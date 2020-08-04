孤獨死怎麼辦？遺物整理服務解憂

探討「你想在哪裡死？如何死？」是一個沉重的問題。有些熟齡人士因身體健康狀況不佳，經常進出醫院，陷入長壽地獄之中，求生不得，求死也難，也有些人因為長年獨居，做了許多生活上的安排（如：訂閱報紙），害怕自己會孤獨死卻沒有人知道，可是、假如、真的就是獨居，很可能會孤獨死，又該怎麼處理呢？

遺物整理成為平台經濟

Modecas 創辦人—齊藤祐輔原本服務於線上照片圖庫公司，2015年創業初期也是提供照片、動畫相關服務，因為本身是由爺爺一手拉拔長大，在處理爺爺遺物時發現中古用品回收、遺物整理等相關資訊十分貧乏，也不清楚遺物整理該有的合理價位，因而於2017年開始提供名為「遺物整理.com」的遺物整理服務，希望提供能安心委託且價位合理的服務（圖10-7）。

圖10-7，商周出版提供

2019年7月，「遺物整理.com」服務改名為「オコマリ（Ocomari，消除煩惱）」，改以「平台經濟模式」經營，媒合顧客與清掃服務業者，提供遺物整理、生前整理、髒亂住宅清掃、資源回收等服務。轉型後不僅解決眾多中小清掃業者人手不足、不擅長顧客管理、淡季旺季落差太大、詢價評估頻繁等問題，一舉擴大服務提供範圍，也讓顧客的需求可以更快地被滿足。

堅守「定額不加價」、「品質至上」

Modecas 建立了48個項目的審核清單，用來檢視想參與平台提供服務的清掃業者素質，共計遴選出200家服務品質優異的業者。審查通過後，業者無須付費，即可在Ocomari 網站登錄資訊並開始接受服務委託，服務委託成立之後，再繳交手續費給Modecas。

在Modecas 平台上，所有業者的收費標準都相同，採定額收費方式，不會有削價競爭及額外加價情形，保障業者及顧客權益，減少溝通不良所導致的商業糾紛。由於是根據顧客所欲整理的空間大小收費的「定額收費制」，不會因為整理出來的廢棄物、大型物件較多，或是居住的樓層較高而增加費用，減少發生消費糾紛及負面評價的機會。

顧客只要透過電話及網站提出服務需求申請，無須進行場勘，便可立即獲得報價。確認作業日期後，便可完成服務預約。服務結束後，Modecas會進行顧客滿意度評價，以確認服務供應商的服務水準，了解有無缺失及可改進之處。如有顧客滿意度不佳的情形，也會輔導服務供應商，提供教育訓練。如果仍未改善，甚至可能解除合作關係等，以維持服務品質。針對整理出的堪用二手物品，為減少顧客處理舊物的困擾，Modecas也會代為處理回收或將舊物賣到國外。

此外，由於Ocomari網站上有許多清掃服務供應商，也使Modecas的經營手法更靈活，行銷曝光機會增多，有助於建立服務品牌形象，幫清掃服務供應商招攬顧客，或是舉辦清掃服務的早鳥預約活動，錯開服務需求高峰期等。2019年7月轉型為媒合平台服務後，短短三個月間累積媒合件數超過2,000筆。未來Modecas也希望能延伸出更多的媒合服務，滿足熟齡獨居人士的生活需求。

借鏡與啟發

■看似艱辛的行業，也能建構競爭優勢

「遺物整理業」在許多人的眼中，是一個艱苦、讓人不願意從事的行業，髒亂、恐怖、惡臭是工作中必然會遇到的事情。即便如此，Memories公司從讓人覺得最難以克服的除臭問題著手，發展特殊的除臭技術，建立起自身的競爭優勢。

而Modecas公司則是深刻理解小型清掃業者在經營上的難處，搭建線上平台串聯業者，協助業者弭平淡旺季工作量落差的問題，並為消費者解決「加價服務」的型態，採用空間大小統包報價的方式，讓價格更為透明，減少消費爭端，贏得客戶的親睞。只要用心經營與探索，遺物整理業也能發展出屬於自己的一片天。

(本文摘自詹文男、高雅玲、劉中儀、侯羽穎著《不老經濟：同理新世代高齡者6大「怕」點 ╳精選40個商業實例，成功開創銀色新商機！》，商周出版提供)

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