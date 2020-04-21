把未來賭在一扇門？大錯特錯

檢討自己看待工作的方式。幫助自己專注於必須、應該與真正想做的事。

聽說大多數專家認為，一般人只運用了真正潛力的一○％，這項說法太令人震驚了！假如真是如此，那一般人的能力就有很大的進步空間。這就好像我們擁有數百英畝的土地，卻只耕種了半英畝。

那我們要如何利用剩下的九○％呢？答案就是：改變我們的思維與行為。不妨先看看，要如何思考才能提升能力。

一、不要想努力，要思考做什麼有效

如果問大部分的人如何才能提高工作效能，他們會告訴你要更努力工作。這項解決方案有個問題：更多工作不一定會增加效能。我們心目中的渴望超過當下所擁有時，再多相同的做法，只會導致相同的結果。

我在職涯初期就落入這個陷阱；老實說，別人開始請教我如何才能更成功，我的回答就是更努力工作。我認為他們的工作倫理不如我，只要工作得更努力，他們就會成功。然而，我開始到未開發國家旅行後，才發覺自己的想法有誤，那些國家的許多民眾都很努力工作，但是努力卻沒有得到什麼回報。我這才明白，努力工作不見得能解決問題。

這讓我開始檢討自己看待工作的方式。身為活力充沛的人，我平時很努力工作，而且持續好幾個小時。但我知道，自己沒有發揮應有的效率。我發覺問題在於，太重視努力，輕忽了效率。做了很多事，卻不見得做對事，待辦清單愈來愈長，但影響力卻沒有增加。我這才意識到，自己必須改變想法。看著自己所做的一切，我開始問自己：「做什麼有效？」

這就是我給你的建議：找出有效的方法。為此，問自己以下三個問題：

我必須做什麼事？

哪些事的投報率最高？

哪些事帶來最大收穫？

這些問題會幫助你專注於自己必須、應該與真正想做的事。

二、別問「我可以嗎？」思考「怎麼做？」

乍看之下，「我可以嗎？」和「我可以怎麼做？」兩個問題極為相似。但現實是，兩者的結果有天壤之別。「我可以嗎？」是充滿猶豫和懷疑的問題，而且綁手綁腳。如果你常問自己這個問題，等於還沒開始就在扯自己後腿。多少人本來可以有許多人生成就，卻因為懷疑自己、認為辦不到，而連試都不試。

當你自問「我可以怎麼做？」就給了自己實現的機會。一般人無法克服困難最常見的原因，就是給自己的挑戰不夠。他們不測試自身的極限，沒有充分發揮能力。「我可以怎麼做？」則是假設有辦法，你只需要找到罷了。

我還是年輕的領導者時，受到羅伯特．舒勒一句話的刺激：「假使你知道自己不會失敗，你會嘗試什麼事？」對我來說，答案顯而易見，比現在嘗試更多事啊！舒勒的問題刺激我跳脫框架思考，讓我想承擔更多風險、挑戰更多極限、測試自己的能耐。這句話讓我體悟，我們受到的限制多半並非缺乏能力，而是缺乏信念。

第一位攀登聖母峰的北美女性莎倫．伍德（Sharon Wood）如此描述自己的經歷：「我發現這不是體力的問題，而是心理問題。這是內心的抗戰，得衝破自我設限的重重障礙，才能得到好東西—所謂的潛力，我們幾乎沒用到的九○％。」如果你想運用那九○％，問問自己「我可以怎麼做？」這樣一來，想要取得更大的成就，問題就只剩時間和方法，而不是可能與否了。

最近有朋友送給我一本普賴斯．普里切特（Price Pritchett）的書，名叫《高效的你》（You，暫譯）。普里切特在書中寫道：

你以為自己的懷疑主義來自理性思考，以及對攸關自身事實的客觀評估，但其實這是根植於腦袋的垃圾。你的懷疑並非精確思考的產物，而是慣性思考的產物。多年前，你把破綻百出的結論當真，開始過你的生活，彷彿關於個人潛力的扭曲觀念為真，你也不再像小時候那樣展開大膽實驗，因此無法帶來許多突破。現在，你該找回過去自己的那份信念了。

如果你在負面環境中度過一段時間，或者在生活中遭受傷害，就會發現這種思維轉變非常困難。如果這就是你的狀況，容我花點時間來鼓勵你、加以說明。我要你從思考「我可以嗎？」轉變成「我可以怎麼做？」但你也許需要先拋棄「我做不到！」才能思考「我可以怎麼做？」我認為，既然你讀到這裡了，內心深處其實已經相信自己可以有所成就。我也相信你做得到，上帝賦予每個人成長、拓展和達標的潛力，第一步是相信你做得到。我對你有信心！

第二點是持之以恆。剛開始時，看起來可能沒有進步，但這並不重要，不要放棄就對了。普里切特說，任何事進行到一半，看起來都像是失敗。他寫道：「你不可能在烤蛋糕時，還維持廚房乾乾淨淨；手術進行到一半時，手術室也會像發生謀殺案一樣；如果發射一枚火箭到月球，九成機率會偏離軌道—藉由不斷犯錯、修正，失敗多次才會成功登月。」你可以改變思考模式，相信自己的潛力，把失敗當成資源，幫助自己發現能力的極限。正如精神病學家佛里茨．波爾斯（Fritz Perls）的看法：「學習就是發現可能性。」拓展法則的重點是學習、成長、提升我們的能力。

據說，偉大的藝術家米開朗基羅（Michelangelo）有天走進拉斐爾（Raphael）的畫室，看著他早期的一幅畫，思考了一會，隨即拿起一支粉筆，在整幅畫上頭寫下大大的「Amplius」一詞，意思是「再大點」。米開朗基羅鼓勵拉斐爾要更宏觀地思考。這正是我們需要聽的建議。

三、不要光想一扇門，思考多扇門

就成長來說，你可不想把自己的未來賭在「一扇門」上。那扇門可能打不開啊！最好考慮多種可能性，替所有問題尋找不同答案，思考不同選項。

在我的職涯初期，就是犯了只找一扇門的錯誤，我想建造一座雄偉的教堂，所以努力尋找成功的鑰匙。我開始訪問一些人，希望找到能告訴我「祕訣」的人，好比在找能幫忙實現願望的人。當時的思維，根本大錯特錯。我希望有人給我實現夢想的標準答案，好可以依樣畫葫蘆地行動。久而久之，我才發覺自己得主動追夢，並在過程中規畫細節。行動力對進步至關重要，隨著慢慢發現，我的策略也逐漸成形。

我很喜歡「選項」一詞。認識我的人都知道，我不喜歡被「關起來」。但我對選項的渴望，不僅僅是想避免心理上的幽閉恐懼症，而是基於提升自我能力的目標。時間愈久，我就愈想探索創意獨具的選項，愈不想依賴別人的方法。

隨著我學習考慮「多扇門」、探索不同選項，目前的收穫如下：

成功的方法不只一種。

創造力和適應力愈強，達成目標的機率愈大。

具有意向的行動帶來更多可能。

失敗與挫折是學習的絕佳工具。

預知未來實屬難事，掌控未來絕無可能。

把握現在至關重要，掌控今天絕對可能。

成功是不斷行動、持續修正的結果。

你將面臨的最大挑戰是拓展思維的難題。這就像穿越偉大的邊疆，必須願意成為先驅、進入未知的領域、面對未知、戰勝自己的懷疑和恐懼。但好消息是，如果你能改變思維，就能改變人生。正如奧利佛．溫德爾．霍姆斯（Oliver Wendell Holmes，編按：前美國最高法院大法官）所說：「人的腦袋一旦被新思維所拓展，就再也無法恢復原來的大小了。」如果你想拓展能力，首先要拓展你的腦袋。

(本文摘自約翰．麥斯威爾著《精準成長［全球暢銷經典］：打造高價值的你！發揮潛能、事業及領導力的高效成長法則》，商業周刊提供)

延伸閱讀

別拖了！一天最多專心處理3件事

列出「別做清單」 減輕大腦負擔

行動複利！穩賺不賠的賺錢方式