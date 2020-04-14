何謂「雞尾酒投資法」？

讓資金像瀑布一樣開始流動後，你就可以不必太過關注資金的流動過程，離開現場活出自由的人生，同時獲得「安心」和「自由」。

在你「成功改寫六歲前完成的潛意識」後，我終於能告訴你同時獲得「安心」和「自由」的方法。

為此我想建議的是自動增加資產的系統，名為「雞尾酒投資法」。

這邊說的自動是指「不用動腦思考就能增加資產」。

實踐這套雞尾酒投資法，大多數人都能達成年投報率二○％以上的資產運用。

這裡先問你一個問題，請回答下面的「Q」。

你必須把這些杯子全部裝滿水，但轉開水龍頭你就必須離開。請問該怎麼排列杯子才能滿足條件呢？

如下圖所示，把杯子排成香檳塔的形狀，只要轉開上方的水龍頭，水就會流進所有的杯子中。我在許多演講中對聽眾提出這個問題，至今遇到的所有人都知道正確答案是什麼。換句話說，能夠想到方法用最少的勞力讓所有杯子裝滿水，是一件極為理所當然的事情。

然而，這個眾所周知的方法，卻沒幾個人會想到把它用在自己的資產上，並且加以實踐。大多數人實際進行的行動，都是將杯子一個一個分開來裝滿，或是變更或打亂配置。

這樣做的結果，只會讓水溢出來造成不必要的浪費，或是不小心摔破杯子。

而且即使耗費勞力和時間，卻無法讓所有杯子都裝滿水。

第六階段介紹的雞尾酒投資法，使用時一旦擺好杯子後，就不再加以替換或打亂。因為只要擺好香檳塔，基本上就不會去碰它。

你的資金就像流水從瀑布自然流下一樣，只是從上方流進事先擺好的香檳塔。這種思考方式相當簡單對吧。

這種系統的好處在於只要擺好香檳塔，讓資金像瀑布一樣開始流動後，你就可以不必太過關注資金的流動過程，離開現場活出自由的人生，同時獲得「安心」和「自由」。

我在證券公司工作的時代，自己也有進行投資，但每次投資都失敗。

為了追求自由我做了許多投資，如果有虧損就會動用其他投資的本金來填補，有獲利就會在最高點加碼，這種投資亂無章法且毫無計畫性。

等我注意到時，我的自由不斷被奪取。我很努力想大量增加資產，希望能擺脫上班族的生活，但一連串的失敗反而讓我辭不掉工作。

當時我很愚蠢，沒注意到我這樣根本就是「為了獲得自由而犧牲自由」。

但我改用這套瀑布式投資法後，我的人生完全改變了。自由的時間不斷增加，投資效益也顯著上升，讓我能獲得安心感。

所以在這個階段我會帶著自信，向大家建議這個投資方法。

雞尾酒投資法有四大步驟

①步驟A

讓瀑布最上方的水龍頭有水（收入）流出來。首先要極力減少支出，確保資金能流入步驟B之後。

②步驟B

有一定的資金從A流到了步驟B。其中每個月要自動扣出一定的金額（也有其他的方法，這裡先省略）。

你的公司如果沒有「企業型確定提撥年金」，可利用「個人型確定提撥年金」。我在確定提撥年金的投資中，會參考和改良運用績效全球第一的瑞．達利歐投資法（這套投資方法將在後進行詳細解說）。如果是企業家或自營業者，還能投保同樣享稅制優惠的「小規模企業共濟」。

③步驟C

這個步驟同樣會使用有稅制優惠的制度。我會利用「NISA」或「Junior NISA」，同樣參考並改良前述的瑞．達利歐投資法。這裡的投資自由度會比步驟B更高。（編按：步驟B、步驟C兩步驟的用意在於找尋穩定度高又能節稅的投資方式，台灣讀者可參考一八四頁表格來進行投資）

④步驟D

如果資金還有剩餘就會進到步驟D。此處的投資會參考世界知名投資家「華倫．巴菲特的資產配置」。

「咦！可以這樣嗎？」應該會有人這樣想，但不要緊張。我會告訴各位怎麼做。接下來我們詳細來看看，在ABC各步驟具體來說應該做什麼。

(本文摘自米安．薩米著《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》，樂金文化提供)

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