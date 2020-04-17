必懂財務知識！拆穿「作假帳 」

作假帳和先前說的「創意性會計」完全不同，在會計原則允許的範圍內，以最佳方式呈現公司的財務狀況使其看起來更好，這是創意，是合法而且受到認可的；但作假帳的目的就是為了欺瞞，這是舞弊。

絕大部分經過審查的財報，都是以公正的方法編製而成的。財報的編製需要依據一般公認會計原則，並且要證明公司對於財務有健全的掌控以及廉正的管理。但有時還是有例外，有些人會在財報上舞弊，例如非法的現金支用、誤用資產、隱瞞損失、低報費用或是高報盈餘等。

在新版的牛津簡明英語詞典當中，對於cook 一詞有兩種定義。第一種是指戴著白色帽子，站在餐廳後方的人；第二種則和本章的討論有關，即竄改或捏造某事的人。所以，第一種cook 會幫你煮午餐，第二種cook 則會吃掉你的午餐。而「作假帳」 Cooking the books）的意思，指的是刻意隱藏或扭曲公司實際的財務狀況。

本章會說明一些作假帳的方法，但目的不是要讓你學會作假帳，把這種事留給受過訓練的專業人士就好。相反的，討論這件事是為了讓你更有能力去發現舞弊的蛛絲馬跡，並提醒自己保持警覺。

通常管理者作假帳的目的，都是為了在金錢上取得一些個人的好處，像是為了要合理化領到的獎金、維持高股價好讓選擇權更有價值，或是為了隱藏公司表現不佳的事實。最有可能會作假帳的公司，是內部管理不振、管理階層的品格有疑慮，且面臨極大壓力而需有所表現的公司。

最常見的作假手法，是從原本應認列在損益表上的項目移至資產負債表上，有時則是反過來。有許多特定手法可以用來提高或減少收入、盈餘、資產及負債，藉以達到商人所想要的不良目標。最簡單的做法是明目張膽地欺騙，捏造出不存在的會計事項，或是忽略必須記錄的會計事項。

作假帳和先前說的「創意性會計」完全不同，在會計原則允許的範圍內，以最佳方式呈現公司的財務狀況使其看起來更好，這是創意，是合法而且受到認可的；但作假帳的目的就是為了欺瞞，這是舞弊。

「作假帳」是刻意隱藏或扭曲公司實際的財務表現或財務狀況。無論造假的手法為何，通常都有不良的意圖，例如詐欺等。

損益表：最常見的損益表浮報手法，是將某種偽造的銷售收入報告在報表上，使利潤增加。請見下一頁圖表中的方格A。

作假帳最簡單的方式，就是虛報收入，也就是在使銷售完成的所有條件都齊備以前，就將這筆銷售記錄下來。這麼做的目的，是要浮報銷售額及相關的利潤。有一種比較有創意的手法是跟自己交易，比方說用賣東西給自己的方式來提高收入（方塊A2b）。

至於比較恰當的作法，是只有在下列條件都滿足後，才能記錄收入：

接到訂單。 產品實際交付。 客戶不接受貨品的風險不大。 公司無需額外採取任何重大動作。 移轉所有權且買家認知到自己有付款之義務。

其他常見的不法提高利潤的手法還有減少支出或篡改成本（方塊B），要做到這件事有個簡單的作法，就是將某個時期的費用移到另一個時期，目標是讓報告的早期利潤增加，並且希望之後會有好事發生。

資產負債表：通常在作假帳時，會是資產負債表跟損益表兩種一起改。簡便的作假方式是交換資產，如此一來不僅可以浮報資產負債表上的數字，還能在損益表上有利潤（見274 頁的方塊D1a）。

(本文摘自湯瑪士．易徒森著《越看越醒腦的財報書：零基礎秒懂人生必會的3大財報，1個案例搞定此生所需財務知識！》，高寶出版提供)

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