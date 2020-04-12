改變公司文化 是自殺任務？

無論改變組織還是改變自己，都是從去掌控可掌控的事情。

大家都聽過一句話：「你要不是問題的一部分，就是解決方案的一部分。」這句老生常談雖是貼切，卻也多少流於天真，也有不足之處。這句話沒想到人既可以是問題的一部分，也同時是解決方案的一部分。這種兩者兼具的情況使得問題／解決方案的議題變得極其棘手。要去除問題或解決方案，就必須做出犧牲，付出代價。在文化方面，要付出的代價對個人而言往往過於巨大，從而陷入僵局。

為了說明，就以消費者採用曲線(consumer adoption curve)為例吧。當有新產品或服務率先推出後，第一批購買者(即「創新者」)的風險容許度很高，願意為商品或服務支付額外費用，卻往往獲得不一致且品質未驗證的服務或商品。隨後的「早期採用者」的風險趨避程度略高，要求的價值也略高，對服務與品質也有較高的期望。相對來說，早期採用者花錢買到的價值往往會高過於創新者。快轉到最後，最後一組的「落伍者」享有品質最高的產品或服務，經歷的風險最低，用錢買到的價值最高。此處學到的教訓就是拖延行動帶來的紅利最多，因此拖延行動本身即可成為誘因。

在文化上也是同樣道理，畢竟在前期成本即已確立。率先行動的人付出的代價最大。由此可見，等待的背後有其誘因。等待會讓狀況持續存在，所以這樣看來，等著要行動的人會造成問題發生。

怪不得大家往往把改變公司文化看成是自殺任務。只就特性來看，文化變遷算是「社會上很麻煩的超棘手問題」，對嘗試出手干預的人而言十分冒險，對不嘗試的人而言非常有益。此時就想到美國心理學之父馬汀．塞利格曼(Martin Seligman)對狗進行的研究，他因此提出習得無助感理論，也就是「意識到自己掌控不了狀況的結果」，從而不去採取任何一種行動。如果這樣的想法帶來的無力感還不夠充分，那就會透過間接的學習或模仿，觀察別人碰到無法掌控的事件時會有何反應，從別人那裡習得無助感。由此看來，無助感會蔓延出去，會強化無所作為的情況，加深了陷入困境的感覺。

美國作家威爾．羅傑斯(Will Rogers)有一句名言：「當你發現自己在洞裡時，首先要做的事情就是別再往下挖了。」這是個睿智的建言，而在問題的成因上，就顯得更加睿智。

第一步，先認清問題是自己造成的。第二步，不要再造成問題。做法十分簡單，就是掌控可掌控的事情。

無論是改變組織還是改變自己，一開始都是從去掌控可掌控的事情，亦即掌控自己，掌控自己的行為開始。隨著你對自己、對所處狀況的認識加深，可掌控的範圍日益擴張。擴張以後，就能按照自己的方式，處理每一次的遭遇。也就是說，把每一回的經驗都看成是跨出舒適圈的機會，每一回的互動都是一份贈禮，也是學習與成長的機會。

(本文摘自R．W．伯克著《練習自在面對衝突：從意見表達到溝通談判，不受情緒操控，輕鬆駕馭衝突、主導結果》，采實文化提供)

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