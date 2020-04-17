i世代：更包容卻更憂鬱的一代

編按：i世代確實遠比上一代憂鬱、不愛讀書，也比上代更包容、擁抱差異。同時，他們不但遲遲不願長大，對未來更有難以言述的不安及恐懼。以下文章摘自珍．特溫格著《i世代報告》。

亞荻娜說，整個夏天她幾乎都待在房間裡自己玩手機消磨時間。「與其跟家人相處，我寧可待在房間用手機看Netflix 上的影集。我幾乎整個夏天都這樣，花在手機上的時間比在真人身上還多。」這是她這世代的現象，她還說：「我們沒得選擇，根本不知道沒有iPad 或iPhone 的生活是什麼樣子。我覺得我們喜歡手機多過真人。」

i 世代已然降臨。

他們自1995 年起陸續出生，在手機的陪伴下長大，還沒上中學就有Instagram 個人帳號，而且記憶中不存在沒有網際網路的日子。

2007 年iPhone 問世時，最年長的i 世代成員剛進入青春期。2010 年iPad 到來時，這群人剛上中學。這些數位設備名字中的i，代表的是網際網路（Internet），而網際網路正是在1995 年開始商業化。若要以任何東西為這個世代命名，那麼答案很可能就是iPhone：根據2015 年秋季的市場調查，三分之二的美國青少年擁有自己的iPhone，這接近單一產品所能達到的最大市場飽和度。在《美國女孩：社群媒體與青少年的祕密生活》（American Girls: Social Media nd the Secret Lives of Teenagers）這本揭露社群媒體黑暗面的書中，一位17 歲的受訪者說： 「妳非得有支iPhone 不可，蘋果公司簡直就像擁有青少年巿場的獨家專賣權。」

智慧型手機對青少年的全面主導，已在i 世代生活的所有領域中產生漣漪效應，從社交互動到心理健康都受到影響。i 世代是第一個從出生起便能隨時上網的世代。即使他們的智慧型手機品牌是三星，平板裝置是Kindle，這些年輕人仍屬於i 世代。（而且，沒錯，即便是收入較低的階層：現在出身弱勢家庭的青少年，掛在線上的時間也和擁有更多資源的同儕相當，這是智慧型手機的又一個漣漪效應。）青少年每天查看手機訊息的平均次數高達八十次。

但科技並非形塑這個世代的唯一變項。i 世代的i，表現的是這世代成員理所當然的個人主義、普遍根植於基本觀念中的平等意識，以及對傳統社會規則的拒斥。i 同時也表現出i 世代成員因為收入的不均（income inequality）而產生的深刻不安，為了要有高收入，為了要成為「富足的人」而不是「貧困的人」，他們會憂慮自己有沒有做正確的事。基於上述原因及其他方面的影響，i 世代與以往每個世代的明顯區別，在於他們如何運用時間、他們的行為舉止，以及他們對宗教、性愛與政治的態度。

他們以全新方式完成社會化，排斥過去不可侵犯的社會禁忌，對於生活與事業的要求也全然不同。他們腦海裡裝滿自己對經濟前景的防護及恐懼，而且對基於性別、種族或性傾向的不平等感到不耐。2011 年以來，青少年憂鬱症及自殺比率陡然升高，他們正站在最前線，面對數十年來最嚴重的心理健康危機。與當前流行的「孩子比過往世代成長更快」的觀念正好相反，i 世代的成長慢上許多：現在的18 歲孩子表現得像過去的15 歲，13 歲的孩子像過去的10 歲。青少年在生理方面比過往來得更安全，但心理上更加脆弱。

我找出1960 年代起涵蓋一千一百萬美國人的四次全國大型調查， 從中看到形塑i 世代，最終也將形塑我們所有人的十種重要趨勢：不急著長大（In No Hurry，延遲從兒童期進入青春期的時間）、上網時間大量增加（Internet，實際花在手機上的時間，以及這取代了哪些時間）、不再親身互動（In person no more，拒絕親身進行社交互動）、不安（Insecure，心理健康問題急速增加）、無信仰（Irreligious，拒絕宗教）、備受保護，欠缺內在動力（Insulated but not intrinsic，關注安全， 拒絕公民參與）、對收入缺乏安全感（Income insecurity，面對工作的新態度）、不明確（Indefinite，對性、關係及生育子女的新態度）、包容（Inclusive，接受、平等，與自在的辯論），以及獨立（Independent， 他們的政治觀點）。i 世代年紀雖輕，但已足夠表達其觀點並描述其經驗，因此要觀察形塑我們未來文化的趨勢，i 世代正是理想的位置。

從22 歲在密西根大學攻讀人格心理學博士學位起，我研究世代差異已近二十五年。當時我聚焦在自己所屬的X 世代與嬰兒潮世代的差異（其中包括性別更加平等，以及更加焦慮）。隨著時間過去，我發現生於1980 及1990 年代初期的千禧世代，在行為、態度與人格特質上有更廣泛的世代差異。

這項研究以我在2006 年出版、2014 年修訂的著作《Me 世代》（Generation Me）為終點，這本書檢視了千禧世代與前一代有哪些不同。3 定義X 世代與千禧世代的種種世代差異大多是逐漸出現，只有在經過十年或二十年的穩定演變後，才會達到高峰。一直以來，我已習慣表現趨勢的折線圖像平緩的山丘緩慢發展出高峰， 而文化變遷則是先由少數年輕人慎重展開，再擴大到多數群體，然後成為標記。

但在2012 年左右，我開始放寬眼界，意外轉向研究青少年的行為與情緒狀態。突然間，這些折線圖看來已是陡峭的高山──劇烈下滑在短短數年間抵消了過去數十年的進展，而經過幾年逐漸傾斜或下陷後，陡直的峭壁又突然將微小數據拉到史上新高點。在我分析過的所有世代資料中（有些可回溯至1930 年代），從來沒看過這種情形。

剛開始，我心想這是不是隨機忽上忽下的變化，一兩年後就會消失。但不是的，這些趨勢持續下去，並創造出持久而且是史無前例的走向。當我深入鑽研資料，便看出一種模式：許多劇烈的變化都始於2011或2012年。這個年份太晚了，無法歸因於2007至2009年間的那場經濟大衰退。

接著我想到，大多數美國人正是在2011到2012年首次擁有能上網的手機，俗稱智慧型手機。這突如其來的轉變所帶來的產物就是i世代。

如此廣泛的世代轉變帶有巨大意涵。這是一整個即將邁入青年期，行為與思考方式都不一樣的年輕群體──甚至與相鄰的千禧世代也截然不同。我們都必須了解這群年輕人，包括要照顧他們的朋友與家人、要召募新人的企業、要教育與引導學生的學院與大學，以及要想出怎樣把東西賣給他們的行銷人員。i世代成員也必須了解自己，才能向長輩與年紀稍長的同儕解釋他們是如何接觸這個世界，以及是什麼讓他們變得不同。

世代差異比以往都還大，影響範圍也更廣泛。千禧世代與之前的多個世代最大的不同在於世界觀、在於更關注自我，更不在乎社會規則（正如「Me世代」一詞所顯示）。但隨著智慧型手機的流行，i世代的最大不同在於他們運用時間的方式。他們每一天經歷的生活都與之前的世代極度不同。就某些方面來說，這次的世代轉變比創造出千禧世代的那一次更根本，或許就是由於這一點，趨勢專家才會宣稱i世代的到來是如此突然且來勢洶洶。

(本文摘自珍．特溫格著《i世代報告：更包容、沒有叛逆期，卻也更憂鬱不安，且遲遲無法長大的一代》，大家出版提供)

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