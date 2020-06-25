破解迷思 九成乳癌與後天環境有關

乳癌會遺傳嗎？

A：乳癌遺傳僅占百分之五到十。

乳癌有百分之九十到九十五與後天環境影響有關，如年齡、飲食、肥胖、飲酒、高脂飲食、壓力、環境荷爾蒙、空汙、荷爾蒙狀態（如初經早、停經晚等），或使用口服避孕藥停經後荷爾蒙補充治療等有關，而來自遺傳基因的乳癌約只占整體的百分之五到十。

與乳癌有關最常見的遺傳性抑癌基因BRCA1／2因好萊塢女星安潔莉納裘莉而受到重視，若家族裡有遺傳病史的乳癌患者大約百分之二十至二十五帶有BRCA突變。

BRCA1／BRCA2基因是一種抑癌基因，參與修復正常細胞受損的DNA，防止正常細胞受傷過程產生的錯誤生長訊號漸漸往腫瘤發展。然而，BRCA1或BRCA2產生突變會對病患產生什麼樣的影響呢？最為人所熟悉的是乳癌及卵巢癌的發生率會增高。

有BRCA1突變的女性， 在七十歲之前，有百分之四十六至八十五的機率會發生乳癌（比例依不同研究及種族而有不同），有百分之三十九到六十三的機率會發生卵巢癌。BRCA2突變的女性，在七十歲之前，有百分之四十三到八十四的機率發生乳癌，而有百分之十一到二十七的機率發生卵巢癌。

若已知家族（媽媽、阿姨、姊妹等親屬）有乳癌、卵巢癌、年輕型乳癌、雙側乳癌、復發性卵巢癌、或同一人先後罹患乳癌卵巢癌等病史，屬於BRCA基因突變的高危險群，建議諮詢醫師及早進行BRCA 基因檢測。

對尚未罹癌但帶有BRCA基因突變的人群來說，不用過度緊張。目前已知及早進行乳房篩檢並積極做好健康管理，經醫師評估如預防性用藥，甚至是預防性切除等，均可有效減少晚期乳癌或降低死亡率。

百分之八十到八十五的乳癌發生，仍與後天環境影響最有關。

癌症成因根據過去幾十年的大規模人口流行病學與病生理研究，認為百分之八十五與後天環境有關、百分之五到十與遺傳有關。

根據美國癌症研究所（AICR）報告，約五成的癌症是可以透過生活型態改變來預防的。比較常見的十大癌症，例如口腔癌、肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌等確實還是主要受到外在環境的「汙染」，如荷爾蒙、空汙、生活方式、飲食、運動、肥胖、病毒感染、菸酒檳榔等因素影響，而增加基因突變率與致癌機率。

由於後天環境影響了表觀基因，驅動癌症。

後天的生活習慣少運動、空氣汙染、飲食、肥胖、身心壓力、高糖高脂、環境荷爾蒙毒素、飲酒、荷爾蒙狀態等，仍占我們八成以上的乳癌發生率。這些不良因子每天二十四小時透過刺激組織潛在發炎、透過細胞激體內的表觀基因（Epigenetic gene）。

表觀基因就像電源開關一樣影響了我們先天的正常基因DNA表現，可能開啟了原先沒開啟的基因如致癌基因，或關閉了抑癌基因，一連串的基因錯誤，加上細胞失去了自我修復或清除癌化細胞的免疫能力，讓原先乖巧的正常細胞，往癌細胞方向轉化， 無法履行它們的正常生長週期自我凋亡的功能，反而不受控制地大量分裂繁殖，新生血管強占體內有限的營養和資源，再加上免疫系統的失效，最終形成奪人生命的腫瘤。

因此儘管罹患乳癌，我們不要灰心難過，我們需要改變我們的外在風險， 透過六大生活法：飲食、運動、社會支持、睡眠、紓壓、避免環境毒素， 來改變我們的身體基因、發炎環境、免疫系統，我們可以重新做自己的醫生，進一步幫助抗癌與預防五成的乳癌復發。

(本文摘自米娜（潘怡伶）著《面對乳癌，你不孤單：抗癌鬥士米娜與十位醫師專家，帶你破解50個乳癌迷思》，時報出版提供)

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