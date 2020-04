女性面對艱鉅挑戰 較容易逃避？

談論感受恐懼、焦慮、尷尬、悲傷等不舒服的情緒很重要,要經過這個過程,才能更加信任自己承受不快的能力。

有人天生就比其他人更享受挑戰,生物結構可能是部分因素。有些人的基因使他們喜歡承擔極大風險,有些人則天生就容易自尋煩惱。

你的成長經歷也會有影響,因為童年是你初次了解到何謂挑戰的時期。有大好機會出現時,爸媽會鼓勵你去爭取嗎?還是會暗示你根本不該白費力氣或可能會失敗?

身為女性的這個事實,也可能影響你面對阻礙和契機的態度。各項研究一致指出,男女對風險的認知並不相同。

遇到新的機會時,女性通常會猶豫不決,而男性則傾向立刻嘗試。《信心密碼》(The Confidence Code: The Science and Art of Self-Assurance—What Women Should Know)作者凱蒂.凱(Katty Kay)和克萊爾.史普曼(Claire Shipman)表示,信心是核心問題。她們論述:「信心低落,自然就會退縮不前。女性在沒有把握而有所遲疑時,會選擇勸退自己。」

凱和史普曼在書中引用了一項驚人的研究,描述女性面對艱鉅挑戰時,有多高機率會選擇逃避。這項研究是由心理學者查卡里.艾斯提茲(Zachary Estes)所進行。他為五百位學生安排一系列測驗,要他們在電腦上重新排列立體影像。

關於空間的題目,女性分數遠低於男性。但是艾斯提茲更進一步檢視後便立刻發現,女性表現不理想是因為她們並沒有試著多答幾道題目。

他又重新規畫了一次實驗,不同前次的是,他要求所有學生試著答完全部題目。結果,這次男女的成績相差無幾。

艾斯提茲還安排了另一項實驗,要求學生要回答測驗中的每一道題目。這次男女的成績表現相當,答對題數都是八成。接著,他又為學生安排另一次測驗,並在每道題之後詢問他們有多少把握答對。女性答對率降至七成五,而男性的答對率則飆升至百分之九十三。

很不可思議吧?女性自省個人表現時,比較可能出現削弱信心的自我懷疑,並低估自己以至於實際表現變差。此外,男性評估過自信程度之後,表現會更好。

自我懷疑(如第四章所述)可能是女性規避挑戰的其中一個因素。想太多(第五章主題)和執著完美(第二章重點)也會有所影響。女性比較容易鑽牛角尖,因而猶豫不前。

當然,男性比較願意冒險,也有可能是因為我們的社會對男性來說比較不需要承擔風險,特別是白人男性。女性則相對容易淪為伴侶暴力、性侵、性騷擾的受害者,有較高機率過著貧困生活,甚至相對很少獲得加薪。女性面臨的風險和問題太多了,或許因此養成迴避艱鉅挑戰的習慣。

舒適圈太舒適

有一天,我發布一則Facebook貼文,談論感受恐懼、焦慮、尷尬、悲傷等不舒服的情緒很重要,要經過這個過程才能更加信任自己承受不快的能力。有位女性在那則貼文下留言提問:「究竟為什麼我要讓自己不自在?我一直想讓自己過得更自在,因為我幾乎隨時都很不自在!」

我也有些心理治療的個案提過類似的評論。難道我們不該努力創造更自在舒適的生活,減少負面的情緒嗎?

長遠來看,若要過著較為安穩舒適的生活,就意味著你必須在近期之內忍受不安。減重、還債、改善人際關係、精進技能,這些事情都不簡單。朝著偉大目標努力邁進的過程中,勢必會面臨負面情緒,但付出這般代價之後,最終就能達到從容自在的境界。

不過我經常發現,女性花了好幾十年追求快樂,都是選擇做當下能夠開心的事情。可惜不久之後,這種轉瞬即逝的滿足感就會反噬,讓她們嘗到苦果。

我們在人生中總會面對某些事情採取這樣的方式。你可能在撰寫無聊的工作報告時,瀏覽社群媒體。你獲得了幾分鐘短暫的愉悅,但是你卻要花更多時間才能完成工作。

或許你有個很想深入認識的朋友,但是你不願冒著尷尬的風險去攀談,而是保持距離耍酷。你避開了伴隨風險而來的焦慮,然而經過一段時間,卻可能會後悔自己從未把握機會。

你的大腦會告訴你處理不來那些負面情緒,促使你採取保守策略,並要求避開具有高度挑戰的事物。不過,諷刺而殘酷的是,希望躲在舒適圈內的想法長久下來會為你帶來更多壓力。

問題所在

在雪倫某次心理治療時,我們談到她逃避壓力的企圖,她說:「有個同事曾邀約我一起為一位即將退休的同事規畫歡送派對,我拒絕了,因為我不曾參加過類似的活動,不知道這實行起來會多累人。退休前的歡送派對聽起來是個盛大重要的活動。」

雪倫已經習慣抗拒一切,甚至連最簡單的工作都會婉拒。她明明有能力為別人在辦公室裡舉辦小型的退休歡送會,卻擔心相關的工作會引發過多焦慮。

她並沒有認知到自己的人生需要更多挑戰,因為無趣本身會使人感到壓力。她已經習慣蜷縮在自己的舒適圈內,甚至因此創造出助長憂鬱情緒的環境。 即使你不像雪倫這麼極端地規避艱難挑戰,可能也曾逃避使人生昇華到另一層次的機會。

