人生前期越嫌麻煩 後期會更麻煩

當你感到迷惘，不知道該如何選擇時，就選擇難走的那條路吧！敢於選擇難的那條路不但是勇氣的表現，也是理智的權衡。

人人都嚮往安逸。然而，對年輕人而言，「安逸」卻可能是一個陷阱。某一天，你可能會發現，你一直過的安逸生活其實是一條下坡路，你的要求已經很低了，卻還是沒有辦法維持它的水準，因為這個時代的變化實在是太快了，在擁擠的潮流中，你不向前，就會退後。正如有一句名言所說：「容易走的都是下坡路。」

的確，你眼裡那些難走的路，通常是難走的。在這條向前、向上的路上，你會無數次受到打擊，無數次想要退縮，還可能遭遇切膚之痛，但只有這樣，你才能獲得理想的狀態。因為難走，你會激發所有的潛能，克服所有的困難；因為你受了最多的苦，自然也是獲益最多。你要相信，你的潛能遠遠比自己的感覺還要可靠。就像俗語說的：「人只有在還有選擇的情況下，才會感到困惑和迷惘；如果只有一個選擇，只能硬著頭皮去做，反而沒有那麼糾結。」

而「我不行」、「我不能做」，只是讓你自己退回到舒適圈的藉口。雖然你不可能樣樣都行，但我們遇到的大多數選擇與難題，都可以靠著後天的努力解決。當你覺得自己做不好一件事時，不妨捫心自問，有沒有做夢都在想著這件事。如果你連做夢都在想怎樣把事情做好，結果還是不及格， 那再認輸也不遲。

曾有一位新聞系學生問名專欄作家喬治．亞當斯：「據說，您每星期都要寫五篇專欄文章，但您怎麼有把握，每星期都能想出五個不同的主題呢？」

亞當斯回答：「如果這件事情容易到我有把握的程度，那這份工作就沒有樂趣了。正因為我每天早晨就要苦心思索，才會覺得自己不是白拿薪水。」

學生繼續追問下去：「如果想不出主題呢？」



亞當斯乾脆的說：「我就坐下來強迫自己動筆。」



有些人感到困惑和迷惘的時候，總是認為要先解開困惑，把所有問題想清楚了，才能走下一步。其實很多時候，處理難題最好的辦法，就是迎頭面對難題。而且一旦我們正視這些困難，可能就會發現，困難並非我們所想像的那樣麻煩。

人生是苦，但面對困難和問題時，總是要解決的；這時你的選擇無非兩個：「迅速面對」，或者「暫時逃避」，但遲早有一天還是得解決。所以，當你感到迷惘，不知道該如何選擇時，就選擇難走的那條路吧！敢於選擇難的那條路不但是勇氣的表現，也是理智的權衡。

生活都是你自己的選擇和努力的結果。如果你選擇了容易走的那條路，那麼你也只配擁有目前你所擁有的一切，因為你連苦都不想吃，那還有什麼好抱怨的？就像中國作家王小波在《青銅時代》中說的：「永不妥協就是拒絕命運的安排，直到它回心轉意，拿出我能接受的東西來。」

所以，面對困境的時候，就先解決最難的問題吧！最難的解決了，剩下的就簡單了，也足以給你信心與愉悅的心情。

就像是找工作，你可以選擇朝九晚五的工作，也可以選擇有挑戰性的工作，只要你的內心感到滿足，喜歡和認可這份工作，做了選擇，也不後悔，那就投入熱情和努力去做。最怕的就是，一切都是你自己做的選擇，最後卻還在抱怨。

(本文摘自王詩雨著《你這一生要努力的，就是活成自己喜歡的樣子》，發光體出版提供)

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