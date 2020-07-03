陳安儀：金錢觀不只是「以錢賺錢」而已

女兒唸大學了。去年她放榜之後的第一件事，就是去找了一份工作，然後每個週末假日一大早六點半起床，坐公車轉捷運，準時去上早班。自從領了第一次薪水，除了比較龐大的學費和交通費用之外，她幾乎不再伸手向我拿零用錢。前兩天，她還用她辛辛苦苦賺來的錢，買了滷味、鴨掌回家給大家一同享用。

能夠自己賺錢、自己花用，對女兒而言，除了宣告她朝向獨立更邁近了一步，也意味著她能夠以自己的力量對家人表示感謝、和朋友分享快樂，並支配她自己的日常需要。她更計畫著要在大學四年存夠一筆錢，作為畢業之後搬出去就業的「基金」。我很欣慰地看到我們從小給她的「金錢教育」種子萌芽、長大，也很樂見她因為了解金錢的意義，進而珍惜金錢、並對未來有所計畫，一步一步腳踏實地的向前邁進。

我一直認為「教導孩子正確的金錢觀」是一件很重要的事情。不過，市面上很多書籍一討論到這個話題，就離不開「股市」、「金融」、「投資」……讓大多數家長感到自己能力不足，望而卻步；同時，過度強調「賺錢」的重要，也忽略了「金錢觀」不只是「以錢賺錢」而已。因此，我很喜歡三浦康司的這本《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》，他開宗明義地就在前言中說到「財富」是「通往幸福的方法」而非「幸福本身」。的確，「正確的看待金錢」、「了解金錢的意義」，並進而能「隨心所欲的掌控金錢」，才是孩子一生受用的金錢觀。

在本書中，三浦康司教導家長利用日常生活中的機會，給予孩子金錢教育。包括錢的價值、錢從哪裡來、未來的自己要做什麼樣的行業、過什麼樣的生活，從而鼓勵孩子朝自己立定的方向努力……這些的確都是孩子小的時候，就可以開始的話題。等孩子大一點，更可以藉由觀察附近的店家，或是親朋好友的職業，再配合書中的小漫畫、小故事，讓孩子了解什麼是「金錢流動」，什麼是「商業模式」，甚至了解「看不見的錢」。此外，很多家長的困擾，像是零用錢該從幾歲開始發放？該給多少？發放的形式？用途規則？以及像「做家務到底該不該給零用錢？」……等常見的問題，作者也都提出了非常專業而實用的建議。

我很喜歡三浦在書中各章節最後所寫的小「專欄」，比方體驗「用自己的錢買禮物，能夠感動對方」「盡量讓孩子在實體店鋪購物」「我的女兒用匯差賺錢」等小經驗，印證在自己的親子關係中，有些我也有類似的經驗，但是也有些現在讀來才恍然大悟，原來當時可以跟孩子談得更多、更完整。

在這個「金錢不是萬能，但是沒錢萬萬不能」的現代社會中，偏偏學校裡缺乏完整的金錢教育，部分家長又忌諱跟孩子談錢，或是談的方法不對，讓孩子覺得你滿腦子只在意錢。那麼，這本深入淺出、簡單易懂的《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》，絕對是教導孩子的最佳幫手！

(本文作者為陳安儀，摘自三浦康司著《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》，商周出版提供)

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