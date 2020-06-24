你只有九十天！接任新職採取的行動 左右成敗

美國總統有一百天的時間證明自己，你只有九十天。接任新職前幾個月所採取的行動，幾乎會左右你的成敗。

接任新職失敗，可能導致原本前途似錦的職業生涯就此劃下句點，但是成功接任新職不是避免失敗就好，領導人若是脫離軌道，問題幾乎都能追溯到接任新職前幾個月形成的惡性循環。除了一敗塗地的領導人，還有許多主管雖然倖存，卻沒有意識到自己還有很多潛能沒有好好發揮，因而錯失發展個人事業與協助組織成長的大好機會。

轉職過渡期為何那麼重要？我曾針對一千三百多名高階人力資源主管進行調查，幾乎九○％的人同意「轉換新職是領導人職業生涯最具挑戰性的時刻」，另外有將近四分之三的人同意「前幾個月成功與否，最能預測最終成敗」，因此，即使接任新職頭幾個月表現不佳，不一定等於失敗，只是成功的可能性偏低。

接任新職的好處是你有機會重新開始，並在組織中推動必要的改變，但是這個階段也格外危險，因為你缺乏既有的人脈，也對新職務沒那麼了解。你的一舉一動都被放到顯微鏡下嚴格檢視，周遭所有人都想探查你的底細，也想知道你如何領導。他們以快到驚人的速度判定你的工作成效，而且定論一旦形成，就很難改變。如果你能建立信譽、及早創下佳績，這樣的勢頭就可能在接下來的任期內成為推動你前進的力量，但是，如果一開始就讓自己陷入困境，往後的日子就得在逆勢中艱苦奮戰。

培養轉職的適應能力

在同一間公司（甚至兩、三間公司）長時間工作，已逐漸成為過去式。領導人會經歷許多次職務轉換，因此快速適應新角色的能力是很重要的技能。創世紀顧問公司、《哈佛商業評論》和瑞士洛桑國際管理發展學院（International Institute of Management Development）曾合力進行一項研究（以下簡稱Genesis & HBR & IMD研究），調查對象是五百八十位主管，平均有十八･二年的專業工作經驗[]。

結果顯示，領導人獲得升遷的平均次數是四･一次，在不同職能部門間調動（例如從業務到行銷部門）一･八次，加入新公司是三･五次，在同一間企業的不同業務單位調動是一･九次，因換工作而搬家是二･二次。加總起來，每一名領導人一共會經歷十三･五次重要的職務轉換，等於每一･三年就有一次。正如後文會提到的，其中一些職位轉換可能同時發生，不過此處的含義很明顯：所有成功的職業生涯，都是由一系列成功的職務組成，而每一項成功的職務，都是由成功的轉職過渡期開始。

除了這些明顯的里程碑，領導人也會經歷多次沒那麼明顯的職務轉換，這類轉換發生在領導人的角色和職責產生重大變化，但是職稱沒有相應改變的時候。這種情況屢見不鮮，通常是因為組織快速成長、重組改造或併購。隱形起來的轉換期尤其危險，因為領導人不一定察覺得出來或不夠重視。最危險的職務轉換就是你沒有意識到正在轉換。

領導人也會受到身邊其他人轉換職務影響。在典型的《財星》（Fortune）五百大公司中，每年有大約四分之一主管更換工作，每一次的職務轉換，都會影響到十幾個人的表現，包括上司、同事、直屬部屬和其他利害關係人（Stakeholder），也就是會影響組織目標或受組織影響的團體或個人，包括股東、員工、顧客、供應商、經銷商等等。所以即使你本身的職務沒有更動，也可能受其他人影響。若想確認這點，只要想一想，身邊有哪些人正經歷前九十天適應期。數字可能多到令你驚訝。

問題在於，儘管市面上很多探討有效領導的著作和文章，卻很少針對如何快速適應新職或職業生涯轉換的研究和書籍。許多人面臨這些重大的考驗，幾乎毫無準備，也找不到可靠的知識或工具。本書的目的就是為讀者提供這些資訊。

達到損益平衡點

每一次轉職過渡期，目標都是盡快達到損益平衡點，也就是為新組織貢獻的價值等於你消耗的價值。如圖I-1所示，新上任的領導人一開始只會消耗價值，隨著不斷學習和採取行動，才開始創造價值。到達平衡點後，他們應該就會貢獻價值。

我們詢問兩百多位公司執行長和總裁，請他們估計由內部升職或從外部聘請的中級主管，需要多久時間才能達到損益平衡點，答案平均是六･二個月。當然，到達平衡點所需的時間可能有很大差異，如果接手的是爛攤子，也許一宣布任命，你就開始創造價值，如果是從外部進入績效卓越的組織，則可能要花一年，甚至更長時間才能有所貢獻。不過儘管時間長短不一（我也會深入探討各種情境的挑戰），目標卻是一致：盡可能在最短時間內達到損益平衡點。

本書提供藍圖，讓你大幅度縮短抵達平衡點的時間，而且任何層級都適用。事實上，根據獨立研究證明，只要嚴格遵循本書介紹的基本原理，可以縮短高達四○％的時間。

避免轉職過渡期的陷阱

你也許和大多數領導人一樣，透過實做經驗學習如何適應轉職過渡期──不停嘗試、犯錯，然後取得成效。在過程中，你找出一些管用的方法，至少到目前為止是如此。不過在某些情況下有用的方法，遇到其他情況很可能行不通，或許等你領悟到這點，已經太晚了。這就是我們為什麼要遵循一套全面的框架，來自於不同領導人遇到各種情況的經驗。

我和經驗豐富的領導人訪談，並根據Genesis & HBR & IMD研究，歸納出以下轉職過渡期常見的陷阱。檢視下列陷阱時，請回想自己的經歷。

墨守成規。你相信接任新職後，只要繼續沿用同一套策略，或是加倍努力去做，就一定能奏效。沒有發現自己必須揚棄某些習慣、開發新能力。

認為自己「勢在必行」。你覺得自己非得採取行動不可；你求好心切、操之過急地在組織留下自己的印記。你忙到沒時間學習，因而做出錯誤決定，推動的計畫得不到支持。

不切實際的期望。你沒有協調任務內容或建立具體目標。你的表現也許不錯，卻無法滿足上司與其他相關人士的期望。

同時做太多事。你像多頭馬車一樣啟動各種計畫，希望其中一部分能看到成果，反而讓別人搞不清楚狀況，也無法針對重要計畫投注關鍵資源。

帶著「正確」答案前來。你上任前就打定主意，或者太快決定「問題」出在哪裡，也太快找出「解決方案」。原本能幫助你了解情況的人因此疏遠你，你也錯失取得支持的機會。

採用錯誤的學習方式。你花太多時間專注於學習工作上的技術，卻沒有投入夠多時間了解文化和政治層面。你沒有培養必備的公司文化洞察力、人際關係和訊息管道，難以了解真實情況。

忽略橫向關係。你過度關注垂直關係（上司與直屬部屬），卻沒有花夠多時間處理與同事和其他利害關係者的橫向關係。你沒有完全掌握成功的必備條件，也錯過一開始結交盟友的時機。

你是否曾經誤觸這些陷阱，或是看到別人犯下類似錯誤？現在請思考你的新職務，有沒有可能遇到這些陷阱？為了避免偏離目標，讓自己更快達到損益平衡點，轉換職務時請牢記這些陷阱。

(本文摘自麥克．瓦金斯著《從新主管到頂尖主管：哈佛商學院教授教你90天掌握精純策略、達成關鍵目標》，商業周刊提供)

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