列出「別做清單」 減輕大腦負擔

區分「真正的工作」和「無用的工作」是相當困難的，需要自己經過一番的深思熟慮。

每個人都知道待辦清單的好處─無庸置疑，你一定已經在其他地方學會使用待辦清單這個技巧，來提升你的產能。

然而，人與生俱來就有「那麼一點」知道自己應該去做什麼，以及何時要去做。寫下來的動作只是幫助提醒，讓人們更加注意自己的義務何在。

然而，並非每個人都知道他們「不應該」去做什麼─也就是那些應該要避免去做的事，意指那些偽裝成你得優先去做，卻反而拖累進度或讓你分心的事。跟你的待辦清單一樣，「別做清單」也相同重要。每天被迫面臨選擇必須要做的事，這對我們造成最大的衝擊，也存在著很多隱藏的阻礙。

我再次強調，我們都知道那些當自己需要提升產能時，必須避開的邪惡誘人事物：社群媒體、上網閒晃、工作時間卻去看《千金求鑽石》（TheBachelorette） 節目，以及在閱讀時間練習長笛等等。

要區分「真正的工作」和「無用的工作」是相當困難的，需要自己經過一番的深思熟慮。你得先把那些會不知不覺偷走時間和有損目標達成的事，填入別做清單。這些事情包括不重要或不當使用時間的事，對想要的結果沒有幫助的事，以及那些你做得越多就越會造成負面效益的事。

假使持續將時間浪費在這些事情上面，你真正要優先進行的事和目標就會被擱置一旁。以下是你應該要放入別做清單的事。

首先，優先要做、但因為外在環境讓你當下什麼也做不了的事。

這些事在許多層面相當重要，但要先等其他人回覆或等其他事先完成才能做。你必須把這些事情放進別做清單，因為基本上，你根本就沒辦法處理它們！

別浪費你的精神去想那些事。在聽到別人回覆之前，它還是會一直存在。只要記下「你在等某個人回覆」，並註記「沒得到回應時，需要催促的日期」就好。然後，將這件事從你的腦中趕走，因為它們屬於別人的待辦清單，而不是你的。你也可以釐清別人的問題和向別人提問，接著，暫時先將這些事推開。如此就輪到對方要去採取行動，而你就可以藉此空檔去做其他的事情。

第二，對你正在進行的工作「毫無加分」的事情。

有很多不用加入關鍵工作內容的小事，而且那些無關緊要的事都是要東忙西忙的。你可以委任或分派給其他人，或甚至外包出去嗎？它們真的需要花費你的時間嗎？也就是說，值得花時間做這些事嗎？而且，有其他人會發覺，還是只有你會發覺分派這些事情給別人做的差異？親自做這些事情，是不是因為你深陷在完美主義的泥沼？你應該要把自己的時間花在能夠推進整個專案的重要工作，而不是那些眼前枝微末節的小事。通常這些事情都是一些看似重要、實際上卻沒有用處的工作，例如為你現在正在興建的核能發電廠，選擇腳踏車格的噴漆顏色。

第三，當下正在進行，但不會從其他工作獲得好處或引人注目的事情。這些事情受困於收益遞減的窘境。同時，也不過是在浪費精力，因為雖然仍能夠幫助改善（有任何事不能嗎？），但改善程度或許不會為整體結果帶來什麼不同，或許會成功，也或許沒什麼嚴重損傷，但時間與精力的付出卻是不成比例。

為了整體目的著想，這些事情應該要想成是「已完成狀態」。你不要再浪費時間去做那些事，別落入要將它們擺在優先處理的陷阱裡。當你完成分內的所有事情之後，再來想想有多少時間要用來改進哪些事。

假如有個工作，讓你需要將品質做到百分之九十的完美程度，就是該看看其他有哪些事需要你專心從零做到百分之九十的時候。換句話說，若能完成三件事情的百分之八十，會比將一件事情做到百分之百的完美程度，來得大有幫助。

當你意識到別做清單上要避免的事情時，就會讓自己非常專注，且優化效率。而且，你不會浪費精力或時間，同時每天的產值也會大大提升。

為什麼看菜單時，要看那些沒有供應的餐點品項？那不僅沒有意義，還占去了你的精神容量。若不想讓精力被那些卡住時間和精神的事情給消耗殆盡，不妨動手擬一張別做清單，有助於讓你專注在重要的事情上面。

對你的日常事務來說，這個方法會帶來非常巨大且正面的影響。越少事情牽絆住你的頭腦，對你越好，因為這些雜事只會阻礙或扼殺生產力。一張別做清單會把你的思考能力從太多事情造成的負擔中解放出來，因為削減了大部分的雜事！你就可以專注在正在進行的事情上，穩定地各個擊破。

(本文摘自彼得．霍林斯著《停止拖延的情緒行為動力學：華頓、史丹福、哈佛等名校爭相運用！學會「誘因捆綁」結合「任務拆解」，恆毅力、執行力全面提升！》，方言文化提供)

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