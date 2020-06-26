中藥與精油多管齊下 感受植物的藥氣

編按：以「中醫理論」為基礎，針對現代人五大系統身心困擾，以最簡單、最好懂、最實用協助調理身心靈不適，以下摘自《漢方芳療自癒全書》。

想要完全發揮植物精油優勢，不能只著重在所含的化學成分，更應該採納中醫千年來看待植物的藥氣的角度：升降沉浮、寒熱溫涼。然而，人體如何接受精油芳香分子的刺激呢？目前芳療界主流的觀念是「鎖鑰理論（Lock and Key _eory）」來解釋嗅覺機轉，以及按摩油具有脂溶性，可以透過皮膚進入血液循環，進而發揮它的藥理作用。那麼，人體是如何感受植物的寒熱溫涼特性，甚至感受到植物之氣的升降沉浮呢？

芳香分子的共振頻率—— 你是用鑰匙開鎖？還是用感應卡開門？

我們目前生理學課本介紹嗅覺機轉，都是用「鎖鑰理論」，空氣中的芳香分子（鑰匙），當飄進到了我們鼻內，解開了相對應的嗅覺受器（鎖），釋放神經訊號，我們就感受到了這個香味。

其實不只是嗅覺，大部分的生物功能都被認為和分子的形狀息息相關，例如酵素，還有人體的免疫系統，也就是抗體和抗原之間的關係，我們都用「鎖鑰理論」來解釋。好在科學家們永不停止的質疑，帶來了人類史上不停的進步。前臺大校長李嗣涔在《科學氣功》一書提出了這樣的比喻：你手中有把鑰匙，而且鎖孔就在你面前，但假設你的鑰匙不斷甩動（模擬空氣中飄浮並旋轉的芳香分子），你要如何將鑰匙成功插進鎖孔？如果你願意試試，請告訴我你用了幾個小時才打開你家大門？（也有可能，你永遠進不了家門）這就是芳香分子與嗅覺受器結合的難處所在。（至於免疫系統內的抗原與抗體結合的難度就更高了，不只鑰匙是甩動的，連鎖本身也是飄浮加旋轉呢！）

這個時候聰明的你一定會說：「哈哈，我馬上就進家門了，因為我家用的是感應鎖，甚至可以使用悠遊卡開門呢！」這就對了！讓我們來說說另一種嗅覺機轉的解釋。原先本來是生物學家的Luca Turin，提出了新的嗅覺機轉：「分子振動理論。」你的嗅覺受器其實如同感應鎖，它感受的是芳香分子的振動頻率，就可以釋放神經訊號。(注)Turin 當年提出這個新的嗅覺理論，沒有科學期刊願意刊登，情勢所逼之下，Turin 離開學術界，開創他自己的香水公司，並且用分子振動頻率找到了能夠替代香豆素的化學分子。這個香氣類似香豆素的分子形狀，與香豆素的分子形狀可是截然不同，香豆素是一個兩環的分子結構，而他找到同樣氣味的分子則有三個環，也就是用了長達三節的鑰匙，打開了兩節長度的鎖，Turin 認為這就是傳統鎖鑰理論的反證。Turin 認為人體真正的嗅覺機轉，是我們的鼻子彷彿內建了光譜儀，能夠聞出分子的振動頻率。

看到這裡，體質敏感的讀者是否有些興奮！或許我們可能透過分子振動感受到植物精油的能量喔！其他研究也發現，人體可不只有在鼻子裡內建光譜儀喔！生理學家Jennifer Pluznick 的研究指出，嗅覺受器不只存在你的鼻子裡，同時也存在你的肌肉組織、腎臟、肺臟、甚至血管裡。就連人類的精子也有這樣的化學感應器，可以引導精子游向卵子。我們可以期待，未來將對於嗅覺的生理機轉，可能會有革命性解釋。

跳脫傳統看待精油的眼光，我們來認識植物的藥氣

許多愛用芳療精油的朋友也有這樣的感受：「我們多多少少能夠感覺這瓶精油的能量是否讓我們感覺舒服，或許正是因為這些植物精油的震動頻率，正好能和我們的身體頻率達到一個平衡，因此讓我們愛上芳香療法。」

當我們跳脫了「分子的藥理作用」對我們身體產生的影響這樣的思維，我們在劑量的使用方式上也會有新的用法。例如中藥裡有「藥氣」，以及「使藥」、「引經藥」等概念，有時候我們在一個配方中，加入某個精油，是為了取其藥氣，或者歸經的功能，我們精油濃度就未必要用得很多。這個部分由於難以測量，參考資料也不多，所以本書就以我個人的經驗來做分享。

不過各種療法有其強項，當然也有弱項。以補血來說，吃進去的中藥能夠直接作為補血的原料，才真正有補血的功能。當我們塗抹具有補血功能的精油，若沒有吃進去適當的原料，當然是無法有效率地補血。那麼補血的精油就完全無效了嗎？我認為補血的精油，例如當歸和歐白芷根，它們的能量頻率能夠激勵身體補血的機轉，此時要是我們一邊使用補血的精油，一邊服用適當的補血中藥或食材，在我個人經驗來說，其實有加倍的效果。但反過來說，當你只有使用了補血的精油，身體想要啟動補血機制，你卻沒有提供足夠的營養或原料，或是這些食材太過黏膩，腸胃無法消化吸收，終究是不能成功達到補血

的目的。

使用芳療精油，同時也使用正規的醫療方式，例如請合格中醫師幫您量身打造中藥配方，可以達到輔助的功效。當然良好的作息以及運動，也是不可或缺的。若您願意多管齊下，相信可以感受到很棒的效果。

一目了然：

生理學課本上，一百年前的「鎖鑰理論」嗅覺機轉或許已經落伍。生理學家們發現，我們的嗅覺受器可以感應分子的振動，而且嗅覺受器不只存在你的鼻子裡，同時也存在你的肌肉組織、腎臟、肺臟、甚至血管裡。

我們就把植物精油運用在經絡中、穴道上。如果你能夠感覺出某些植物精油的能量讓你很舒服，請繼續這樣傾聽你身體的聲音，並享受植物能量為你帶來平衡的頻率！

(本文摘自陳啟志著《漢方芳療自癒全書》，野人文化提供)

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