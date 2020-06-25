金惟純：除了活好，人生哪有別的事？

除了活好，人生哪有別的事？忙別的事，都是庸人自擾。

人生到了一個階段，開始越來越簡單，也更能體會「大道至簡」的真義。簡單到最後，只剩一件事，就「近乎道」了。這件事，也只有兩個字，就是：活好！

既然生而為人，當然沒道理不「好好活」。這件事，人盡皆知。但我說的是：除了「活好」，人生沒別的事。這就需要解釋了。

人生苦樂成敗，大約脫不了「關係」二字。在關係中，無論男女老幼、尊卑貴賤，其實只有兩個念頭。其一，叫作「我想不想跟你在一起？」其二，叫作「我想不想和你一樣？」如果別人並非「不得不」，而是真心的想和你在一起、想和你一樣，彼此的關係，應該就「沒別的事」了。

舉例來說，如果你家的孩子，是發自內心的想和你「在一起」，想和你「一樣」，這樣的孩子，應該是不用教的。他每天繞在你身邊，看你在想什麼、說什麼、做什麼，就偷偷跟著學。他看你往東，他就跟著往東；看你往西，他也跟著往西。這樣的孩子，還需要教嗎？反之，如果他不想跟你在一起，更不想和你一樣，你叫他往東，他必然往西。原因也很簡單，就是他不想和你一樣嘛！這樣的孩子，是沒法教的。難怪德國教育學家福祿貝爾說：「教育之道，愛與榜樣，除此無他。」

在工作中亦然，如果你的屬下，都想和你在一起、和你一樣，你就不必「管理」他們了。否則必然大費周章，事倍功半。

在社會上的影響力亦然。如果你周圍的人都想和你在一起、和你一樣，影響是自然發生的，不必刻意經營。這也許就接近經典上所說的「無相布施」了。

世界上影響最大的聖者，諸如孔老夫子、釋迦牟尼、耶穌基督，經過了兩千多年，還有數以億計的人想和他們在一起、想和他們一樣。這些人生不逢時，只好從經典中揣摩他們曾經活出的「樣子」，想方設法活成一樣。所以人生的意義，真的不是「想」出來的，只能「活」出來。人生除了活好，真的沒別的事。

一個活好的人，可以透過遇見的每個人、發生的每件事，讓自己越活越好。所以發生的都是好事，遇到的都是好人，怎麼可能有「分別心」呢？因為越活越好，所以人生當下的每一刻，都是最好的時光，最後必能含笑而去。除了活好，人生哪有別的事？忙別的事，都是庸人自擾。

講了那麼多，你難免會問我「活好了沒」？

我的回答是：「還在學！」還在學「怎麼活才會好！」活到老，學到老，也真的只有這件事。

(本文摘自金惟純著《活學：終生受用的人生高效能解密》，商業周刊提供)

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