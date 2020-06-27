面對乳癌 中醫的養生之道

身為一個中醫師，臨床上常常有碰到癌症患者的時候，同時身為癌症患者的家屬，也更能夠理解癌症患者及其家屬中心中的無助與迷惘。

當被診斷出癌症的時候，心中一定相當茫然。為什麼？該怎麼辦？就是緊接而來的問題。大部分人會尋求正規管道依照現代西醫學的處理模式，但也有許多人開始尋求除了西醫正規療法以外的其他的治療模式，這個時候常常就會找到中醫。

臨床上有的患者常常會提出是否可以只靠中醫治療，都不需要西醫的介入呢？我個人的建議是不要，雖然也是有少數單用中醫的成功治療案例，不過那畢竟是少數，隨著現代醫學的蓬勃發展，癌症治療的成功率愈來愈高， 副作用愈來愈少，還是應該以西醫為治療的主體。

但是這是否就代表中醫對於治療癌症就一無是處，完全幫不上忙呢？其實也不是的，中醫是整體的醫療，雖然在單一治療癌症的效果上可能沒有西醫來得好，但是配合上西醫一起治療，以目前的研究跟實務經驗來說都比單一中醫療法或是單一西醫治療來的有幫助。

無論是減輕在癌症治療過程中的各種身體不適，比如說是失眠緊張焦慮，還是減少放化療等治療的副作用， 例如噁心嘔吐、血球下降、體力差、四肢末梢麻木等等，甚至治療完長遠看來的復發率或是生存時間，都有顯著的進步。而這也是目前健保在癌症患者住院期間對於中醫療法介入有所補助的原因之一。

不過除了中醫之外，往往有一些不肖業者，會打著神奇療效之名義，來推銷特定產品，也有部分產品會自稱與中醫有所關聯，這對於中醫來說是一種汙名化，也希望癌友們雖然心急，但是也不能亂投醫，去誤信這些來路不明的治療模式。若是有需要中醫治療或是相關諮詢的服務，務必還是要尋求正規管道去找尋合格的中醫師，不要找尋一些密醫或是江湖郎中，才不會花了大錢，又沒有療效還延誤了治療的黃金時間。

其實中醫的概念就是要回歸大自然的正常運行模式，一切回到中庸的養生之道，減少欲望，飲食自然，配合運動及良好作息等等。聽起來都是老生常談，可是在生病之前往往有太多的原因導致我們難以去做到這些，所以身體才出了狀況。或許這也是一個機會按下暫停鍵停止忙亂的生活，重新修心檢驗，到底生命中那些才是需要珍惜的，又平時追求的某些部分只是虛幻的浮雲罷了，來修正生命的軌道。

得病並不是終點而是一個轉折，在中西醫合併治療下，相信抱持正面態度積極面對，能夠化危機為轉機，重新活出精采人生。祝福各位與天下蒼生皆能平安健康喜樂的過好每一天。

(本文摘自米娜（潘怡伶）著《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》，時報出版提供)

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