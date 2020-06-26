古物有靈！她曾以生命挽救掐絲琺瑯

古物有靈，這一方土地人們的輕薄，其自有去處。

如果你心醉於繽紛的掐絲琺瑯，那麼瞧瞧構成的單一色彩，每個顏色都可以一枝獨秀，像清宮裡的菊瓣盤，風姿各異的三千佳麗，一個都不能少的概念。瓷器有單色釉，掐絲琺瑯自然也有單色琺瑯，只是掐絲琺瑯在單色釉主題討論還不成氣候，特殊個體就更加容易忽略。

台北故宮博物院藏著許多清朝的單色掐絲琺瑯，紋飾多為單一的雲紋、幾何紋、蓮紋、冰裂紋……，顏色有祭藍、孔雀藍、淺綠、磚紅、淺黃……。最引人惦記的是八供中的黑色香爐、花觚和燭台，這系列幾乎絕跡於古董市場。單一黑色和金色的對比，讓器物展現著冷冽的氣息，此時無聲勝有聲，深沉幽遠如那輪江心秋月白。

二十多年前美國紐約州的古董店，還常見單色的掐絲琺瑯，和故宮的典藏系列有些不同，銅胎比較輕薄，往往只有單面的工藝，掐絲的鎏金大都褪色殆盡，紋飾也較為粗略呆滯，這些應該是清末民初的產品。當時對這些單色品項不屑一顧，不論優劣一律打入冷宮。直到看見故宮圖錄，方知單色掐絲琺瑯的魅力，色彩艷麗飽滿、光澤燦煥如寶石般純粹，美麗不可方物。查閱清宮造辦處琺瑯作的文獻，也發現一些單色掐絲琺瑯的記載，於是開始刻意留意這個品項。

單色掐絲琺瑯在市場上件數不多，精美的清盛世品項更是如鳳毛麟角，十年來連清末、民國製品也急速減少，可能遭受歲月洗禮自然淘汰，因為生銅鏽的琺瑯作不像商、周青銅器仍舊得人青睬，外表欠佳的掐絲琺瑯往往難入收藏家法眼，這中間有多少掐絲文物流失？讓人不忍細思量。

台北故宮擁有最多的掐絲琺瑯精品，但是研究報告闕如，遷台多年直至二○一四年才開始出現在展廳，展出件數也不多。一個文物收藏機構政治掛帥，研究人員即使有心也無力，理應以學術研究、保護文物和活化展覽為依歸，這樣才對得起先民！才能向歷史交代！

節錄林徽因詩句，她以生命挽救掐絲琺瑯—



你的眼睛望著我

不斷在說話

我卻仍然沒有回答

一片的沉靜

永遠守住我的魂靈



古物有靈，這一方土地人們的輕薄，其自有去處。 單色掐絲琺瑯。

(本文摘自陳慧如著《故宮沒說的事——古玩藏研，掐絲流光》，商周出版提供)

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