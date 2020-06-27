職場生存15要訣 讓你處處吃得開

在職場上真的要心想事成、讓別人為你效勞、在你有需要的時候能夠獲得幫助，甚至只是希望不受到干擾，你還必須藉助其他的策略，給別人留下深刻的印象。

善用以下十五種方法，可以使你輕易達成上述目的— —

•尊重行為規範、禮貌的原則與儀式：多說「早安」「那我就不打擾了」「請」「謝謝」「再見」……。不要忽略這些例行問候語的力量，就像前面章節提過，回答「我很好」的人，會覺得自己有義務展現出「好」的一面。



•打聽別人的消息：尤其是星期一或者休假回來時，用幾句「這個週末過得還好嗎？」「你兒子的學測考得如何？」「你家狗的消化問題解決了？」問候別人的近況。如果回答是好的，就接著說「聽到這個消息很高興」；如果是負面的回答，你就說「聽到這個消息真遺憾」，強調你的同情。



•小心謹慎地尊重上司：不要一屁股坐在主管的桌子上以及他們的地盤；沒有事先通知就不要進入他們的辦公室，門開著也一樣，即使這違背你的感受與你的民主精神。



•跟資深同事維持友好關係：他們通常是主管，即使不是，也往往有很大的影響力。



•鼓勵別人談論他們感興趣的話題：跟球迷談論世足賽，即使你覺得追著一顆球跑基本上是一件很愚蠢的事；跟鬥牛愛好者談論這種表演，即使你認為激怒一頭口吐白沫的五百公斤巨獸是一件很殘忍的事。你要當個好聽眾，尤其是內容不有趣的時候。



•讓別人以為你的想法跟他們一致：而不是他們的想法跟你一致。多用「我們」這個字眼而不是「我」。當你有不好的想法時，不要說出來；對於你無法忍受的人，不要說他們的壞話，尤其不能公開說。



•多讚美：對於跟你一起工作的人，不要錯過任何一個讚美他們的機會。



•避免情緒化的動作：對於別人情緒化的動作則視若無睹。



•千萬不要標榜你的不贊同：這只會使對方更堅持自己的立場。所有的研究都指出大腦喜歡跟我們看法一致的人。所以，言不由衷是為了拉近彼此的距離、找出共識。



•不要下達命令或強制推行任何想法：多加利用「我們」這個字眼令人以為這是集體做出來的決定。



•當別人請你幫忙時千萬別說「不行」：但是可以找藉口推託，說你工作太忙、有一件急事要處理、某某某（請你幫忙的那個人的上司）在等你。



•跟衝突保持距離：被捲入時要想辦法脫身，如果這件事跟你無關，就不要選邊站。



•從整體考量別人的看法、批評、指責：不要認為這是在針對你個人並因此輕易動怒。



•受到攻擊時不要立刻回嘴：先退一步，一笑置之就好，然後換個話題，裝出一副若無其事的樣子。



•不要為自己的成就而自滿：要不斷努力擴大自己的影響範圍。

(下一篇：三人交談 如何不著痕跡地扭轉劣勢？)

(本文摘自吉爾斯‧阿諾帕地著《心理學當暗器，贏在每個人際賽局》，方言文化提供)

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