竹聯： 我在江湖的回憶

多數人對柳茂川感到陌生，因為現在提到竹聯，只會想到陳啟禮。其實，柳茂川與陳啟禮，並列竹聯「陰險」人物，柳茂川是「陰」，總在暗處規畫籌謀，運籌帷幄，陳啟禮是險，站在前線負責行動。問這位高齡80歲的臺灣高輩分的當年幫派老大，如果人生重來，還要再走一回幫派生涯嗎？柳茂川說：「熱血少年只知義，部分幫派只看益。」

熱血少年只知義，現代幫派只看益

民國47年，當時我正就讀高中，本著一腔熱情、滿腹道義，和一群性情相近的兄弟，促成文山、竹聯、三張犁、北聯及血盟五幫協同組成反四海陣營，使竹聯能寫下以弱戰強、以寡敵眾、化被動為主動的輝煌奮鬥史，而這也是一段艱辛的歲月。雖然時間已過去六十餘年，許多當年叱吒風雲的人物已不在世，甚至於從人們的記憶中逐漸淡去，但回憶起來，我們的年輕歲月仍有許多值得敘述的事蹟。

當時由板橋中學的學生與新莊中學的學生結合的四海幫，在老兄弟寇為龍、陳自奮、馮竹語、吳國術、袁雲剛、許特上、甫國東、李政國、李可萍、焦際良、黃毛、藺磊俠等人的帶領下，稱雄於臺北江湖。

以現今的眼光來看，幫派往往只是好勇鬥狠，因為衝突造成打打殺殺的場面。但在當時的學生幫派之間，彼此並沒有什麼利益的糾葛，多以道義為重，以就讀學校、人際關係、居住地域等地緣關係，而人為或自然的結合在一起，互相幫助與團結以對抗外來的力量，而逐漸形成大大小小以自我保護為目的的眾多學生幫派。其中以四海幫實力最為雄厚、名氣最大，占據臺北市中心西門町，所以與其他學生幫派的摩擦與衝突也就更多。

民國47年7月，我以文山區內、鐵路新店線（民國54年停止營運）上、木柵與溝子口幫的同學和兄弟為基礎，共同建立新文山幫。

稱之為新文山幫是有別於已退出江湖的老文山幫兄弟，以及部分老兄弟在新店線上建立的各文山支系，如新店幫、大坪林幫、景美幫、公館幫、水源地幫、古亭庄幫等。而新文山幫是另外新組合的系統，親愛精誠、團結一致、勇敢出擊，很快在江湖上打出一片天下，立足於大臺北。對外仍稱文山幫，繼承老文山幫的正統和優良的道義與倫理之傳統精神，並開始進擊四海陣營。

在草創的環境與條件下，我加強了新文山的戰鬥力，運用隱蔽而主動出擊的戰術，在敵明我暗的狀況下，新文山幫在攻擊強大四海陣營的戰鬥中，逐漸取得戰果。

創立於永和竹林路，簡稱竹聯

竹聯幫最早稱為「竹林路聯盟」，後來順口稱為「竹聯」，但民國40年代的兄弟都自稱「中和鄉」，認為竹聯是真正繼承了「中和幫」抵抗四海的精神，並認為竹子韌性強，雖孤葉單薄，但生命力極強，所以以「竹子」為標誌圖騰。

竹林路聯盟從中和幫衍生出來後，延續了中和幫的傳統，繼續抗擊雄據臺北的四海。但相比之下，四海幫涉足江湖早了5、6年，平均年齡也大了5、6歲，且居於主動與上升局勢，在戰鬥力與戰鬥經驗都難以比較的情況下，竹聯對四海的抗擊也與其他各幫派一樣，長居下風與處於被動的局面。

當時新文山與竹聯是結義聯盟的兄弟之幫，大家經常互相往來。起因為在竹聯對四海的戰鬥中，竹聯一直長期居於下風；新文山雖組建不久，但由於我的積極進取精神，對四海陣營的作戰取得多次有效戰果。而文山、竹聯兩幫的目標都是抗擊四海陣營，有幾位有見識的老兄弟認為，兩幫應更進一步的協同作戰，也可借用我的「以暗擊明」的主動出擊戰法。

且早期竹聯有一個優良傳統：不論哪個人士加盟竹聯，只要有能力，就會被大家推舉而擔任要職。當時血盟來的王國康，頗受大家的支持與擁戴；由文山來的修幼齊（紅鵝，擔任竹葉青［竹聯的青訓部門］老大）吸收了不少優秀的兄弟，是竹聯的人才儲備庫，這種廣納人才的優良傳統，後來經過我與啟禮淋漓盡致的發揮，也是竹聯往後能走上崛起之路的重要原因之一。

竹聯兄弟中最早與我往來的，是創幫兄弟的章尊良（山雞）。他的二哥大雞與我是好友，曾經來過我在溝子口的家裡幾次，我們還蠻談得來，之後不幸溺水而亡；大哥小雞哥（章尊紀）則是文山水源地老兄弟。尊良過去曾跟我說：「你來主持（竹聯）戰鬥，我們現在的兄弟都會支援你。」雖然時隔近六十餘年，我還記憶猶新，所以尊良才是最早提議我主持作戰並跟我合作的人，而不是外界認為，啟禮是我最早的合作者。尊良的這個建議，對竹聯往後的發展，帶來很大的影響。

盛年不重來，我在尚武背景中長大

一個人的童年時期經歷對塑造其人格有決定性的影響，因此我的家族在我幼年時的教育，對我一生的成長帶來極大的影響。

我的家族是傳統的軍人世家。祖父柳曉青，號雲壽，前清以秀才入武備學堂，開風氣之先，任職浙江新軍，為浙江軍界先輩，早年參加光復會與同盟會。父親柳傑，字際芝，黃埔軍校五期。母親鍾文金，中央軍校15期，早期唯一的女性步兵上校，第3、4屆臺北市議員。伯父柳際明名善，保定軍校8期，對日抗戰時期，以井田阻塞戰重創日軍。

另外，我還有一個堂哥柳茂筑，陸官29期畢業，堂妹柳茂秋及小叔所生的堂兄弟柳敏。我還有一位弟弟娃子，他也是建議我儘早寫回憶錄的人之一。

民國38年，我和家人到了臺灣。從基隆上岸後，暫時住在姨父周再華位於和平島面海的小別墅裡。過了一個多星期，我們就搬到桃園民族路上一棟日式的大房子。那是大伯父的房子，是政府配給高級將領的。因為房子很大，所以伯父分了一半給我們居住。

當時桃園有兩所國民小學，一所是靠近虎頭山忠烈祠的東門國小，另一所是離家不遠的桃園國小，我當時就讀的是桃園國小。

我在桃園讀小學期間，堂哥柳茂筑正好讀桃園中學。在他的年代，有名氣的幫派有十三太保、十八羅漢、十五雄獅、海浪等。我那時候年紀還小，頂多只是打打小架，還沒有什麼幫派概念。不過茂筑哥偶爾會帶著他的腳踏車，和我一起搭火車到臺北後，騎著腳踏車載我與他的海浪兄弟見面。我因此認識了如許國、萬獅同、高遠普這幾位老哥兒們，這算是我最早接觸江湖兄弟的開始。

民國45年左右，我認識了一個小我兩屆的學妹，陳小瑛。小瑛長得甜美又親切，是大家心目中的大美女。後來我在古亭區經朋友介紹，認識了小瑛就讀強恕中學的哥哥——陳啟禮（民國46年陳啟禮自強恕中學初中畢業，就讀南強中學高一，之後再回強恕中學讀高中）。

啟禮小我2、3歲，但跟我同年級（因為我進桃園國小時，降級兩年級），他也是在四川出生。啟禮當時還沒開始混兄弟，是行為非常端正的人。他的家庭可說是法界世家，父親陳鐘是位法官，母親是書記官。啟禮的父親是一位斷案的能手，許多困難的案子他都能審理得很清楚，是一位難得的好法官。

江南案——一場情治機關的鬥爭

民國73年10月15日，則發生了對臺灣的政治有極大影響的江南案：撰寫《蔣經國傳》的作家江南（本名劉宜良），在美國加州的舊金山，被謀殺於其寓所的車庫外，震驚了海內外的華人，兇手是陳啟禮、吳敦與董桂森。

根據當時情報局的說法，劉宜良為在美工作的情報局人員，因屢次洩漏情報，因此才決定要制裁他。但劉宜良親友堅信，劉宜良是因為撰寫了《蔣經國傳》，揭露政府機要祕辛，又將為當時曾多次公開批評國民黨的吳國楨寫傳記，擔心書中內容會對蔣經國或政府不利，所以才會動手。

江南案與陳啟禮的江湖人生也有密切的關聯。竹聯在江湖與社會上的影響大了，啟禮也就涉入這個社會的事情深了，不然情治單位怎麼會找他去刺殺江南。

凡事都有它的一體兩面，啟禮雖然在內外皆有敵對的力量，但自民國50年代末期，他在社會上的名聲很大。由於啟禮的名氣大，社會上的各界人士也開始注意他，企業界的第二代也想認識他並進一步與他交往，在和外界互動的過程中，我想他也可能與政府體制內的一些單位有了接觸。

蔣孝勇先看上他，透過自己身邊親信向他示好、拉攏，他們就有所來往。蔣孝武與蔣孝勇從小感情就不好，蔣孝武見蔣孝勇養了陳啟禮這隻「老虎」，他當然不能坐視不管，不過那時候他們都沒擁有實權的職位，中央黨部有人想拍蔣經國的馬屁，把兩兄弟放上中央委員的候選名單，蔣經國知道了，就生氣的將兩兄弟的名字劃掉。這件事是我親聞的真事。

後來蔣孝武出任了「國家安全會議」的執行祕書，控制了情治單位，進而掌控特種部隊的裝甲兵。在那時候他也想拉攏啟禮，掌控這股民間江湖上的力量。中國自古以來朝中權貴也結交江湖人物，清初雍正是皇子時也遊歷與結交江湖人物。這時的啟禮已廣泛與社會各界來往。

──分別摘錄自〈前言〉、〈第一章〉、〈第七章〉

(本文摘自柳茂川著《竹聯：我在江湖的回憶。臺灣第一部幫派主持人親筆史記》，大是文化提供)

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