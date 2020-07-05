植物神奇力量！天然香蜂草 刺激毛髮再生
編按：生活中難免出現身體不適，，這些令人頭疼的麻煩問題，都能透過精油療癒功效加以解決。以下摘自《170種病痛速查，對症芳療全醫典》。
掉髮
掉髮，通常由壓力、激素分泌改變、疾病、生產等因素造成，但某些藥物和美容療法也可能會導致掉髮。另有某些案例，像是雄性禿，就是基因所造成，無可避免。若採取天然療法，可能有助於毛囊恢復正常生髮功能。
月桂噴霧：
一直以來，人類都常用月桂調理頭髮，增添甜香與辛辣的味道。月桂的抗微生物能力很強，也具有收斂的功效，所以很適合拿來處理落髮問題。
調配份量：24 份
120 毫升的水 • 24 滴月桂精油
1.在深色玻璃噴瓶中加入水和月桂精油，然後搖勻。
2.將配方噴灑在頭髮上，最好集中在頭皮，能夠刺激毛髮生長。頭髮乾或濕時，都可以使用。
3.每日進行兩次療程，每次使用前請先搖勻。
香蜂草熱油療法：
香蜂草精油可以鎮定壓力、消除細菌。落髮原因只要不是激素或是遺傳，都可以用天然的香蜂草刺激毛髮再生。
調配份量：1 份
2 湯匙基礎油 • 6 滴香蜂草精油
- 在玻璃壺中倒入基礎油和香蜂草精油，然後搖勻。
- 將滾燙的熱水倒入更大的玻璃壺，再把裝有配方的玻璃壺放入。五分鐘後，取出小玻璃壺，確認配方溫度夠熱，但又不會太燙。
- 將配方倒在頭髮上，然後按摩，協助頭皮吸收配方。
- 每三日進行一次療程，直到頭髮長出。
緊張
上台前怯場、接新工作時擔心表現等林林種種的原因，都可能會造成緊張，相信幾乎每個人都體驗過。善用精油，有助於舒緩緊張及其導致的壓力或瀕臨恐慌的感覺。要是沒來由地常感到緊張，請就醫諮詢，以確認是否還可能有其他嚴重疾病。
快樂鼠尾草平復情緒：
快樂鼠尾草精油能夠迅速平復緊張焦慮的情緒，讓人感覺良好，心滿意足。在起居空間中用這種精油擴香，或是添加到芳療墜飾中，隨身配戴，也可以將幾滴精油滴到泡澡水中或浴巾上，然後把浴巾鋪在浴室地板上。
快樂鼠尾草嗅鹽：
快樂鼠尾草精油非常適合拿來緩和怯場和其他緊張的感受，進而避免這些感覺影響日常生活。不管是要去參加重要的面試，還是要參與社交活動，這款嗅鹽絕對會有幫助。
調配份量：1 份
1湯匙海鹽 • 16滴快樂鼠尾草精油
- 在深色玻璃瓶中加入海鹽和快樂鼠尾草精油，然後搖勻。
- 從瓶中吸取香氣。
- 需要時重複療程。
脹氣
腸胃道會把食物消化成較小的顆粒，在轉換成能量時，就會產生氣體。一般來說，所有的人都會排氣，但有些食物、飲料、營養補充品、藥物會增加腸胃道內氣體產量，或是產生不好聞的氣味。若採用以下配方仍無效，依然因脹氣而難受的話，就可能是罹患其他疾病，請就醫治療。
薄荷按摩油：
薄荷對於腸道產氣、腹脹、痙攣、脹氣等症狀的舒緩效果極佳，且香氣怡人，或許有助於轉移注意力，讓人暫時忘卻不適。
調配份量：1 份
1湯匙基礎油 • 5滴薄荷精油
- 在玻璃小碗中加入基礎油和薄荷精油，然後攪拌均勻。
- 用指尖將配方塗抹在腹部，然後按摩，協助肌膚吸收。另外，也可以將配方塗抹在腳底、手肘內側、腳踝內側等地方。
- 若需要，每日進行一次療程。
(本文摘自Althea Press著《170種病痛速查，對症芳療全醫典：300種療癒配方×12項技法步驟×75款精油詳解，讓植物能量做你的私人醫師，心靈創傷、身體疼痛都能撫平》，方言文化提供)
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