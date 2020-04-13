職場政治學 公司派系該加入嗎？

我們必須在公司內建立盟友。

你或許會以為最快、最簡單的方法是加入當權者的「派系」，但我勸你打消這個念頭。所謂當權者的派系，是指躲進公司掌權者的羽翼，受其庇護。加入掌權者的派系，靠的是掌權者的力量推動工作、升遷、晉級，而非藉由自己的力量。一旦習慣這樣的模式，自己也樂得輕鬆，於是懶得努力、做功課、經營人際關係，最後導致自我能力停滯不前。

若掌權者能持續保有權勢也就算了，然而一旦退休或失勢，該派系的人馬便頓失權力的庇護，被流放到競爭激烈的世界裡。當然，平時懂得鍛鍊自我能力、建立公司內部人脈，就不會發生問題；然而，依附在掌權者羽翼下而放棄上進的人，隨著保護者和派系大勢已去，派系成員的下場也會變得慘兮兮。

我看過太多這樣的案例。他們原本站在公司的核心，某天卻從核心被驅逐到邊緣，變得毫無存在感，只能話當年。若你不想變成這樣，就不要急於加入派系、躲到掌權者的羽翼下，而是加強自我能力，結交盟友，提升政治力，才是上上策。

應拉攏的人物重要性與順序

雖然盟友愈多愈好，但每個人的個性和想法不同、天生不對盤、對方太強勢、不想要有太多交集、不熟等原因，不可能讓公司所有人都與自己站在同一陣線。建立盟友必須先經營人際關係，所以需要花一定的時間，也必須思考建立盟友的步驟，有效地落實。

建立盟友的順序

Step 1 能在工作上協助自己的其他部門同事、前輩、主管等。

Step 2 公司的主要部門（營業企畫部、商品企畫部、會計部等）同事、前輩、主管等。

Step 3 在公司內外消息靈通的人（在公司內外朋友多，能蒐集到各種資訊的人）。

Step 4 公司內部人脈廣的人（有豐富的社內協調經驗，在各部門都有朋友的人）。

Step 5 高層主管或接近高層、握有大權的人（董事、有機會被提名為董事候選人的總經理等）。

以上就是會對你的工作產生影響的順序。拉攏這些會影響自己工作的人，就能順利執行工作，照這個順序建立盟友，很快就能看到結交盟友的成效。

Step 1是在日常工作中必須靠他們協助的部門，應及早拉攏相關人員。若這些部門裡有與你同期進公司的人、學長姐，或舊東家的同事、主管、前輩、後輩，就可以和這些人打好關係。若沒有的話，則必須積極參加聚會、讀書會、交流活動，強化人際關係。

Step 2是主要部門，必須經常與他們互動，打好關係，才能提升工作效率。然而，若是平時不太有交集的部門，彼此可能不熟悉。這種時候，可以透過同梯同事、同學、前輩、主管，甚至是曾待過該部門的同事來打進該圈子。若沒有，就必須利用自己在公司的人脈，找出適當人選去拓展人際關係。

Step 3～Step 5則必須靠平日共事時，透過密切的溝通加強彼此的關係。若沒有這樣的機會，可從現有的人脈下手。不過，這些人士都是公司的巨頭，早有一定的勢力基礎；反過來講，他們沒有建立盟友的急迫性，因此要拉攏他們並不容易。針對這些人，必須提供情報等有價值的東西，讓他們有所行動。他們可能已經掌握許多公司內的消息，人脈也夠多，因此提供有價值的公司外部消息和善用公司外部人脈比較有效。

找出組織內部的權力平衡和關鍵人物

建立盟友時，掌握公司內的權力平衡關係非常重要。例如：公司內可能有好幾個掌權者的派系，從政治層面來說，若派系間相互敵對，拉攏勢力龐大的派系，比拉攏勢力偏弱的派系更有利。然而，如果總是向勢力龐大的派系靠攏，很可能會被貼上牆頭草、攀權附勢的標籤。除了掌握公司內的權力平衡關係之外，保持若即若離的中立態度，視必要與否來維持同盟關係才是上策。

掌握權力平衡關係最有效的方式就是觀察人事命令。誰擔任公司主要部門的重要職位、誰被指派為跨部門專案的領導者等，留意這些消息，調查巨頭的交友關係、派系、公司內人脈，就能洞察公司內的權力平衡關係。

不過，並非擔任主要部門的重要職位或重要專案的領導者，就能說是公司的巨頭。公司裡除了董事、總經理、經理、專案負責人等管理職與領導者之外，還有其他人也對公司內的消息十分靈通，人脈廣到令人驚豔。這些人包括：資深的行政人員、主管祕書、公務車司機，以及與主管同期進公司的男性員工（快退休的資深員工）和女職員（姐字輩員工）。這些人通常知道很多一般員工不知道的事，例如老闆、董事、有影響力的總經理等掌權者的煩惱、痛處、做過哪些失態的事、家庭問題、喜好、弱點，而且與這些大人物關係良好。若能與這些人打好關係，對辦公室政治會構成相當有利的條件。

(本文摘自蘆屋廣太著《職場上，你需要搞點政治：辦公室政治教戰手冊》，遠流出版提供)

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