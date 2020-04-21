所有的免費 都是「二段收費」

如果說邊際成本是經濟原理，長尾效應是這個經濟原理引起的市場現象，那麼「免費」就是這個原理給企業帶來的一種新的商業模式。

到底什麼是免費？

以前的遊戲軟體，基本都是一盒一盒賣的。盒子裡有一本厚厚的說明書，使那張遊戲光碟顯得不那麼單薄。一款遊戲賣兩百八十八元，由於當時盒裝遊戲線下交付方式的限制以及國內的智慧財產權環境，靠賣盒裝遊戲賺錢實在太難了。

後來，盛大公司製作了一款叫《傳奇》的遊戲，宣稱這款遊戲永久免費。那它怎麼賺錢呢？ 賣點數卡，玩一小時遊戲需支付○．二九元，價格低，但是玩的人很多，據說平均同時在線有一百萬人，算下來人均成本只有○．○四元。也就是說，每人每小時貢獻的凈利潤是○．二五元，一天二十四小時，一百萬人同時在線，盛大每天就能從這款遊戲上賺六百萬元。很快，盛大老闆陳天橋一度成為中國首富。

免費，並不真的是免費，而是找到了另一種收費的手段。

接著，巨人網路公司也做了一款遊戲《征途》，連○．二九元都不要了，整個遊戲完全免費。如果玩家玩的時間足夠長，系統還會給他「發工資」。這款遊戲又靠什麼賺錢呢？ 比如新手玩家比不過老玩家，怎麼辦？ 只需要配備一把屠龍刀，PK老玩家就像切西瓜一樣簡單。當然，這把屠龍刀是收費的，商城裡賣一萬元一把。如果買屠龍刀的人多了，總是被人砍是不是很不爽？ 沒關係，商城裡還有軟蝟甲賣，穿上以後刀槍不入，要不要來一套？

免費，並不是真的免費，而是向大部分人免費，向少數人收費；向基礎需求免費，向高級需求收費。

免費經濟學，最早也是克里斯．安德森提出的—沒錯，他就是《長尾理論》的作者。他的另一本書《免費》，同樣撼動了整個網路行業（雷軍把這兩本書稱為「網路的理論基礎」）。克里斯說：免費，是指將免費商品的成本進行轉移，比如轉移到另一個商品或者後續服務上。

所以，免費的真正精髓其實是「二段收費」。第一段，企業先用錢購買了用戶的注意力、朋友圈關係、未來的需求等。第二段，用戶再拿著這些錢，去購買「免費」的產品。這也是為什麼很多人一提起免費就會說「羊毛出在豬身上，讓狗買單」。

理解了「二段收費」的商業模式，我們能怎麼運用呢？ 關鍵是要想清楚，除了想得到用戶的錢以外，還想得到什麼。這裡有三種方法。

第一種，交叉補貼。

如果想得到的是用戶以後持續的重複購買，就可以把這個產品的基座免費。比如免費刮鬍刀架、免費租用專業印表機。這些所謂的免費，只是企業先用錢購買了用戶以後買耗材的可能，用戶再用錢買了企業的刀架、印表機。

第二種，先免後收。

如果想得到的是用戶購買高階產品的需求，就可以把低階版本免費。比如影片網站的基本服務是免費的，但如果用戶想同步收看熱播劇集，就需要付費；大部分雲端服務也是免費的，但如果用戶需要更大的存儲空間，就需要付費；有的教育軟體是免費的，但等到青少年用戶長大了、畢業了，就需要付費了。除此之外，還有閱讀片段免費，閱讀全文收費；帶廣告免費，去廣告收費；低質量MP3免費，高質量MP3收費；網路內容免費，列印出來收費；註冊免費，「加VIP」收費……這些所謂的免費，只是企業先用錢購買了用戶以後買高階產品的可能，用戶再用錢買企業的基礎服務。

第三種，三方市場。

如果想得到的是用戶的注意力、行為習慣、人際關係，就可以把一部分產品免費。比如，在微信公眾號上看文章免費，在公眾號上做廣告就需要向第三方收費；俱樂部活動對女士免費，對男士收費；博物館對孩子免費，對父母收費……這些所謂的免費，只是第三方用錢購買了用戶的注意力、人際關係，用戶再用錢買了公眾號上的文章、女士的俱樂部門票、孩子的博物館門票。

免費

其實是將免費商品的成本進行轉移。天下沒有白吃的午餐，所有的免費都是「二段收費」：有人先用錢買走了用戶的一些東西，然後用戶再用這個錢去買想要的商品。要實踐免費的商業模式，應該記住三點：交叉補貼、先免後收和三方市場。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・商業基礎：客戶心理是一切需求的起始點》，寶鼎出版提供)

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