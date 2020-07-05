植物神奇力量！天然香蜂草 刺激毛髮再生

掉髮

掉髮，通常由壓力、激素分泌改變、疾病、生產等因素造成，但某些藥物和美容療法也可能會導致掉髮。另有某些案例，像是雄性禿，就是基因所造成，無可避免。若採取天然療法，可能有助於毛囊恢復正常生髮功能。

月桂噴霧：

一直以來，人類都常用月桂調理頭髮，增添甜香與辛辣的味道。月桂的抗微生物能力很強，也具有收斂的功效，所以很適合拿來處理落髮問題。

調配份量：24 份

120 毫升的水 • 24 滴月桂精油

1.在深色玻璃噴瓶中加入水和月桂精油，然後搖勻。

2.將配方噴灑在頭髮上，最好集中在頭皮，能夠刺激毛髮生長。頭髮乾或濕時，都可以使用。

3.每日進行兩次療程，每次使用前請先搖勻。

香蜂草熱油療法：

香蜂草精油可以鎮定壓力、消除細菌。落髮原因只要不是激素或是遺傳，都可以用天然的香蜂草刺激毛髮再生。