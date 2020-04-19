世代差異！如何與 i世代相處？

i 世代為職場上的交流帶入了全新的型態。

i世代目前已經是大學畢業生當中的主要族群。一些企業才剛開始了解千禧世代的職場思維，現在又要試著了解i 世代。幸運的是，第七章的研究資料為了解i 世代提供了很好的途徑，而且比起在十年前想了解千禧世代，只能靠早期的一次性意見調查和道聽塗說的傳言， 如今關於i 世代的資料在準確度上好了許多。現在，在i 世代步入職涯開端的同時，由於一開始就有明確的資料可供參考，我們馬上就能掌握這個世代的樣貌。

第一批雇用i 世代的經營管理者來自服務業，例如餐廳、零售店面等。許多人很快就發現i 世代不知道怎麼撰寫履歷，但是非常擅長製作影片（這很合理，因為他們書讀得很少，社群媒體用得很多）。有些企業會利用JobSnap 等應用程式徵才；這種應用程式要求i 世代的求職者製作一支短片介紹自己，藉以代替履歷。雇主可以根據影片內容篩選求職者；以許多入門層級的服務類型工作來說，影片比較能呈現出職缺所需要的特質（例如良好的語言、社交能力等）。此外，由於i 世代只能用自己的手機提出求職申請，管理者應該可以在更多優秀的人選中做選擇。

總體來說，i 世代的到來對管理者而言是好消息：i 世代和千禧世代相比，更願意專注在工作上，對於努力所能獲得的成果也抱持更為現實的態度。i 世代想要良好、穩定的工作，並且渴望證明自己。與一般的看法相反，他們並不想當創業者──事實上，他們和先前幾個世代相比，想要擁有自己的事業或成為自雇者的可能性比較小。這代表i 世代的人才會在業界待價而沽，只等伯樂前來發掘。

i 世代和千禧世代相比，權利意識和自戀程度都比較低，對自我的期望也偏向溫和穩健。他們自己在五年內成為公司執行長的期望比千禧世代要低，對於高報酬、低工作量的期待也較低。i 世代沒有過高的自信，而有較佳的工作倫理。他們的缺點在於年輕員工焦慮、猶疑不定的比率偏高，求好心切但害怕犯錯。i 世代比較有可能為了及時完成提案而投入額外心力， 但對於是否能夠成功的信心不足。千禧世代需要讚美，i 世代則需要安心感。由於成長的步調緩慢，許多i 世代也比較不獨立；在獲得詳細的工作指示之後，他們往往還會需要更多引導。與千禧世代共事時學會了當啦啦隊的管理者，在面對i 世代時會發現他們自己更接近心理治療師、人生導師或父母的角色。

怎麼幫助i 世代投入工作？補償機制是一大關鍵。收入不平等的現狀導致i 世代擔心無法成功的心理根深蒂固，他們甚至比千禧世代更有可能表示「經濟狀況變得富裕」很重要。他們往往扛著驚人的學貸債務；他們對彈性上班和休假也有興趣，不過沒有幾年前的千禧世代那麼在意。

i 世代和千禧世代一樣，希望自己的工作有明確的職涯進路，讓他們可以順利升遷，而且最好能快一點。考量他們的升遷時間表時，不妨劃分出較多的時間分段；不要規劃每兩年一次的大幅升職，反之可以用每六個月一次、合計四次的小幅度升遷作為目標。對於這個使用Snapchat 的世代來說，六個月的感覺就像六年。

給i 世代意見回饋時， 頻率可以拉高，不一定要每年績效評估的時候才給意見。由於i 世代的注意力持續時間較短，也比較沒有耐心，他們對於針對特定工作、言簡意賅的意見回饋反應最好；盡量避免著眼於長期績效的冗長評語， 給他們的意見回饋要盡量保持簡短，並切中要點。

此外，雖然i 世代缺少千禧世代過度膨脹的自信，但他們仍然是高度崇尚個人主義的一代，關注個人發展和自我定義。他們希望身為個人能夠產生影響，不甘於只當企業裡的一顆小齒輪。某些企業已經開始允許員工自己選擇職稱，並自行定義職涯進路。這樣的選項能同時吸引千禧世代和i 世代，因為能否被視為獨特的個體，是他們共通的關注重點。

多使用安全這個詞，或者多強調你營造出的「安全環境」。i 世代比任何一個世代都還要重視安全，這些言詞不只是安慰，更是他們對職場的期望。他們希望能感到安心、受到保護──不只身體上，還包括社交方面和情緒方面。i 世代的意思不是要你把他們當寶貝疼愛（你應該帶領他們進入狀況，適應商場的現實），但比起千禧世代，他們確實需要別人更溫柔的對待。記得隨時強調自己願意幫助他們，而且會跟他們站在同一陣線；你給他們的意見回饋，都是為了幫助他們成功。（尤其要常說：「我希望你能成功。」）批評時措辭也要謹慎，才是提升績效的最佳途徑。

許多招募年輕大學畢業生的企業，已經開始讓家長參與招募和入職培訓。我預期隨著i 世代逐漸加入職場，這個趨勢還會持續下去，甚至會更形擴大。i 世代和千禧世代相比，長大成人的步調較為緩慢， 而且培育他們的大學院校都越來越注重安全和保護。發現以下事實請不要太震驚：你的年輕員工需要建議的時候，可能會跑去問父母；有時候他們看起來更像18 歲的孩子，而不像22 歲的成年人。依照嬰兒潮世代和X 世代的標準，基本上他們就是孩子。

i 世代為職場上的交流帶入了全新的型態。很多i 世代不明白： 明明傳訊息比較快，為什麼還有人要發電子郵件。在《我們是Z 世代：身份認同、態度、觀點如何塑造我們的未來》（We Are Generation Z: How Identity, Attitudes, and Perspectives Are Shaping Our Future） 一書中，16 歲的作者維維克．彭迪特（Vivek Pandit）這麼寫道：「有一陣子，我以為人家說的email 的意思是snail mail（snail 是蝸牛的意思，意指這種郵件很慢）。後來我才發現snail mail 指的是用紙筆寫的郵件，要好幾天才會寄到。那種郵件我之稱為『古老的郵件』（ancient mail）。」

甚至連傳文字訊息可能也快要落伍了：隨著Instagram、Snapchat 的普及，i 世代開始大量仰賴視覺圖像，而非用文字交流。i 世代會用表情符號、圖片、影片剪輯來交談。各個組織最終可能都會把溝通方式調整i 世代習慣的方式，不過在這一刻來臨之前，很多i 世代員工需要有人教他們怎麼和老一輩的同事、客戶進行最有效的溝通； 換句話說，得告訴他們表情符號和影片要慎用，也不要太常傳圖片。很多嬰兒潮世代不一定知道每個表情符號的意思；X 世代在應該收到email 的時候卻收到影片，他們也不見得會高興。

i 世代也需要調整他們的注意力持續時間。上班要閱讀長篇文字、打長篇大論的報告，這想必會讓i 世代苦不堪言；這種溝通方式帶給他們的負擔，會比千禧世代和X 世代更沉重。i 世代一輩子都用簡短的片段訊息互相交流溝通，一頁頁的純文字並不是他們熟悉的溝通方式。

i 世代還會把敏感警告、安心空間、微侵略的概念帶入職場。如果你手下有員工（可能是較年長的那些）對於種族、性別、性傾向或跨性別議題缺乏意識，你的新進i 世代員工很有可能對此頗有微詞，覺得自己受到了微侵略。在未來的幾年內，企業員工可能會開始要求在職場建立安心空間。也會有越來越多員工在開會時情緒失控，只因為聽到跟他們不同的意見。隨著年紀漸長，i 世代會開始學習適應職場的現實，但職場也會為了迎合他們而調整──以未知的方式。

回答以下十五個問題 看看你有多麼「i 世代」

請以「是」或「否」答題。

計分方式：

回答第1、2、5、8、11、12、13、14、15 題時，答「是」者得1 分。

回答第3、4、6、7、9、10 題時，答「否」者得1 分。

分數越高，你在行為、態度與觀念上就越接近i 世代。

(本文摘自珍．特溫格著《i世代報告：更包容、沒有叛逆期，卻也更憂鬱不安，且遲遲無法長大的一代》，大家出版提供)

延伸閱讀