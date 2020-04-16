行動複利！穩賺不賠的賺錢方式

當你面對困難，深陷其中，百思不得其解時，不妨擴大你的視野，看看更大的、更真實的世界。

如果不想花太多工夫在洞察需求上，我分享一條最直接、最有效，甚至最粗暴的路徑。

在人的諸多需求中，有一個需求可以擊穿很多人的內心，那就是對於賺錢的渴望，對於財富的追求。當你看到本篇標題就迫不及待開始讀的話，你就是一個渴望賺到更多錢的人。這個需求是很多人身上持久、穩定的需求。

對照前文的理論，對於賺錢的需求至少是萬年數量級的沉澱和影響。在原始社會，由於生產力極低，人們需要合作才能生存。那時，受到客觀條件的限制，人們不得不共享，私人占有的欲望被壓制。當生產力逐漸發展，生產資料出現剩餘後，私人占有的欲望就會被釋放出來。只要人類的私欲存在，對財富的追求便會永無止境。

賺錢是很多人的需求—生存需要錢，發展需要錢，有了錢還需要更多錢，畢竟欲望可以無限膨脹。那麼，怎樣才能賺到想賺錢的人身上的錢呢？教他們賺錢！

當你說要教人賺錢的時候，那些一心想賺錢的人，就像獲得了一劑良藥，他們願意付費向你學習，而你可以透過這種方式很快賺到錢。所以有意思的事情來了：如果你沒有錢，可以透過教別人如何賺錢，來實現賺錢的目標。

有人會說：「這樣不對啊，你自己都沒賺到錢，怎麼能教別人賺錢？」但是，你有沒有想過，當你說要教人賺錢時，就有人給你學費了，還沒開始教就已經收到錢了。等你真正開始教人賺錢的時候，已經成功賺到錢，於是就可以名正言順的教人賺錢了。

至於要怎麼教人賺錢，你可以把剛剛這套方法，教給那些花錢來聽你講課的人。告訴他們，只要採用一樣的方法就可以賺錢。於是他們也如法炮製，告訴他們的朋友如何賺錢，繼續先收錢，然後教人賺錢。如果有些人跟你學了還是賺不到錢，那麼你可以把賺錢的難度再降低：讓跟你學習如何賺錢的人為你工作，幫你招生，為他們提供收益分潤，也相當於幫助他們賺錢。

如果找你學習的人最終沒賺到錢，那該怎麼辦呢？其實也很好辦。首先，賺錢本來就是一場持續行動的旅程，如果你沒有賺錢，代表不夠努力，做得不夠好。其次，當你做了「教人賺錢」這件事情後，總會有人跟著你成功賺到錢，而這些賺到錢的人就會成為榜樣，反過來論證你的教學是成功的。你可以拿著這些案例去說服那些暫時沒有賺到錢的人，告訴他們「你還要繼續努力」。同時，還可以順便推薦價格更高的賺錢課程，讓對方繼續深入學習。

我們再深入分析一下這個過程。本質上，想持續穩定的賺錢，就要找到人們身上持續穩定的需求。大多數人都有持續穩定的賺錢需求，於是你針對賺錢的需求來賺錢，是收益穩定的一件事。順著此條思路，擴展一下案例。

•當年美國淘金熱，最賺錢的其實是賣水、賣鏟子的人。雖然很多人沒有淘到金，但是他們需要購買工具，還要喝水。

•如果某一年股票市場很熱，證券商就會很賺錢，因為頻繁的交易貢獻了大量的手續費。在區塊鏈的概念流行時，交易所也是穩賺的。然而炒股和炒幣的人，未必就能賺到錢。

•自媒體流行的時候，新媒體培訓成為賺錢的生意，因為太多人想做自媒體。寫作教練在這個時代也應運而生，雖然教人寫作的未必自己會寫作。

•直銷賣的也是財富夢想，其實和賣什麼商品並沒有太大關係。雖然好的產品可以讓專案存續的時間更長，但最後一定會落到「跟著大哥混就能發財」的訴求上。

儘管教人賺錢是一條穩賺不賠的路，但並不意味每一個教人賺錢的人都能取得成功。聲稱教人賺錢的人有很多，如果你看到這段話，也可以馬上發布一則動態說：「我決定明天開始和大家分享賺錢的祕密，有興趣的回覆+1，拉你進群組。」隨著資訊流通速度加快，管用的賺錢套路會很快傳開，越來越多人知道並仿效，從而加劇了競爭的激烈程度。即使知道一個賺錢的套路，執行起來也是有門檻的，並非那麼容易就能做到。如何跨過這個門檻呢？我總結了兩個方法。

夠新、夠快，就能搶占市場

在起步階段，大多數行業都是一片亂象，誰都理不清頭緒。這時候，如果你敢站出來說：「這個行業以後前景無限，可以賺大錢。」然後開始教別人，你就容易被認識。

當一個焦點成為全社會討論的議題時，一定會有很多人想知道這件事到底是什麼。如果大家發現你已經在做這件事，你會獲得更多的賺錢機會。二○一二年，在微信開始興起的時候，教人如何做微商，可以賺到很多錢。這兩年抖音開始流行，又有人開始教人做「抖商」，其中很多人就是之前教人做微商的。這批人熟悉行銷原理，可以敏銳的察覺到新時代的產業變遷，什麼內容紅就教人做什麼，持續製造話題，然後利用話題賺錢。

每個新行業的興起都是大洗牌的時機。如果你的動作夠快、策略夠好、運氣夠佳，就可以借助一次行業的變遷，聚集大量財富。但是，這樣做也有風險：如果你總是慢半拍，對政策和環境變化不敏感，就很容易踩空，成為可憐的接盤者。

著名經濟學家凱恩斯說：

「從社會觀點來看，要使得投資高明，只有戰勝時間和無知之神祕力量，增加我們對於未來的了解；但從私人觀點來看，所謂最高明的投資，則是先發制人，智奪群眾，把壞東西讓給別人。」（出自凱恩斯著作《就業、利息和貨幣通論》）

還有人問：如果自己做得不夠好，能不能教別人呢？我們已經在前一章討論了這個問題，這裡不再贅述。在產業飛速發展的時候，需求極度旺盛，只要你敢教，別人就敢學。記得在區塊鏈概念極度流行的時候，社會各界包括體制內的機構，都希望找人來談區塊鏈到底是什麼。想了解區塊鏈的需求十分旺盛，養活了一些專門從事區塊鏈培訓的公司。我正好學了一些這方面的知識，也有機構邀請我講課。那時，我開了一個以區塊鏈為主題的粉絲團「刻意學習區塊鏈」，把自己寫的區塊鏈技術相關文章收集在一起。很快有人找到我，表達想合作開一家區塊鏈媒體公司的願望，其瘋狂程度讓我感到恐慌。

當然，在風潮中撈錢不是一件容易的事。很多人總覺得自己準備得不夠，不敢抓住機會，於是錯過最佳的進場時機。在趨勢初露端倪、形勢不明朗的時候，有很大的風險，如果決定投入，得提前做判斷。如果不願判斷、不敢冒風險，就賺不到這個錢，只能安心上班。

有了這個認知視角後，你可試著觀察「教人賺錢」領域的傑出人士，看看他們是怎樣利用他人想賺錢的需求，來實現自己賺錢的目的。在觀察的同時，也可以開始建立自己的認知，積蓄力量，等到條件成熟時，走上穩賺不賠的道路。

(本文摘自Scalers著《行動複利：從想到，到做到，半途不廢的四階段練習》，方智出版提供)

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