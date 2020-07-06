JG老師：看清投資真相 不再恐懼

因為股票市場充滿風險，所以我都說，股票市場就是賭。

很多生意，只要開門就多多少少會有生意進來，但股市卻不一樣，進股票市場更像是創業，每一天都是未知，股票想要玩的好，就要有成為創業者的決心。

你可以用成為公司股東的心態長期持有；也可以用創投者的心態不斷買進賣出心中的好公司；技術分析、基本面都是不同報表呈現的方式，但買進賣出的策略，卻是想要成為贏家永恆不變的道理，但策略會因為個性不同、資金不同、人生階段不同有差異，而我覺得這本書就是在提供不同面向的策略思考給你。

這本書是一本再版多次的經典書，也因為是年代較久的經典，所以許多觀念在近十年的投資人心中已經是基本常識，但，沒經過推敲得到的常識往往在實戰中實在不容易執行。

例如為什麼要停損，為什麼要分批買進、為什麼要分散或集中投資，為什麼有人逢低買進、有的人卻選擇追高。在股市每一種動作都有其道理，作者這本書就是透過對股市的喃喃自語，用很多的短篇幅來表達自己對這些東西的觀點，很有意思。

投資書籍很多，但為何常常覺得讀起來有一種千篇一律的感覺，其實因為投資的精神是發源於西方，無論是技術分析的道瓊理論、趨勢理論、基本分析的杜邦分析、CAPM甚至是基本理論，都是西方投資圈早就探討的東西。

我認為大部分的新手投資人，都能透過這本書得到一些反思，更可以從書中去感受到這些投資理論是在甚麼情況下形成的，雖然書中舉的例子不是台股，但因為人們在股市卻總是出現永遠一樣的情緒，所以這本書並不會因為時間而喪失它的價值。

我也建議大家，在閱讀這本書的時候，更仔細的去翻閱他其中一些章節，例如比起分散投資，作者為什麼喜歡集中火力。作者強調平時最好要累積大量的現金，這代表了他認為好的投資機會並不多，配合剛才提到的集中火力我們可以發現，這代表他對於好的投資機會非常挑剔。

我常說進股市就是要暴賺，我一直強調，股市風險如此高要買進就一定要賺到翻過去是一樣的想法。至於怎麼賺到翻過去，你可以看到作者認為應該分批向上加碼，簡單說，一買進好公司並且當股價如預期上漲的時候，作者是不會輕易停利的。

這提醒了現代的投資人，不要執著於小打小鬧，不要迷信的認為自己能抓到相對高點，在這些章節，作者強調了「策略」的重要性。

以台股來說，如果大家對這些策略有興趣的話，要挑選的標的就是快速成長股、轉機股、而非安全股，甚至是所謂的獨角獸公司。

作者認為年輕人在股市應該大膽些，而到了晚年，藉由對市場的體會與理解更能執行所謂的多策略投資，作者提供了不同階段的投資人不同的投資方法與策略，21歲到35歲，35歲以上、甚至是即將退休的投資人都可藉由本書瞭解不同投資方法的優劣與心態。

這是一本經典書籍，是一個投資老手的喃喃自語，一般投資人如果在股市迷惘時，透過與本書的對話，可以很好的安定自己的情緒，看清投資真相，不再恐懼。

(本文作者為JG老師， JG說真的創辦人。摘自傑洛德．羅布著《投資人的生存戰役：短線投資經典之作！安全度過1929年大崩盤的投資大師，傳授77則令散戶受用無窮的投資心法》，堡壘文化提供)

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