你的公司有這種人嗎？不適任員工的「三大工作術」

「他們不覺禍從天降，也不在乎未來如何。」——湯瑪士·格雷

不適任員工不做好分內的工作，而是將之替換為其他能夠得心應手的工作。替換妙招如下：

妙招一：永無止盡的準備

面對重要任務時，適任的員工會直接著手開始，但不適任員工會選擇忙著執行前期的準備工作。以下是幾個屢試不爽的方法。

確認行動需求。證明需要行動的證據永遠不嫌多，座右銘是「有備無患」或「欲速則不達」。

若確認行動需求時花了夠多的時間，需求就會自動消失。（彼得預言Peter’s Prognosis）

例如，面對飢荒問題時，研究處理飢荒需求的時間越久，到最後你就無需處理飢荒了！

不管要做什麼，先研究替代方案再說。假設初步研究後，確認有此行動需求，則替換使用者必須確定，他選擇的是最有效率的處理方法。無論花多久時間，都要找到最高效率的方法。「替代方案」本身就是一個替換妙招，也是搖擺不定症候群的一種，只是比較不那麼慌張而已。

徵詢專家意見，目的是為了讓計畫能有效率的執行，包括成立委員會，研究相關問題。此妙招的變種稱為援引先例，不找活著的專家，而是找已經作古的專家資料。

重要的事先做。對準備期的每一個階段都耗盡心思、曠日廢時，如儲備大量的備用表單、零件、彈藥、或是備用經費等，為的就是在朝著目標邁進之前，先鞏固眼前的地位。

妙招二：專精枝微末節的小事

P．葛萊德曼（Gladman，譯註：意指「快樂的人」，與文中情境相符）獲升為沙加摩爾沙發公司分廠的經理，在這間年久失修的工廠當中，他的任務是提高分廠的生產力還有收入。

他立刻意識到自己沒有能力做好這個任務，於是他將注意力轉移到處理生產力的問題。他將任務替換為關注分廠的內部組織狀況。

他整天的工作，便是確認管理階層與勞工之間沒有摩擦，工作條件良好，且整個分廠的氛圍都如他所言，是個「快樂的大家庭」。

還好葛萊德曼帶了副理D．多米尼，他是個尚未到達不適任等級的年輕人。還好有多米尼積極的作為，讓分廠起死回生，賺進大把鈔票。

這些功勞全歸葛萊德曼所有，他對自己的「成功」職涯感到非常自豪。他完美運用了替換現象，且因為這樣得到了幸福。這種枝微末節專家的座右銘是管好枝微末節，重要的事就會自動迎刃而解。

U．川德威爾（Tredwell，譯註：讀音近 tread well，tread 意指「踩踏」，與文中情節相符）任職於埃克塞西奧市立國小，是個稱職的副校長，他非常聰明，能讓學生心服口服，也能讓老師遵守規則。升為校長之後，他抵達不適任等級。因為缺乏圓融處事的能力，所以面對家長會、記者、學區總監還有學校董事會時，他總是捉襟見肘。他成為官員的眼中釘，學校的形象也因此一落千丈。

川德威爾想出了一個巧妙的枝微末節替換計畫，他開始細究校內的動線問題，觀察師生在校內走動時，所產生的路線糾結與障礙。

他發展出一套鉅細靡遺的動線系統，在這個龐大的計畫中，他將牆面和地板塗上各種顏色的箭頭與路線，並要求師生嚴格遵守動線規則，學生不得超過白線。假設在上課期間，老師請一位小男孩到走廊對面，把訊息帶給另一位老師。這個小男孩不能直接跨過走廊，他必須沿著線走到走廊的盡頭，再從盡頭轉彎到走廊的另一側。

而川德威爾則是整天走來走去，檢查是否有人違反了這個系統的規定；他寫了很多關於這個系統的文章，並登上專業期刊；他開始接待許多同樣專精枝微末節的教育者，來參觀學校動線；他目前正在編寫有關此系統的著作，裡頭包含計畫內容和相關照片。

川德威爾校長從此變得非常活躍與滿足，身心都十分健康，完全沒有最終職位症候群的跡象。這又是另一個專精枝微末節的成功案例！

妙招三：以形象蓋過工作表現

凡德爾女士是埃克塞西奧市立高中的數學老師。數學課的大多數時間，她都在分享數學的美妙與重要之處，她會告訴學生數學的古往今來還有未來展望。至於如何算數學，則當作回家作業，不在課堂上教授。

凡德爾女士的數學課總是非常開心有趣，大多數學生都認為她是個好老師。雖然學生的數學不太好，但他們認為這是因為數學太難的關係。凡德爾女士也堅信自己是位好老師。她認為會無法升職，是因為上頭有太多不比自己能幹的老師心生嫉妒所致，因此她就待在這個職位上，開開心心且充滿優越感的繼續任職。

凡德爾女士的例子也是一種替換現象，這個方法十分常見，可能是刻意為之，也可能是不自覺的。這個妙招的法則就是：要讓自己感到滿意的話，必須把形象看得比工作表現還重要（彼得安慰劑效應，Peter’s Placebo）。

不過請注意，雖然這個方法能讓使用者滿意，卻不一定能讓老闆滿意！

彼得安慰劑效應在各個階級的政治從業者身上尤其常見，他們常大談民主制度（或君主制、共產制度、氏族制，依案例不同而定）有多重要、有多神聖，有多麼輝煌燦爛的歷史，對自己的職責卻少有落實。

藝術界也時常使用這樣的技巧。如埃克塞西奧市的畫家A．弗雷思科，他一開始的油畫作品十分成功，但後來靈感似乎就消磨殆盡，所以他開始擔任講者，講述藝術的價值。通常只有專欄作家才會這樣，周遊列國，整天坐在酒吧裡，高談闊論寫作有多重要，其他作家犯了什麼樣的錯誤，以及自己即將撰寫的偉大著作等。

(本文摘自勞倫斯彼得、 雷蒙德霍爾著《彼得原理：暢銷50年商管巨作！揭露公司充滿無能人物的理由》，樂金文化提供)

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