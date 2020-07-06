自動駕駛要等多久？ 5G也有難航風險

推行自動駕駛還需要一段時間，但要知道，若沒有實質作為，等多久都只是在「空等」罷了。

沒人想要滿盤皆輸

正如第一章所說，如果你只是要使用現有的服務與功能，4G其實就很夠用了。

也因為這個原因，我們才要不斷推陳出新，創造5G的通訊需求。

根據日本MMD研究公布的「二○一八年十一月影音服務使用與通訊業者的選擇調查」結果，在智慧型手機用戶中，使用智慧型手機觀看影片的人口比例為七○‧六%，其中，「十到十九歲」為九○ ‧ 六%，「二十到二十九歲」為七九‧ 五%。隨著年齡增長，人口比例也逐漸下降，「六十到六十九歲」只剩下五五‧ 三%。

就這些數字來看，中老年人用手機看影片還有很大的成長空間。再加上，今後會有愈來愈多功能型手機用戶換成智慧型手機，民眾對流量的需求將只增不減。

不過，智慧型手機和平板電腦的通訊資費一直在調降，即便5G開通，資費也不會水漲船高。在「B2C」的模式下，今後通訊費用將仍在電信業者收入中占有高比例，並逐步慢慢遞減。

然而，5G設備投資需要巨額資金，光靠B2C的通訊收入是不足以應付這筆支出的。在這樣的情況下，通訊業者勢必要轉型為「B2B2X」模式。B2B2X不單單只是通訊業者的新收入機會，更是勢在必行的必須要件。

若通訊業者不積極投資5G設備、打造完善的5G環境，自然就無法推出新服務或新功能。這不僅會對通訊業者自身造成打擊，也會把服務供應商、消費者一起拖下水，陷入􁻧滿盤皆輸􁻨的惡性循環當中。

美韓等國，之所以急於建設5G環境，一方面也是因為想要成為各種新產業的龍頭。日本沒必要跟其他國家「搶快」，但如果只是躊躇不前，最後只會在這場全球創新爭奪戰中，慘遭淘汰。

眾所期待的「自動駕駛」

想運用5G打造前述的良性循環，就必須儘早建構完善的「B2B2X」模式。

目前通訊業者正積極與服務供應商企劃專案並進行實測。其中，自動駕駛是非常值得探討的主題之一，產業界應互相合作發展自動駕駛，藉此創造大量的5G需求。

推行自動駕駛還需要一段時間，但要知道，若沒有實質作為，等多久都只是在「空等」罷了。

在「5G特定基地台開設計畫」中，區域覆蓋率是以每十公里╳十公里的方格內能設置多少基地台來計算。比較麻煩的是，自動駕駛需要的並非這種以「面」為伸展的通訊環境，而是在特定的路徑上（比方像是高速公路）高速移動時，也能支援訊號切換的邊緣運算通訊，這和智慧型手機的「區域覆蓋」是不同的概念。

因此，要發展自動駕駛，必須由利害關係者進行協商，像是汽車公司、材料廠商、高速公路營運業者、通訊業者、地方公共團體、政府單位的監督機構⋯⋯等，一同設計打造商業模式與網路結構。

為什麼需要上述業者共同合作呢？如果汽車業者和通訊業者，在沒有溝通的情況下各自努力，未免也太沒有效率；讓單家企業獨自進行設備投資，經濟負擔未免太過沉重。也就是說，只靠小貓兩三隻的努力，根本無法打造完善的自動駕駛環境。

如今，汽車公司正致力發展自動駕駛技術，電信公司也積極開發智慧型手機以外的通訊需求，汽車駕駛也很期待安全舒適的自駕功能─大家都在引頸期盼，希望能趕快建構出能支援自動駕駛的5G網路環境。

今後，汽車業和通訊業必須攜手合作。光靠企業的單打獨鬥，是無法實現自動駕駛的。在這個汽車互相通聯的時代，競爭對手之間也必須互相幫助，才能開創理想未來。

「自動駕駛」是B2B2X模式中眾所期待的發展項目。請容我再次強調，我們必須積極創造5G需求，否則可能導致5G難航。一旦5G發展不如預期，不僅會對通訊業者造成衝擊，所有產業勢必都會受到影響，白白喪失創新的機會。 基於以上原因，各行各業應攜手共進，盡可能地做出成功案例，刺激電信公司進行設備投資，又或是推出新服務，進而在產業界形成良性循環。

(本文摘自龜井卓也著《5G來了！：生活變革、創業紅利、產業數位轉型，搶占全球2510億美元商機，人人皆可得利的未來，你準備好了嗎？》，新樂園提供)

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