑。但是，他拋出了一個誘餌：所有投資，四十五天之內將獲得百分之五十的回報，九十天之內回報翻倍。在這個巨大的誘惑下，開始有投資者嘗試性地投了錢。沒想到，真的拿到了回報。於是，後面的投資者大量跟進。

經過一年多的時間，四萬多人成了龐茲的投資者，他們把龐茲奉為「商業巨鱷」。龐茲因此獲得了巨額財富，住上了別墅，消費名貴的西裝、皮鞋、鑲金的拐杖、昂貴的首飾、鑲鑽的菸斗……最終，他被揭穿只買過兩張郵政票券，之前所有投資者的收益都是後來投資者的本金。

一九二○年，龐茲破產了，被判刑五年，並連帶倒閉了五家銀行，大量所謂的「投資者」血本無歸。

龐氏騙局，後來成為一個專有名詞，用來指那些通過金字塔式擴張，用後入者的本金偽裝成先入者的收益的方式，不斷滾雪球的一種騙局。

回到開篇的那個問題上，稍微有些常識的人都知道，每月百分之三十的收益率基本上是做不到的。但是，龐氏騙局的聰明之處，也是可怕之處在於，它巧妙地讓所有獲得階段性回報的參與者變成了這個騙局的合謀，瘋狂拉人入局，直到無人可拉，資金鏈破裂，騙局敗露。

一般人真的會傻到這種程度嗎？ 我舉個例子。

矽谷有一家創業公司，僱用了很多優秀的畢業生，付給他們很低的工資，但會給一筆股票期權，許諾未來可能的高額收益。

因為工資很低，公司的產品就可以賣得很便宜，還有利潤。賺了錢後，創始人把一半利潤分給所有擁有期權的員工，另一半給管理階層作獎金。然後，公司員工愈來愈多，公司賺的錢也愈來愈多……但最後，公司破產了，員工全部失業，期權一文不值。

一家賺錢的公司為什麼會破產？因為它是一個龐氏騙局。

要看透這個騙局，你必須先能一針見血地理解這家公司到底在靠什麼賺錢。因為工資低，產品價格才低，公司才賺錢，所以它賺到的錢，本質上是員工的低工資和社會平均工資之間的差額。這個差額，公司創始人拿走了一半，另一半分回給員工。在這種靠低工資維持低價產品的模式中，員工永遠賺不回自己應得的工資。老員工成為這個騙局中不知情的合謀者，不斷把自己作為案例，吸引新員工加入，擴大騙局的基數。而創始人騙走的，是沾滿血汗的管理階層獎金。

但是，真的有那麼多壞人從一開始就打算騙人嗎？

伯納．馬多夫（Bernard L.Madoff）是和華倫．巴菲特齊名的投資家，他向客戶承諾每年百分之八∼百分之十二的投資收益。在長達二十年的時間裡，不論市場好壞，他確實能給客戶帶來每年百分之十左右的回報。但是，有漲就有跌，有賺就有賠。在某一年，無論馬多夫如何努力，報酬率都無法達到他承諾的百分之八，怎麼辦？

馬多夫做了個決定，拿投資人的本金填補空缺，依然派發百分之十以上的投資收益。萬一第二年能賺百分之三十呢？ 這個窟窿不就補上了嗎？從這一秒開始，馬多夫就從投資大鱷變成了投機騙子。

一旦走上用本金支付利息的道路，馬多夫就一發不可收拾了。為了彌補之前的漏洞，他更加瘋狂地向上流社會融資。馬多夫後來說，在長達十年的時間裡，他主要的工作就是不斷融資。

直到二○○八年美國金融危機，大批投資人要求贖回本金，馬多夫知道扛不住了，告訴了他兩個兒子自己「拆東牆、補西牆」的遊戲。他的兩個兒子當晚就告發了他。最後，馬多夫因為用龐式騙局詐騙六百五十億美元，被判入獄一百五十年。

很多人並不是「立志」成為騙子，他們只是一念之差，不知不覺「成長」為了騙子。如何避免自己「成長」為騙子呢？ 永遠不要承諾收益率！任何把商業模式優化到有必然收益的嘗試，都是商業模式的禁區。

龐氏騙局



龐氏騙局，用來指那些通過金字塔式擴張，用後入者的本金偽裝成先入者的收益的方式，不斷滾雪球的一種騙局。它的可怕之處，在於它巧妙地讓所有獲得階段性回報的參與者都成了騙局的同謀者—瘋狂拉人入局，直到無人可拉，資金鏈破裂，騙局敗露。

本文摘自劉潤著《 每個人的商學院・商業進階：最高應用策略，武裝你的商戰進階之路 》，寶鼎出版提供)

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