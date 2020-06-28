上一堂古玩收藏課！絡子在中國是個記憶密碼

從結繩記事、絡子、紅樓夢、茶葉末釉到青銅器，各項線索彌天蓋地，都是中國的語言。望物而能思，見到銅編瓷籃好似閱讀著遠古先民的結繩軌跡。不用懷疑，銅編瓷籃是中國人做的。

有段時間常陪著老公去新加坡出差。新加坡有著濃濃的熱帶英國風情，一出機場你會喜歡道路兩旁濃濃密密的花園，要不是因為行駛在筆直寬廣的道路上，你會有置身於原始森林的錯覺。我喜歡走在石板街道，看著路旁白色的百葉窗，配上大葉的芭蕉樹，石雕的大花盆，濶葉樹幹長著一些不知名的共生植物。

路上有各色人種，雖然大部分是黃皮膚，帶著微微的中文腔英文，但是就覺得和自己不太一樣，非我族類的感覺。大熱天的，人們臉上卻都冰冷冷，十六年前沒有網路，走在亦中亦西的異域，要不是新奇的植物引人入勝，總有一絲不安。

因為老是碰到面無表情的臉孔，所以我的行動範圍只在Raffles Hotel方圓三公尺以內，每天喝滿一肚子的下午茶，無所事事。好不容易等到老公開完會，便拽著他往外走。有回大老遠就看到一個中國人滿頭大汗地東張西望，攔了幾個人沒攔成，一看到我們，臉上出現了如釋重擔的表情，快速往我們這兒跑來，一開口就用中文問路，還問我們從哪個城市來的？我看著他熱烈的眼光和興奮的口氣，似乎成了他異鄉的故人，這番問路聊了近十多分鐘。

見他走遠，我和老公開始嘻鬧，老公說我一副外省婆臉，我則笑他東亞破士大夫，所以他篤定我們打從中國來。玩笑歸玩笑，心裡是暖的，管他什麼台灣和大陸，管他什麼國共不兩立，這個交會我喜歡，就為了在異地能幫個同我族類的小忙，就都是中國人啊，人是親的。

紐約州的古董店常常中、日、韓不分，我除了對宋朝的中、韓青瓷有些混淆，中、日文物弄錯的比例等於零。紐約這家古董店又胡亂標註—日本竹編瓷籃，中、日不分就算了，連材質都弄錯，難道不知道中國有對日八年抗戰嗎？老闆吹噓著說：「日本是一個有紀律和要求品質的國家，做工精細，竹條把瓷碗包覆得緊密合縫，竟然做得那麼堅韌，歷經百年無絲毫損傷，難怪日本竹籃名聞世界。」

唉，沒有錯，日本的確是有紀律和要求品質的國家。應該說，從明治維新以來，蕞爾小島表現得可圈可點，突飛猛進。但是店家老闆你錯了，這個銅編瓷籃是中國人做的，是病了二百年的中國人做的。

中國人沒有文字時是結繩記事。收了別家子的恩惠，打一個提醒的結，還了，就把結給解開。遭遇大事，就打個刻骨銘心的死結，這輩子得牢牢記得。有些「結」歷經反覆的觸摸，糾成了心事；有些「結」始終未解，繞成了對逝者如斯的感慨。歷史成為一顆顆的糾纏，保留著最初的想念。

「絡子」是中國人結繩記事的信物。

絡子俗稱「中國結」，《紅樓夢》裡對中國結的闡述不勝枚舉，尤其第三十五回，曹雪芹借著鶯兒之口，對絡子的花樣丶用途和色彩，做了詳細描述。別以為絡子只是閨閣之物，藏於故宮明朝皇帝畫像，掛在皇椅兩旁的精彩飾物，就是絡子。

見過「戰國絡紋壺」嗎？青銅器以絡子包覆，絡子在中國是個密碼，串連著每個記憶。這樣知道銅編瓷籃是誰做的嗎？銅編瓷籃，用銅仿絡子，再編覆著瓷碗，而瓷碗採用的茶葉末釉又仿著青銅的呈色，這般顛倒材質、混淆視覺的遊戲，是中國工匠無遠弗屆的想像力，看似平凡的一件器物，卻處處顯露出藝術者的匠心獨妙。

從結繩記事、絡子、紅樓夢、茶葉末釉到青銅器，各項線索彌天蓋地，都是中國的語言。望物而能思，見到銅編瓷籃好似閱讀著遠古先民的結繩軌跡。不用懷疑，銅編瓷籃是中國人做的。

【收藏筆記】



「茶葉末釉」屬高溫結晶釉，即唐英所稱之「廠官釉」，《陶成紀事碑記》中記載「廠官釉」有鱔魚黃、蛇皮綠及黃斑點等三種品類。釉澤幽靜，古意質樸，具有青銅器般的沈穩色調，清朝常用來仿古銅器，又稱「古銅彩」。清宮習慣以「茶葉末」標書，故名。 圖／商周出版提供

(本文摘自陳慧如著《故宮沒說的事——古玩藏研，掐絲流光》，商周出版提供)

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