大人和小孩舒眠配方 中醫芳療有甚麼不一樣？

放鬆舒眠的配方，在芳療本來就是強項。因此，如果以調理心經與心包經的安神定志角度來說，在配方上面並沒有多大的不同。不過中醫幫助失眠，不只是鎮靜安眠而已，我們也可能是因為肝經絡的問題而睡不好，常見的狀況例如：肝火太旺，肝鬱氣滯，都可能導致睡眠問題。

若老人家有夜尿的情形，因為晚上醒來很多次，會抱怨睡眠不好，但根本原因其實是因為腎虛而夜尿，因此打斷了睡眠，這時候要以降低夜尿的頻率來著手( 補腎配方請參照155 頁)。以下分享大人與小孩不同的舒眠配方。

大人的舒眠配方

一般西洋芳療的舒眠建議有：真正薰衣草、甜橙、苦橙葉、玫瑰、檀香、依蘭、橙花、花梨木、香蜂草、快樂鼠尾草等。

以中醫芳療的觀點，沉香、檀香、檜木、蓮花，都有鎮靜安神的功能。

不過，就算是直接使用西方芳療舒眠的配方，中醫芳療還是有可以增進效果的方法。我們可以引用經絡以及針灸的思維，來加強舒眠安神的功效。除了薰香和泡澡的方式之外，我們也可以將這類的配方調配成按摩油後，點塗穴道使用。心經的神門穴，心包經的內關穴，都可以加強安神定志的效果。

心經的神門穴，心包經的內關穴，都可以加強安神定志的效果。圖／野人文化提供

薰香配方



真正薰衣草4 滴＋甜橙或佛手柑4 滴＋苦橙葉1 滴，直接滴於擴香儀，或是滴在化妝棉上塞入枕頭套中。

若想要香味更加深沉幽遠有層次，可以再加1 滴有定香效果的雪松或穗甘松或岩蘭草或纈草。

按摩油配方

同上配方，以10ml 基底油稀釋即可

小朋友的舒眠配方

另外我想提醒一下，小朋友的舒眠配方，以中醫芳療的觀點看就有所不同。我曾經遇過許多媽媽問我，為什麼當她使用了一般安神舒眠的配方，希望讓小朋友可以更快入睡，媽媽自己用了覺得很有放鬆效果，但小朋友聞了卻彷彿更加有體力，完全沒有要入睡的跡象。這時候真是折磨人，媽媽放鬆已經入半昏迷狀態，小朋友卻還精神奕奕，讓媽媽不能安心入睡。為了避免這樣的窘境，提供一個中醫的觀點給大家參考。小朋友以中醫的觀點來說，稱為「純陽之體」，軀體雖然小小一個，卻是陽氣旺盛，充滿生長能量的。

不論是用藥還是用精油，只要輕微的氣機鼓勵，他們的陽氣就會跑得很遠很快，產生很大的效果。所以在中醫裡面，給小朋友的藥方和大人的藥方有很大的不同。其實給小朋友的舒眠配方，其實最主要就是避免有「行氣」作用的精油，例如佛手柑等果皮類的精油。對大人來說，佛手柑是紓解我們的壓力以及放鬆解鬱的好幫手，但是對小朋友來說，暢通肝氣卻會有點興奮的效果。因此我建議配方簡單化，劑量也降低，更適合陪伴小朋友入睡。

薰香配方



單用真正薰衣草或快樂鼠尾草

直接滴於擴香儀，或是滴在化妝棉上塞入枕頭套中。

(本文摘自陳啟志著《漢方芳療自癒全書》，野人文化提供)

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