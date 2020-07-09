閒置使用權─共享經濟的新機會在哪裡？

Uber和Airbnb這兩個原教旨主義共享經濟的開創者，從閒置資源模式走向了增量資源模式。

瞭解了「變買為租」、「劃時多工」和「超級租售比」這三種共享經濟模式後，我問那位想在共享經濟領域創業的朋友，是否找到了創業的方向。

他覺得這三種模式很好，但都是在做「增量市場」。比如，摩拜單車確實讓騎自行車的人變買為租了，但摩拜公司買了很多自行車，製造了增量。這些增量，不但讓道路更加擁擠，垃圾場廢鐵成堆，更重要的是占用了大量資金。

他問我：「共享經濟必須要占用大量資金，甚至帶來大量資源浪費嗎？我能不能不用增量而用存量資源，比如閒置自行車，來做共享經濟呢？」

他的想法，就是「原教旨主義」共享經濟。什麼叫原教旨主義共享經濟？

最開始的共享經濟，是從美國的兩家公司優步（Uber）和Airbnb開始的。早期Uber的運營模式，是公司員工下班時打開手機，看看能不能捎個順路的人，反正車上有閒置的座位。早期Airbnb的運營模式，是看看能不能正好碰到個願意來住的遠方客人，反正家裡有閒置的房間。早期的共享經濟，非常強調使用閒置資源。這種使用閒置資源而不是增量資源的共享經濟，就叫原教旨主義共享經濟。

Uber和Airbnb受到追捧的很大一部分原因是，它們充分利用了散落在世界各地的、被浪費了的閒置資源。

但後來，愈來愈多在上下班路上順便帶人的Uber司機，並沒有獲得巨大收益，還覺得挺麻煩的。站在叫車人的角度看，這些業餘司機的服務也不夠專業。所以，Uber平臺上慢慢出現分化，利用閒置資源的兼職司機愈來愈少，專門買車、用增量資源來做Uber專職司機的人愈來愈多。現在Uber或滴滴出行上，幾乎都是職業司機。

Airbnb也遇到一樣的情況，平臺上專門購置的、只用於出租的房子愈來愈多，房子成為增量資源，而不是閒置資源。

所以，Uber和Airbnb這兩個原教旨主義共享經濟的開創者，也從閒置資源模式走向了增量資源模式。

但是，依然有很多使用閒置資源的共享經濟的模式。如果你打算創業，可以深入研究這幾個領域。

第一個，共享停車位。

汽車愈來愈多，停車位變得愈來愈緊張。但是，你開車去上班時，家裡的停車位就閒置了；同時，別人開車到你家附近上班，卻怎麼都找不到停車位。所以，一邊是閒置，一邊是稀缺，為什麼不能共享？

而且，停車位很難用增量資源解決，因為物理空間是有限的。在密密麻麻的社區、辦公大樓裡新造大量停車位很不容易。所以，共享停車位是更適合原教旨主義的共享經濟，能充分利用閒置資源。

第二個，共享Wi-Fi。

想讓全上海市的人都能上網，怎麼辦？在全上海布滿Wi-Fi嗎？這些增量資源耗費巨大，還要維護。

其實，幾乎所有咖啡館、服裝店、商場、遊樂場等商業設施裡都有Wi-Fi。這些Wi-Fi 並沒有被充分利用，屬於「閒置資源」。把這些Wi-Fi拿來共享，就可以充分利用社會資源，還能幫助這些商業機構獲得關注。

第三個，共享經驗。

我特別想瞭解大公司是怎麼做品牌管理的，而寶僑公司的品牌經理有豐富的管理經驗，這個經驗為什麼不能共享？

而且，經驗很難通過增量資源解決，再培養三千個品牌專家都無法覆蓋需求。所以，一些共享經驗的網站，比如「在行」*，利用「閒置」在別人腦海中的經驗幫助需要的人，也許是更有效的方式。

*付費制的知識技能分享平臺。

閒置使用權



早期的共享經濟非常強調使用閒置資源，然而目前市面上的共享經濟多半是租賃經濟，使用的是增量資源。想投入共享經濟，但不想占用大筆資金又造成資源的浪費，可以考慮這幾個領域： 一、共享停車位； 二、共享Wi-Fi ； 三、共享經驗。

本文摘自劉潤著《 每個人的商學院・商業進階：最高應用策略，武裝你的商戰進階之路 》，寶鼎出版提供)

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