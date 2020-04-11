ETF就是一種便當 關鍵在「選菜」

什麼是FQ（Financial Quotient）？

FQ就是「財務智商、理財知識」，是一個人駕馭金錢的能力。

除了股票和基金，這幾年全球更吹起了一股ETF 熱潮。其實，美國早在1993 年就發行了第一支ETF ＊，而台灣則是在2003 年才推出，也就是大名鼎鼎的「元大台灣50」（0050）。

但不論是1993 年還是2003 年，相對於在17 世紀就已經出現的股票，以及19 世紀出現的基金，ETF 可說是非常新興的商品，台灣也是最近幾年才慢慢受到關注，而開始流行。

ETF 是「Exchange Traded Funds」的縮寫，直接翻譯就是「交易所買賣基金」，而台灣證交所取了一個更傳神的名稱「指數股票型證券投資信託基金」，簡稱「指數股票型基金」，簡單來說就是「追蹤指數像股票一樣買賣的基金」。

很多人可能還是不懂，那鼠換個方式說明，我們一定都有買過便當的經驗，一般會有兩種情況：一種是到自助餐店自己夾菜，另一種是買現成的便當（如台鐵便當或福隆便當）。自己夾菜的好處是可以自己決定要吃什麼，想要青菜多或肉多都可以，完全依照自己的喜好組合調整，但缺點是要花時間考慮，萬一挑到不好吃的也要自己認了。

而買品牌便當剛好相反，我們因為相信「台鐵便當」的名號而購買，便當裡的配菜有一塊排骨、半顆滷蛋和幾樣菜，好處是拿了就走，非常方便、節省時間，但如果不喜歡其中某些菜，沒得換，只能選擇要買或不買。

不論是動手自己挑或拿了就走，都得在掌控權和省時間兩者之間做出取捨。

美國第一支ETF 是在1993 年由美國道富（SSGA）發行的「SPDR 標準普爾500指數ETF」（SPDR S&P 500 ETF 美股代號：SPY），是一支專門追蹤美國標準普爾500 指數的ETF，截至2020 年2 月中資產規模約2,600 億美元，好幾度是全世界規模最大的ETF。

隨著消費需求的多樣化，為了滿足那些想折衷於天秤兩端的客人，後來有店家開發出一種「指定便當」，是一種依照「特殊指定條件」搭配菜色的便當，既不用自己選菜也不用擔心菜不合口味。例如：「派可台蛋素銷5」的意思就是「台式蛋素食且每樣配菜一定是銷售排行前5」，餐廳每一季會公布菜色銷售排行，例如ABCDE，該系列的便當就只會納入這5 道菜，要是下一季排行變成ABCDF，E 掉到第6 名，F 前進到第5 名，老闆就必須把便當裡的E 菜換成F 菜。

於是，透過「台式」、「素食」、「前5」、「海鮮低卡500」、「不牛辣10」等條件，來確認這款便當的內容是否符合我們的需求，依照各種條件搭配出來的指定便當，等於同時具有品牌便當和自選便當的優點，可以節省挑菜的時間，一樣是拿了就走，又可以確保便當配菜符合某些條件，是自己想吃的，於是這種便當就越來越受到消費者歡迎。

回到投資理財的世界，「自選便當」指的是股票、「品牌便當」則是基金，而有條件選菜的「指定便當」就是ETF，其本質就是一種基金，也可以算是一種品牌便當，只是裡面的內容和傳統基金比較起來更透明，投資人更容易了解這個基金的持股規則。

前文提到ETF 是「追蹤指數像股票一樣交易的基金」，其中「追蹤指數」即「選菜條件」，也就是限定一檔基金必須根據這項指數，投資特定股票或標的。例如，「台灣50」（0050）就是專門追蹤「台灣50 指數」的一檔ETF，所以「指數」可說是ETF 存在的基礎之一。

什麼是指數？

金融市場的「指數」，簡單來說是一種表徵特定群體狀態的量化指標，例如：代表美金升貶的「美元指數」（USDX）、代表美國科技類表現的「納斯達克指數」（NASDAQ），還有我們台股大盤的「加權股價指數」（TAIEX），就是用來表示集中市場當中所有上市公司漲跌狀況。

在台股還有不同指數，像是電子指數、金融指數、台灣50 指數、台灣高股息指數⋯⋯，指數編撰的型態非常多，包含：產業類別、貨幣原物料、高低排名、波動狀況，連公司評鑑排名都可以成為一種「公司治理100 指數」。

納入指標的公司， 其股票就稱為「指數成分股」， 例如：Facebook、Amazon、蘋果、微軟等科技公司，是納斯達克的指數成分股；而麥當勞、可口可樂、蘋果、微軟、波音⋯⋯則是道瓊工業的指數成分股。

依照指數編撰的目的不同，同一間公司可能是許多不同指數的成分股，例如：兆豐金（2886）同時是四個指數的成分股：金融、台灣50、高股息、公司治理100。在指數的名稱最後面的50、180、300、500 等數字，代表納入幾家成分公司。

ETF 和一般基金最大的差別是必須「追蹤指數」，設法讓基金的淨值可以貼近指數的表現，意思是，基金經理人會買進同樣的成分股，以相同的比例持有，達到複製該指數的效果。

舉例來說，台灣50 ETF，為了要追蹤「台灣50 指數」採用的是「完全複製法」，也就是基金經理人會買進所有被台灣50 納入的公司，並依照相同的權重持股，例如：台積電占台灣50 成分的40％，ETF 一樣配置40％、鴻海占5％、聯發科占3％⋯⋯依此類推，一路買到第50 家。

透過完全複製模仿指數成分股的方式，讓基金淨值的漲跌，得以貼近該指數的變化，當指數漲，淨值就跟著漲，指數跌淨值就跟著跌。ETF 以每1,000 單位為一張，放到股票市場上，像股票一樣，讓投資人可以自由交易買賣轉讓，用這種方式間接地讓這些依照各種目的編撰出來的指數，透過證券化的方式讓投資人可以參與。

所以ETF 是可以在股票市場自由交易的基金，交易時間和相關規定也都跟股票差不多，如果你會買賣股票，就會買賣ETF，一樣是經由券商辦理買賣交割，不過這和一般基金透過銀行或基金平台申購或贖回，就是很大的差異了。

ETF 和一般基金的最大差異：主動與被動

除了交易方式， ETF 和一般基金還有一個很大的差異，就是「主動和被動」。

一般基金就是把錢交給基金公司（投信），根據基金經理人的專業「主動」幫我們選定投資標的、決定要買哪個國家、哪些公司的股票、債券或貨幣等，透過他們的專業操作，幫我們基金投資人賺錢，獲利就反應在基金淨值上，當淨值漲得越高，投資人手上握有的單位就越值錢。

但ETF 剛好相反，其經營目標是為了追蹤「指數」，最佳的狀態是ETF 淨值變化可以跟標的指數完全一致，所以ETF 的經理人是「被動地」買進與指數相同的成分股，連比例都完全複製。

只要被追蹤的指數調整了成分股，不論是成分占比調整，或成分公司刪除及納入，ETF 經理人手上的持股就要跟著調整，不主動判斷或採取避險措施，也因此被稱為「被動型基金」，這是和一般主動型基金最大的差別。

也因為經理人對於ETF 所需的管理程度較低，也不需要研究團隊出具報告，國外甚至有許多ETF 都是機器人（程式）自行運作，人事成本較低，管理費比主動型基金低很多，加上ETF 的證券交易稅1％也比一般股票低，因此受到許多投資人的歡迎。（見圖表3-42）

不過要提醒的是，雖然買賣ETF 的方法跟股票一樣，但股票代表的是公司，有營收、財報、本益比、股東權益、營業項目等資料可以分析研究，而ETF 是一種基金，不是一間公司，對應的是一個編撰出來的指數，自然也不會有財報、籌碼等資料可以研究，做功課的方向就也不太一樣。

(本文摘自柴鼠兄弟著《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機：為投資理財打好基本功，讓你不靠勞力，增加被動收入，快速FIRE》，采實文化提供)

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