紙幣要「儲存」還是「投資」？

如果一直受限於「害怕虧損」的想法而不去投資！

你不僅永遠存不了大錢，甚至連存在銀行裡的存款都會隨著通貨膨脹而逐漸喪失原有價值！

《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》書前面曾提到：日本政府已經提出明確的方針，今後要提升通膨率至二％。

這樣來算，如果通膨率維持二％，第三十五年貨幣的價值就會腰斬。也就是說，就算為子女在銀行存入一千萬日圓，等子女繼承時，價值只剩五百萬日圓。

關於這一點，政府完全沒有加以隱瞞。不僅如此，政府還將這件事情公諸於世，呼籲國民「把錢拿出來用」。把錢拿出來用是指不要抱著錢不放，請拿去投資。政府一直在催促民間企業投資設備，也催促個人進行投資，但卻不教我們具體的投資方法。別說是學校的義務教育，我們變成社會人之後，政府也不會指導我們投資的正確心態和機制。

雖然叫我們「去投資」，卻不打算告訴我們方法。

為什麼會這樣？答案很簡單。因為沒幾個人懂投資的方法。

學校的老師是公務員，官員也是公務員，各位讀者的雙親大概也是上班族，當然上班族的上司也是上班族。站在教導立場的人也在用自己的人生來交換紙片。老實說，理解金錢真正的機制並加以實現的人，在世界上只占一小部分。因此，知道投資技巧的人難以變得更多，這就是現狀。

另一方面，政府為了促進國民投資，推出了「NISA（少額投資非課稅制度［編按：模仿英國ISA的投資優待制度，因為英國與日本的制度下，買賣股票或投資信託等獲益會收取高額稅金，為了鼓勵民眾投資，而設定特殊的NISA免稅帳戶，每年可在此帳戶內存入一定的金額，運用這筆金額投資的獲利不需課稅］）」。在這個制度下，每年的投資金額雖然有上限，但配息或分紅可以免除原本應被課徵的二十多％稅金（編按：台灣一般投資人的節稅管道，以海外投資為主，詳情請見第六階段的說明）。

有這樣的制度，我們沒道理不用吧。

而且還有「確定提撥年金（編按：事業主或參加者固定提撥金額，由參加者自行運用這筆資產，運用的成果決定未來可領取的年金額度。提撥的金額享有各種稅制優待）」或「小規模企業共濟（編按：日本政府協助小型企業的個人事業主或公司董事，在事業結束或退休時，預先準備生活安定或事業重建資金的制度）」等制度。稍微調查一下，就會發現各種吸引你投資的工具。

政府從二○一三年就一直釋放出這樣的訊息：「我們準備了許多工具，請上車吧。」他們告訴大眾說：「我們要讓日本通膨！你滿手現金只會貶值而已！請善用那筆錢（來投資）吧！我們會從手上有現金的人那邊抽稅！」

你用人生的時間交換紙幣，但這些紙幣的價值今後會確實下跌，那你還要儲蓄這些紙幣不去用它嗎？還是要善用這些紙幣，趕上政府準備的潮流去創造資產呢？哪一點比較好，可說是不言而喻。

即使如此，卻還是有許多人原地踏步，無法跨出投資的第一步。

讀到這裡的你或許也是如此，明明腦中清楚的明白：起身投資似乎會比較好，但卻一直無法化為行動。

有富人思維的人，這時候就會起身行動。他們會慢慢把手中的紙幣變成其他的「資產」。第一章的七個Q&A中曾經問到「你嚮往年收一千萬元嗎？」（參照三十一頁）。其實那個問題真正想問的是，用自由時間換來的「收入」比較好？還是能創造自由時間的「資產」比較好？

而聰明的投資家會更進一步投資可以免稅的資產。這樣就算獲利也能減少稅金。政府會針對希望大家投資的項目來提供稅制優惠，然後釋出資訊。

投資人獲得這些資訊之後，就會加以利用。企業家靠賣商品或解決問題，從零賺取金錢；投資人則靠運用手邊的現金來錢滾錢。想變成有錢人，就只有以上這兩種方法。我認識的有錢人當中，沒有人會一直抱著紙幣不放。

一直抱著紙幣不管的是奴隸。能把紙幣變成別種「資產」的人，則是飼養奴隸的「主人」。這非常單純。你想成為哪一種人呢？

但這邊又有一個遺憾的消息。不管是早就知道這個事實的人，還是此刻才知道的人，都無法改變你至今的行動。

很遺憾，光是「知道」這些事，不但無法讓你的行動產生任何改變，反而會讓行動模式變得更加固定。然後你會一直維持奴隸的身分。

關於為什麼你無法採取行動來增加資產的理由，以及這個困境的解決方案，將會在第四階段之後詳細說明。

(本文摘自米安．薩米著《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》，樂金文化提供)

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