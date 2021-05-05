「立夏」多一些休養 過一個無怒之夏

5月5日或6日立夏，是象徵夏季開始的節氣。「萬物至此皆長大，故名立夏也。」

春，蠢也。萬物萌生、蠢動。夏，假也。假者，方呼萬物而養之。寬假萬物，使其繁盛。「養之長之假之仁也」，是說天與地聯手，在夏季寬厚地縱容萬物生長，是天地最為仁慈悲憫的季節。

《淮南子》曰：「夏為衡，衡以平物，使之均也。」

如果說春天是讓一部分地區先暖起來，那麼夏天便是「普惠制」，讓萬物均等地得到繁盛的機會。古人認為，春是天氣下降，地氣上升，天地和同，草木萌動；夏是天氣下降，地氣上升，天地始交，萬物並秀。地氣張而天氣盈。夏季是天之氣與地之氣互動關係最好的時候。

如果說春季是天之氣與地之氣的初戀，那麼夏季便是它們之間的熱戀。

天地仁慈

「天務覆施，地務長養。」天負責施予，地負責撫育。「德取象於春夏，刑取象於秋冬。」對於萬物而言，春夏體現著天與地的功德。「滔滔孟夏兮，草木莽莽。」夏季萬物之盛，乃是承納天地之恩賜，人們對此謙卑地感恩。

《禮記》中記載，臨近立夏，太史需要提示天子，「盛德在火，天子乃齋」。立夏之日，天子還要親率「各級官員」，「以迎夏於南郊」，齋戒、迎候，然後分封、頒賞。在天地仁慈的時節，領導對員工褒揚、獎勵，應和天時，眾皆歡悅。

對於夏季的來臨，應態度恭謹、禮數到位，感恩天地的護佑與滋養。

《左傳》中記載的僖公五年：「凡分、至、啟（立春、立夏）、閉（立秋、立冬），必書雲物，為備故也。」也就是說，凡是在這些表徵季節的節氣，都要記錄當時的天氣與物候，以作為農事的依據。由此可見，無論是氣候層面的禮儀，還是天氣層面的記錄，人們對於四立、兩至、兩分這類界定季節更迭和氣象極致的節氣更為重視。無形之中，也就把節氣分出了三六九等。

《禮記》描述的立夏物候，是螻蟈鳴、蚯蚓出、王瓜生。

根據《禮記訓纂》，「螻蟈，蛙也」。立夏之後，「聽取蛙聲一片」，著名的「天氣預報員」開始亮相、發聲了。但《月令七十二候集解》認為螻蟈是「生穴土中」的螻蛄。其實甭管特指哪個，立夏之後，各路「歌唱家」都開始紛紛登場了。

在因夏而鳴、而出、而生、而秀的物候次第中，古人以順應而不沖犯的禮敬之心樂享著天地賜予的「麥秀風搖，稻秀雨澆」的繁盛田園。立夏時節，恰是草們、苗們的青年節。

入夏的標準

氣象諺語說：「立夏斬風頭。」到了立夏，南方和北方的氣壓梯度減小了，風不再像春季那樣喧囂狂躁了。

古人說：「四月惟夏，運臻正陽。」因為夏至就開始生陰氣了，所以農曆四月是陽氣最盛的時候。

《淮南子》曰：「立夏，大風濟。」立夏之後，風力減弱。民諺也有「立夏斬風頭 」之說。

「仲春孟夏，和氣所在」，如果以「一團和氣」來形容立夏、小滿之氣象，或許是比較恰當的。

「和氣穆而扇物，麥含露而飛芒」描述的是一個理想狀態。此時的風， 只「動葉」不「鳴條」，更不「折枝」，像扇扇子一般柔和。

風小了，雨多了，「立夏無雨，碓頭無米」。萬物領受著雨露陽光的滋養。當然，如果按照日平均氣溫穩定高於22℃的氣象學標準，很多地方是：雖然立了夏，依舊春當家。春與夏大體是「劃江而治」的格局。但近些年，夏往往在立夏時節便急促地「北伐」至華北，春既無招架之功，也無還手之力。

立夏日，夏的面積約為80 萬平方公里，而春的面積約為585 萬平方公里。

一年之中，什麼時候春天的面積最大？不是清明，不是穀雨，而是立夏。確切地說，是立夏的三候（5 月15 日至20 日左右）。所以，如果以平均氣溫來定義氣，立夏或許應改名為「盛春」更為貼切。

「四月維夏，六月徂暑。」孟夏之時，人們常常感慨「無可奈何春去也」。但按照氣溫的標準，立夏到小滿時節，反而是春天疆域最全盛的時期。

一位朋友說：「你們氣象學的入夏標準太煩瑣，我們的標準是『櫻桃紅熟』。」吃上櫻桃，便是夏天。「無可奈何春去也，且將櫻筍餞春歸。」好吧，其實我也特別喜歡這個鮮美的換季標準。

「桃始華」是春，櫻桃熟是夏，花果標準終究比氣溫標準更優美、可愛。

由春華到夏秀，由花到果，雨水由婉約轉型豪放，氣象由陰柔趨向陽剛。季風氣候的夏，雨熱同季，滋養萬物的效率高，發生災害的概率也大。「莫不為利，莫不為害。」所以季風氣候中的「靠天吃飯」，主要還是靠夏天吃飯。

在古人看來，氣象更迭需要依照規律，循規、守常，要講求「信」。春之德風，風不信，其華不盛；夏之德暑，暑不信，其土不肥；秋之德雨，雨不信，其穀不堅；冬之德寒，寒不信，其地不剛。也就是，該熱的時候就熱，該冷的時候就冷。不當至而至為「有餘」，當至而未至為「不足」。「不足」固然無益，「有餘」同樣為患。古人在記載異常氣象現象及其影響時，將其統稱為「災異」。從本質上來說，天氣便是因異而災。比如春宜溫而熱，稱為春行夏令，「有餘」；夏宜熱而溫，稱為夏行春令，「不足」。

《淮南子》對於這種時節錯亂的影響，解說得很簡潔：「春行夏令，泄；行秋令，水；行冬令，肅。夏行春令，風；行秋令，蕪；行冬令，格。」

佛教中的所謂八大恐怖，有兩項與氣象相關，一是非時風雨，一是過時風雨。說的其實都是不遵從氣候規律的風雨，不按照正常時節出現的風雨。

夏日修養

立夏之後，是「祝融司令繼芳春」，天氣漸趨炎熱，體現著一個「火」字。此處的司令，不是領兵打仗的頭，而是管理時令。祝融乃火神，它開始掌管時令了。人們或樂於夏，或苦於夏，皆因這個「火」字。「不但春妍夏亦佳，隨緣花草是生涯」，無須畏懼，以隨緣之心體驗自然，春日是良辰，夏日亦是佳期。「春盡雜英歇，夏初芳草深」，自是各有其美。「晴日暖風生麥氣，綠蔭幽草勝花時。」

「天之道，春暖以生，夏暑以養⋯⋯異氣而同功，皆天之所以成歲也。」所以，春日修「生」，夏日修「養」。

「無厭於日，使志無怒。」夏季，我們不厭惡陽光，修一個「養」字，多一些修養，過一個無怒之夏。

(本文摘自宋英傑著《節氣，就在你的基因裡：跟著中國氣象先生享受 自然科學感知力》，商業周刊提供)

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