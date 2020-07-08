世界不是繞著你轉！與人共事的「黃金建議」

或許你學到最大的人生道理會是：「世界不是繞著你轉。」

— — 夏儂．L．阿爾德（Shannon L. Alder），作家

法則9：採用最適合他人的溝通方式，而不是選擇自己偏好的方式。

朋友愛麗斯的專案小組裡，有兩位工作能力旗鼓相當的成員，他們的角色功能相同，她對兩個人也給予同等高度的評價。可是小組成員給愛麗斯的回饋中，其中一人覺得她「管太多」，另一個人卻希望她能「多來關切」。其實愛麗斯對這兩位成員都保持一致的態度。那麼這些矛盾的回饋，又怎麼可能同時都是對的呢？

愛麗斯十分困惑。這兩位成員現在的工作，就是她以前做的職位，而且她還做得很好。愛麗斯同樣擁有豐富的在家工作經驗，能保持極高的專注力，非常善於排除令人分心的事物。她希望上司提供指引就好，不需要常常檢核進度，維持簡短的互動即可；如果她遇到問題或需要協助，則希望隨時能聯繫得到主管，除此之外，她希望主管可以放她獨立作業。愛麗斯一直以來都希望自己的主管維持這種管理風格，所以她也打算這樣管理自己的團隊。

有句不斷被引用的「黃金法則」是這樣說的：「你希望他人怎麼對待自己，就要怎麼對待他人。」真的是十分精妙的建議，幾乎所有的重要宗教和哲學派別都可以聽到類似的說法。不過，套用到遠端領導與遠端溝通時，這則信條會出現些微的瑕疵。我們討論的是這種觀念：「別人的工作模式和我的工作模式一模一樣，所以他們想要接受的管理和領導風格，和我喜歡的管理和領導風格也一樣。」

問題在於不是所有人都有和愛麗斯相同的經驗。有些人需要頻繁、短暫地和他人互動，這樣才能覺得自己和工作有連結，進行下一步之前，他們也需要確認彼此的想法。有些人有自己的節奏，喜歡自己一人默默做事，需要幫助時再主動去詢問。

這就是愛麗斯的團隊正在上演的狀況。其中一位夥伴希望幾乎天天都能有某種形式的互動，因為他比較晚加入團隊，也是第一次在家工作。有時候確實是遇到了具體的問題需要幫忙，有時只是想要確認自己不是孤伶伶地漂流在宇宙裡。其實互動不會占用到多少時間，往往只需要簡單地傳個訊息問問：「進行得如何了？我可以提供什麼協助？」

另一名夥伴在公司已擁有終身職位，個性比較內向，偏好架構完整的討論，討論的時間可以很長，但頻率不需很高，進行方式通常是撥打電話或是視訊（他很不喜歡）。對話往往是由愛麗斯主動開啟，且對方會覺得工作被打斷。

一個人眼中簡短頻繁的關切詢問，可能是另一個人眼中事事干涉的打擾行為。你因為信任一個人的工作能力，所以選擇盡量不打擾，但這樣可能有人會解讀成溝通不足，甚至是漠不關心。

大家都在同一個地點工作時，要抓到如何共事的訊號會容易許多。我們會知道誰早上工作比較有效率，誰早上工作比較沒效率；我們看得出來誰比較外向愛講話，誰喜歡帶著耳機坐在辦公桌前專心工作。靠近同事的位置時，我們可以看到對方歡迎交談的眼神，也可以看到滿臉被打擾的不悅神情。

帶領團隊遠端工作時，這些小訊號便看不到了，所以可能會依照自己的設想、偏好以及對夥伴十分有限的認識去做事，於是我們的做法和「黃金法則」十分類似：採用自己想要被領導、被管理的方式去對待下屬。然而，每個人都是獨特的個體，這種策略顯然會成為通往成功路上的絆腳石。

因此，我們會建議修改一下「黃金法則」，調整為「黃金建議」，也就是用最適合「他人」的方式去領導，這樣比較合理。可是這只是個建議，因為我們絕對無法百分之百肯定怎麼樣做對他人是最好的。

(本文摘自凱文‧艾肯貝瑞、韋恩‧杜美著《帶領遠端團隊：跨國、在家工作、自由接案時代的卓越成就法則》，遠流出版提供)

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