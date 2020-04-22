日本第一速讀王 超強讀書術

請將「閱讀」與「思考」分開執行。比起「牢牢記住」，更要以「從頭讀到尾」為優先。

首先，閱讀速度慢的人經常有個壞習慣，那就是邊讀邊思考，結果陷入遲遲無法往下讀的狀態。以下介紹的是改掉這個習慣的方法。

請將「閱讀」與「思考」分開執行。

執行起來並不困難。只要貫徹這一點：「不要看一小段就回頭重看」。在這個階段，即使閱讀速度慢也完全不用介意，只要做到用眼睛掃過整本書，培養「從頭到尾看完整本」的感覺即可。

如果無論如何都會在讀到一半時思考起來，或是無法持續不斷往下讀的人，請先試著從「一口氣讀完一章」開始練習。有些書可能光是一章內容就很長，這時也可以將一章分成幾段，從一口氣讀完一段開始練習。

比起「牢牢記住」，更要以「從頭讀到尾」為優先

在閱讀過程中，就算覺得「已經忘記前面內容寫了什麼」也沒關係，請以持續不斷地閱讀下去為最優先。

這麼做的目的，是要矯正讀到一半停下來，無法從頭讀到尾的壞習慣。

比方說，讀一本講溝通技巧的書，就算讀到一半忘了前面內容寫什麼，至少也還記得「這本書的內容不是講簡報提案的技巧」。

只要知道或記得「這本書不是○○類的內容」，閱讀時有這種程度的認知就夠了。

正如前面所說，人類無論多努力死背還是會忘記，閱讀時只要抱著「忘記的內容之後再確認就好」的心情，最重要的是持續往下讀。

習慣這種方式後，就算無法清楚記得全部內容，至少會留下「前半段大概在講不同世代適用的不同技巧，後半段講的是與男女性別有關的內容」等印象。對於書的內容大概在寫什麼，輕易就能做出想像。

養成整本讀完的習慣

刻意加快速度閱讀時，需要能維持這份意識的專注力。

每個人的專注程度不同，和習不習慣閱讀也有關係，在讀完整本之前，或許有些人就會先面臨到注意力無法集中的問題。

遇到這種情況就反過來解決，逼自己快速閱讀到無法再集中注意力為止，但只要無法專注了就先停下來。用這種方式練習，一定能練到一口氣讀完整本。

在我的速讀教室上完整套課程的學生，有人以一天看五分之一章，一星期讀完一本書的方式訓練速讀習慣。根據他的說法，因為專注力無法支撐自己持續快速閱讀完一整本，但想想至少可以持續五分鐘吧，於是要求自己每天只要專注快速閱讀五分鐘就好。

以結果來說，他每星期可以花三十分鐘左右的時間讀完一本書，一年讀完超過六十本，這樣的狀態持續了超過三年。要是能將某一領域的書讀完六十本，已經可以獲得該領域相當豐富的知識了吧。

另外，閱讀和工作不同，不像工作一樣有期限範圍，非得在什麼時候開始，什麼時候結束不可。因此，一開始快速閱讀，就全力向前狂奔到筋疲力盡，注意力無法集中為止，然後休息一下，等注意力恢復了再重新開始。因為不是工作，像這樣反覆中途暫停也沒關係。

因此，在刻意快速閱讀的過程中，只要一發現速度變慢或覺得累了，就找個適當的段落先停下來休息也無妨。

只要最後讀完整本的時間夠短，就能多出時間創造想像，實際付諸行動。

當然，剛開始可能必須頻頻暫停休息，即使如此也沒關係。慢慢習慣快速閱讀後，暫停休息的頻率也會降低。不用著急，以自己的步調在能力所及範圍內慢慢調整即可。

先讀最前面和最後面

在商業類的翻譯書中常見一種文章結構，就是先把結論概要寫在最前面，接著提出幾個證明論點的例子，最後再做一次總結。

閱讀這類文章時，請先讀最前面和最後面的結論部分。至於中間舉出的具體案例，就盡可能快速看過去。先知道結論之後再看中間舉出的具體案例，會比用單一速度從頭讀到尾看得更快。

這種時候，中間舉出的具體案例不用看得太仔細，只要掌握「大概是以星巴克為例說明了什麼」的程度就可以，重點是盡量加快速度讀過去。

這麼一來，就能縮減讀完整本書的時間。即使不知道具體案例的內容是什麼，只要透過結論和整本書傳達的訊息做出想像，就能大致掌握整體內容。用這種方式爭取更多時間，就更容易養成速讀的習慣。

如果一本書的章節段落分得太瑣碎，善用目次也是一個方法。從目次標題掌握文章整體的方向和想表達的核心概念，據此創造想像。

無論如何，最重要的不是「記住內容」，而是「感受讀完整本書的成就感」，把重點放在這裡，先專注在養成快速閱讀的習慣吧。

(本文摘自角田和將著《日本第一速讀王教你讀得快，記得住，月讀30本的超強讀書術》，商周出版提供)

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