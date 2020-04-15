你是錢的奴隸嗎？7個窮人思維

如果一直受限於「害怕虧損」的想法而不去投資！

你不僅永遠存不了大錢，甚至連存在銀行裡的存款都會隨著通貨膨脹而逐漸喪失原有價值！

如同過去的我，工作賺錢卻一直無法自由的人，可稱為「窮人思維」，意指一輩子都會像奴隸一樣持續工作的人。另一方面，不僅能增加資產，同時也保有自由時間的人則稱為「富人思維」。相形之下，「窮人思維」的人雖然能賺到錢，但卻無法獲得自由而成為了奴隸。

增加資產的第一階段，就是察覺自己已經受到社會或雙親的影響，在不知不覺間變成了「帶有窮人思維的奴隸」。

接下來我會問七個問題。請盡可能憑直覺老實回答。重點在於以自己實際的行動為基準說出答案。每個問題的下一頁會解釋其意圖。一定要先回答再翻頁，不要先看答案。請翻到下一頁回答第一個問題。

Q1 你是否為了錢在工作？

大多數的讀者或許會覺得「這當然是吧！」也可能會有人回答「我當然是為了錢，但不光只是錢，我還為了自我成長或自我實現在工作！」

我覺得這些回答都很棒。但這個問題的意圖在別的地方。

「我是為了賺錢在工作」。你這麼想的瞬間，已經是根深蒂固的「窮人思維」。

那「富人思維」的人會怎麼想？他們會認為我不是像奴隸一樣為了金錢工作，而是讓金錢像奴隸一樣工作來獲取我的「安心」和「自由」。

舉例來說，我個人有投資不動產。這些錢會替我三百六十五天二十四小時持續工作，不會抱怨半句話。

換句話說，是用金錢這種本身毫無價值的東西，換取真正有價值的事物。

請牢記這一點：窮人思維是「為了錢工作」；富人思維是「讓錢工作以獲得安心和自由」。

Q2 三千元和一小時哪個重要？

過度解讀問題意圖的人，或許會覺得「反正答案是『一個小時重要』，這題想說的是『時間比任何東西都重要』吧」。

不不不，這七個問題問的不是好壞對錯，而是為了讓你注意到「自己是奴隸」，所以本來就沒有正確答案，不需要想太多。

我想問在這題回答「人生的時間有限，所以一小時比三千元重要」的你。

「你到底用多少錢，把那個比三千元還貴重的一個小時賣給了公司？」換句話說，「你的時薪有三千元以上嗎？」如果沒有，那你就是言行不一呢。

如果「你的時薪有三千元以上」，那現在你辭掉工作，會有錢幫你賺錢替你創造「時間」嗎？

時間有限，但金錢無限，所以我也認為一個小時比三千元重要，因此為了不浪費自己寶貴的時間，我才會創造自動賺錢的機制，讓「金錢替我賺取時間」。

Q3 買了屬於自己的房子會覺得很幸福嗎？

我敢斷言，貸款買房的話……你馬上就會變成奴隸！

可是有許多日本人一直在腦中播放父母那一代的「詛咒錄音帶」，覺得要有自己的房子才算得上是獨當一面。

有些人會想買個避風港讓自己安心，我也能理解這樣的心情。但房產大多是負債，不是資產。貸款三十年，背負要工作一輩子才還得起的負債，根本是自願選擇當奴隸，換取會隨時間確實貶值的負債──「房產」。

因為只有富人才買得起那種位於車站前，只要轉手就能賺一筆的優良物件。大多數人只能買到還完貸款後資產價值已經下跌的物件。

「還完貸款後就是自己的房子了，這比租房子好吧？」

是嗎？如果你想當三十年的房奴，請貸款買房。

我要重申，這七個問題沒有「好壞對錯」，而是在問「你是不是奴隸」。

富人思維的人只會購買能轉售的高價值物件，或是購買自己不住，但可以賺進房租的物件，「讓房產替自己工作」。但只有少數人才能實現這一點。

Q4 你嚮往年收一千萬元嗎？

如果是一般普通的上班族，別說年收一千萬元，三百萬元都會很嚮往吧。

但富人思維的人答案卻是「NO」。這不是因為年收一千萬太少。追根究柢來說，嚮往「高年收」的瞬間就是窮人思維。

我過去在金融人的時代，年收至少一億日圓（編按：若直接換算成台幣，約為三千萬元左右）。不過稅金很重，而且我也花了很多錢來提升生活水準。

結果手邊幾乎沒剩多少錢，不管再怎麼工作都無法得到自由，可說是一段悲慘的人生。

「賺了一億卻沒留下半毛錢，我是頭殼壞去嗎！」我曾經這樣想過。

我想說的是：即使你執著於「漂亮的年收入數字」而努力的賺錢，但一旦為了提升生活水準而增加支出，花錢也會如流水一般。所以不要拘泥於金錢，而應該把重心放在增加「資產」。

有富人思維的人不會拘泥於收入。他們關注的是「留在手邊，且能替自己創造收入的資產」。一味只是追求年收，其實無法讓你變成有錢人。

Q5 天氣不好是誰的錯？

你可能會回答「不是任何人的錯」吧？

抱歉，其實這是陷阱題。這個問題想表達的是，富人思維的人會覺得「不好的天氣根本不存在」。

比方說，通勤時間下大雪算是最糟糕的天氣吧。可是對於想打雪戰的小朋友，或煩惱雪量不足的滑雪場人員來說，這反而是最棒的天氣。

換句話說，天氣好壞其實只在你的一念之間。天氣有「晴天」、「雨天」或「下雪天」，但沒有「好天氣」或「壞天氣」。市場環境也一樣。市場暴跌要當作是「壞事」或「機會」都在你的一念之間。

附帶一提，股價暴跌對投資人來說是絕無僅有的好機會。我也是在房價暴跌時，幾乎梭哈所有資產到處收購不動產，所以才會成功。

簡單來說，「資產沒增加是因為景氣太差」這類怪罪環境的想法是窮人思維。以自己的思考或行動為中心，考慮「這種景氣下該如何增加資產？」的想法才是富人思維。

Q6 你想付多少稅金？

「稅金這種東西當然是一毛錢都不想付啊！」我感覺會聽見這種憤怒的聲音。但從現在來看……你一毛都躲不掉。如果你是上班族，政府會透過就源扣繳（編按：指所得發生時，直接從所得源頭按一定比率扣繳）的方法，讓所有人都被迫支付自己不想付的稅金。如同前面「三千元和一小時哪個重要？」這個問題，在這一題，假如做出前述的回答，表示你的回答和行動是矛盾的。

關於國家從國民（特別是上班族！）那裡收取稅金的「奴隸系統」，我會在第二階段詳細講解，關鍵在於你明明「不想被抽稅」卻不採取任何行動，這是「帶有窮人思維的奴隸」。

「就算你這麼說，我住在日本一定得繳稅」。是嗎？這種「怪罪環境」的想法就是窮人思維。有方法可以減少稅金（不是逃漏稅喔，保險起見先解釋），並增加資產。其他就是解除自己心中「對金錢的箝制（洗腦）」（第五階段），執行任何人都做得到的資產運用（第六階段）。告訴大家一個關鍵，只要創造一個系統，從薪水預扣一定的額度再交給未來的自己即可。

Q7 你喜歡借錢嗎？

你可能會覺得「剛剛才說貸款買房立刻變房奴，現在卻問這種問題？」

不過富人思維的人會回答「YES」。倒不是說正確答案就是「喜歡」，而應該說越是擁有富人思維的有錢人越會主動借錢。

這是為什麼？答案很簡單，其實這個世界上有分「好借款」和「壞借款」。必須自己拚命還錢的房貸或車貸，不用說當然是「壞借款」。這些「壞借款」會把人變成奴隸。

另一方面，「借錢買不動產，然後將它出租藉此收取房租」的借款，則是讓別人幫你還錢，不用自掏腰包。這種就是「好借款」。這樣的「好借款」能夠讓你富裕。

壞借款要自己還，好借款則是讓別人幫你還，這個概念很簡單對吧。

富人思維的人會積極借「好借款」，利用房租、利息或分紅等增加資產。

你不能有「不良負債」；但可以有「優良負債」。

一直是奴隸會如何？

以上七個問題，你回答的結果如何？

透過這些問題，你是否察覺到自己是「擁有窮人思維的奴隸」了呢？

這七個問題全軍覆沒也不要緊，因為我以前也是這樣。這本書就是要獻給這樣的你。

前面提過很多次，我不是說窮人思維不好。我只是希望你察覺到自己是奴隸這個事實。假如察覺後，你還認為「我一直當奴隸就好」，這也沒關係，都是你的自由。

「我一輩子當奴隸就好。」如果你這麼認為的話，可以在這裡把本書闔上。

不過有一點你要知道。

到目前為止，日本擁有「社會救濟」等機制，由國家出錢讓國民不至於餓死，但今後不見得還能維持下去。我認為今後國家或社會不可能一直照顧你到壽終正寢。這樣一來，身懷負債卻因故突然無法工作的奴隸，只能坐以待斃。

舉例來說，像是裁員、受傷、生病或照護家人伴隨的失業，讓你突然無法工作的風險在這個社會上多得是。因為奴隸的立足之處實在太脆弱了。

金融的世界有這麼一句話──「什麼都不做」才是最大的風險。

如果剛才七個問題讓你覺得「自己可能是奴隸」的話……。

這本書不只是教你增加資產，更重要的是，希望能讓你獲得安心和自由。 希望你務必用這本書，跨出脫離奴隸的第一步。

(本文摘自米安．薩米著《不怕23K，每月2000元滾千萬の雞尾酒投資法》，樂金文化提供)

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