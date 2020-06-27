不老經濟》唐吉軻德 打造高齡專屬的晨間工作模式

在工作過程中，熟齡員工可以享受每天有一段時間全心投入工作的感覺，與年輕同事一起工作，也會讓自己覺得充滿活力。

2019年7月25日，我國《中高齡及高齡者就業促進法》草案通過，年屆65歲就退休的時代宣告結束，身體健康的熟齡人士再就業，未來將成為常態。老一輩的高齡者認為老了，就該退休享清福，享受含飴弄孫的樂趣，這種悠閒度日的想法亦將改變。

再就業，無論是為了「維持生計」，還是讓「生活規律」、「個人興趣」或「實現自我人生價值」，退休後能在健康與體力可以負荷的狀態下從事兼職工作，賺取一些零用錢，打發時間，降低對自我經濟狀態的不安全感，成了「高齡先進國」日本的許多老年人的選擇，企業也因為面臨勞動力不足等問題，將重新設計工作內容、職場環境，迎接銀髮族打工族加入。

超短工時工作型態的誕生

有鑑於人口少子高齡化所造成的勞動力短缺問題日益惡化，活化婦女及高齡者勞動力投入職場的政策在日本推動多時。在日本，除了飲食業、計程車業之外，零售業也因銀髮打工族的增加，大幅紓緩了人手不足的問題。

然而，家庭主婦及高齡者因為自身的家庭、健康狀態的不同，能實際參與工作的時間長度也備受限制，若是沿用過往日薪計時的方式來排班工作，很多人其實還是無法投入職場。此時，工時與排班的彈性，變成了許多人關注的焦點。企業為營運基本所需的勞動力投入，拆解工作內容與排班配置方式，將工作時段與業務內容細分化，便可大幅提升排班的彈性，吸引家庭主婦與高齡者的投入，因此出現「超短工時」的工作型態（圖6-7）。

圖6-7，商周出版提供

打造高齡專屬的晨間工作模式

唐吉軻德是銷售家電用品、日用雜貨、食品、手錶及時尚用品、運動休閒用品等產品的中小型量販店，標榜店內貨品售價較其他店舖低廉，營業時間長（深夜或24小時全年無休），吸引許多外國觀光客駐足採購。為因應龐大的消費者需求，維持貨架商品種類齊全十分重要。

2014年，唐吉軻德開始招募名為「清晨貨品上架員（RisingCrew）」的員工，工作內容為商品上架及過程中產生之垃圾分類，招募對象為60歲以上人士，而且將工作時段設計為：

（1）每天在清晨時段工作兩小時，

（2）每週至少工作2天。

清晨貨品上架員可協助商店開店前的準備工作，在沒有服務顧客的壓力下，專心完成貨品上架與清掃。首批招募人數為2,000人，在125家門市開始實施；正式上班前，還會為清晨貨品上架員進行2個月的職前訓練。

調整工作型態，共創勞資雙贏

為招募、活用熟齡勞動力，唐吉軻德在招募清晨貨品上架員之前，針對員工在店內的各項工作流程及開店前準備工作，進行了詳細盤點，並討論清晨貨品上架員加入將會為工作內容與流程帶來哪些改變，進而重新調整各類型員工工作內容與排班型態。清晨貨品上架員加入後，原本開店後才能開始的商品上架工作提前到凌晨開始，以往要到中午以後才能完成的商品上架，也提前到開店前即準備就緒。如此一來，一般員工能投入其他店內工作，因應銷售計劃調配工作內容，發揮更大的價值（圖6-8）。

圖6-8，商周出版提供

在唐吉軻德工作的這群熟齡員工，普遍認為工作不會很累，屬於輕度活動量的工作，可以鍛鍊身體肌肉，使自己更靈活、更健康，也可以運用高齡者早起的習性，既然睡不著就去工作，既能打發時間，也由於工時不會太長，白天還可以去做其他想做的事，時間運用更為彈性。

此外，在工作過程中，熟齡員工可以享受每天有一段時間全心投入工作的感覺，與年輕同事一起工作，也會讓自己覺得充滿活力。有時在清晨工作結束後，行有餘力的熟齡員工會繼續留在店裡支援，因而遇到與自己年齡相仿的客人。熟齡員工讓這些顧客覺得安心。相對地，熟齡員工也感覺自己被需要，相當有成就感。最棒的是，這份工作就算沒有相關工作經驗也可以應徵，不會受到過去職場經驗侷限。

這樣的工作型態不僅讓熟齡員工（勞方）感到滿意，唐吉軻德（資方）也發現這群清晨貨品上架員不僅責任感強，很少遲到，還會主動幫忙其他員工，加強店內團隊精神。除了如同上述，讓其他員工有餘力從事其他服務工作，並且吸引同屬高齡的消費族群來店消費，2014年引進1個月後，上午時段業績提升5～10%。

(本文摘自詹文男、高雅玲、劉中儀、侯羽穎著《不老經濟：同理新世代高齡者6大「怕」點 ╳精選40個商業實例，成功開創銀色新商機！》，商周出版提供)

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