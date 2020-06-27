名人書單》謝哲青： 優雅深入收藏 守護時光

就讓《故宮沒說的事》引領我們，靜靜沉醉在古玩典藏的優雅之中。

藝術，是生命的凝練、文化的聚焦、智識的昇華。創作者對世界的種種想望，透過作品，有時大膽直白，有些纏綿婉約，更多的時候，會將文學修辭的語法：頂真、象徵、飛白、示現、層遞、鑲嵌、錯綜、倒裝⋯⋯等等，轉化成眼耳鼻舌身意的六蘊感受，讓世人意會領略藝術家、匠師或職人在創作當下秘而不宣的心境。

因此，無論是出土或傳世的器皿、書冊、金石、繪畫、雕塑等等，即使是相同的物件，都承載獨一無二的的故事，只待有心人、有情人、或有緣人一探究竟。

或許，有些人偏好能深談哲思的藝術形式：肉身解放之於米開朗基羅（ Michelangelo Buonarroti）、將大自然的壯碩崇高轉化成主觀情感的卡斯巴．大衛．腓烈德利赫（Caspar David Friedrich）、以及把浩瀚宇宙的神性景仰譜成音符的布魯克納（Anton Bruckner）⋯⋯都是以藝術表現去探討生命的觀照。

但除此之外，以材質原料「低限」的特性為礎，進而推展至極致的工藝風格，能忠實反映生活樣貌的器物，無論是視為精品的典藏，或是反覆琢磨使用的日常，也是許多人的心頭愛。我個人對器物的鍾情，並不亞於對Fine Art的喜愛，無論是充滿寫意情趣的陶瓷器、雍容自得的小木工、貴氣又浪漫的錯金銀小品，哪件不是帶有情緒與主張？哪件不是懷抱著想像與執著？

不同於僅供觀賞與沉思的繪畫或雕刻，器皿又多一分生活況味。就柴米油鹽都使用得到的陶器，一方面負有烹煮與裝盛的基本機能，另一方面又以「民藝」或「官窯」的身份位階作足表情，為餐桌或儀式增添必要的戲劇性，從而打造出或愜意輕鬆，或威嚴莊重的舞台氛圍。

當然，從天天都使用的器具，到進入廟堂典藏的精工，是需要廣徵博引的閱讀，與鉅細靡遺的觀看。一般民眾能力有限，競逐購藏需要量力而為，就經濟觀點來看，到美術館、博物院走走，是最實惠的精神投資，藉由文化性的時空走讀，順勢遁入美的感動。每當我有機會，也喜歡到故宮逛逛，欣賞昔日養在深宮人未識的精緻物件：掐絲琺瑯鳧式爐、雕竹根馬上封猴、金嵌松石珊瑚壇城、松花石蟠螭硯、玻璃內繪行旅圖鼻煙壺⋯⋯每件都能讓我們思緒擺盪，情懷沉浮，透過器物的觀看與思考，也令我們對生活，有更感性的吟詠。

慧如是我所認識，最感性的收藏家之一。經年累月所鍛鍊的鑑賞力與知識力，讓她對「美」與「真」的體悟更加出類拔萃，有別於投資的保值或營利，慧如在字裡行間，更展現出溫和蘊藉的人文情懷，收藏家以自己的方式，守護時光的荏苒推移，也讓讀者更深入器物收藏的世界。

再一次，就讓《故宮沒說的事》引領我們，靜靜沉醉在古玩典藏的優雅之中。

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(本文作者為謝哲青，摘自陳慧如著《故宮沒說的事——古玩藏研，掐絲流光》，商周出版提供)

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